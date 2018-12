08:12

Der Swiss Market Index (SMI) legt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,9 Prozent zu. Im gestrigen Handel verlor der Leitindex 2,6 Prozent und schloss bei 8196 Punkten.

Rückenwind zum Abschluss der wegen Weihnachten verkürzten Handelswoche bekommt der SMI aus den USA. An der Wall Street schlossen die wichtigsten Indizes nach einer Achterbahnfahrt im Plus.

Sämtliche SMI-Werte sind vorbörslich höher. Am deutlichsten legen ABB, Adecco und UBS (alle je +1,3 Prozent) zu. Auch die Schwergewichte Nestlé und Roche (beide je +0,8 Prozent) sowie Novartis (+1,0 Prozent) zeigen sich erholt.

+++

08:05

Die Ölpreise haben ihre Berg- und Talfahrt der vergangenen Handelstage am Freitag fortgesetzt und kurz vor dem Wochenende wieder zugelegt. Ein Barrel der Nordseesorte Brent (159 Liter) kostete am Morgen 53,22 US-Dollar. Das waren 1,06 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 1,02 Dollar auf 45,63 Dollar.

Ähnlich wie an den Aktienmärkten gab es auch bei den Ölpreisen im Verlauf der Weihnachtsfeiertage starke Kursbewegungen. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern werden die Notierungen unter anderem durch die politische Unsicherheit in den USA im Zuge des teilweisen Stillstands der Regierungsgeschäfte in Washington bewegt. Ausserdem sorgte die Unsicherheit über die künftige Fördermenge der Opec und die weitere Entwicklung im Handelsstreit zwischen den USA und China zuletzt für Bewegung bei den Ölpreisen.

Im Tagesverlauf dürfte die Entwicklung der Ölreserven in den USA wieder stärker in den Fokus der Anleger rücken. Entsprechende Daten werden am Nachmittag mitteleuropäischer Zeit erwartet. Am Markt wird damit gerechnet, dass die amerikanischen Reserven in der vergangenen Woche erneut gesunken sind. Dies könnte den Ölpreise weiter Auftrieb verleihen.

+++

07:20

Die Furcht vor einem länger dauernden Regierungsstillstand in den USA hat den US-Dollar in der Nacht auf Freitag weiter belastet und dem Euro sowie dem Franken Rückenwind verliehen. Der Euro stieg am Freitagmorgen zeitweise bis auf 1,1467 Dollar, musste die Gewinne zum Teil aber wieder abgeben. Aktuell liegt der Kurs mit 1,1455 Dollar aber immer noch höher als am Vortag. Zum Franken schwächt sich der Euro leicht ab auf 1,1282 von 1,1292 am Vorabend. Der Dollar notiert zum Franken derweil auf 0,9848 nach 0,9865 Franken am Vorabend.

Der teilweise Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA wird sich wohl bis ins neue Jahr hinziehen. Nur wenige Minuten nach Sitzungsbeginn vertagte sich der US-Kongress in Washington am Donnerstag (Ortszeit) auf kommende Woche, wie US-Medien berichteten. Nur wenige Abgeordnete seien nach den Weihnachtsferien überhaupt in Washington erschienen. US-Medien gehen nun davon aus, dass frühestens Anfang Januar eine Einigung über den Haushalt und die Grenzsicherung zu Mexiko gefunden und damit der "Shutdown" beendet werden könne.

Die Verhandlungen im US-Kongress zur Lösung des Haushaltsstreits werden in der kommenden Woche fortgesetzt. Beide Kammern traten am Donnerstag jeweils nur für einige Minuten zusammen, um sich dann zu vertagen. https://t.co/aFmhmfZqpE pic.twitter.com/R6tsveh0uc — cash (@cashch) 28. Dezember 2018

+++

06:35

Der 225 Werte umfassende Index lag im Verlauf 0,2 Prozent tiefer bei 20'036 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,6 Prozent und lag bei 1492 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag dagegen 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,4 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,4 Prozent.

+++

06:30

Ein Euro wurde mit 1,1449 Dollar bewertet nach 1,1429 Dollar im späten New Yorker Handel. Der Dollar wurde mit 110,57 Yen gehandelt nach 110,99 Yen in den USA.

(cash/AWP/Reuters)