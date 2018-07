08:10

Der Swiss Market Index wird im vorbörslichen Handel bei Julius Bär 0,37 Prozent höher geschätzt. Die Aktien der Grossbanken UBS (+0,5) und Credit Suisse (+0,9 Prozent) steigen dabei am deutlichsten. Am breiten Markt fallen Comet mit einem Plus von 1 Prozent auf. AMS steigen 1,2 Prozent.

Oerlikon bringt die Getriebesparte GrazianoFairfield nun doch nicht diese Woche an die Schweizer Börse - wegen der «aktuellen Unsicherheit an den Finanzmärkten».

Anleger werden vor allem den Handelsstreit zwischen den USA und China im Blick behalten. Der Konflikt zwischen den beiden größten Wirtschaftsmächten schaukelte sich zuletzt mit Zöllen und Gegenschlägen hoch.

Ein brummender Jobmotor in den USA hatte am Freitag ein deutliches Minus beim SMI noch verhindert. In den USA wurden im Juni 213'000 neue Stellen geschaffen und damit deutlich mehr als von Analysten erwartet. Der Leitindex ging 0,3 Prozent höher bei 12.496 Punkten ins Wochenende. Die Wall Street schloss am Freitag im Plus, die asiatischen Börsen legten am Montag ebenfalls zu.

Am Nachmittag dürfte die Rede des EZB-Präsidenten Mario Draghi vor dem Ausschuss für Wirtschaft und Währung des EU-Parlaments in den Mittelpunkt rücken.

+++

08:00

Die Ölpreise sind am Montag etwas gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete zuletzt 77,42 US-Dollar und damit 31 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im August stieg um 33 Cent auf 74,13 Dollar.

Nach wie vor werden die Ölpreise durch die Sorge vor einer weiteren Eskalation des Handelsstreits zwischen China und den USA gestützt. Ende vergangener Woche hatten die beiden grössten Volkswirtschaften der Welt neue Strafzölle auf Waren des jeweils anderen Landes verhängt und damit die Furcht vor einem Abflauen der Weltwirtschaft verstärkt.

Gebremst werden die Ölpreise allerdings durch jüngste Daten zur Entwicklung der aktiven Bohrlöcher in den USA. Am Freitagabend hatte die amerikanische Ölausrüsterfirma Baker Hughes gemeldet, dass die Zahl der Bohrlöcher in der vergangenen Woche um 5 auf 863 gestiegen war. Es war der erste Anstieg nach zwei Rückgängen in Folge.

+++

06:30

Der Nikkei der 225 führenden Werte stieg bis zum späten Vormittag um 1,3 Prozent auf 22'063 Punkte. Der breiter gefasste Topix gewann 1,1 Prozent auf 1709 Zähler.

Die im Nikkei notierten Eisai-Titel schossen um 16 Prozent in die Höhe. Der Pharmakonzern, der mit dem US-Unternehmen Biogen zusammenarbeitet, erzielte einen Studienerfolg mit einem Mittel gegen Alzheimer. Etliche Broker stuften die Aktie daraufhin auf "kaufen" hoch.

Die Anteilsscheine von Panasonic gaben dagegen um 0,7 Prozent nach. Der Elektronikkonzern hatte zuvor mitgeteilt, dass ein Werk wegen des Unwetters im Westen Japans nicht zu erreichen sei.

Heftiger Regen hat in Japan zu Überschwemmungen und Schlammlawinen geführt. Dutzende Menschen kamen ums Leben. Millionen müssen ihre Häuser verlassen. pic.twitter.com/jjJZtyuOhn — ZDF heute (@ZDFheute) 8. Juli 2018

+++

06:25

Der Euro behauptete sich im fernöstlichen Handel zum Dollar. Die europäische Einheitswährung kostete zuletzt 1,1760 Dollar. Der Schweizer Franken notierte bei rund 0,9885 Franken je Dollar und bei etwa 1,1623 Franken je Euro.

(cash/AWP/Reuters)