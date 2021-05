08:10

Der Swiss Market Index wird bei Julius Bär vorbörslich 0,84 Prozent höher geschätzt. Am Mittwoch hatte der SMI fast 1 Prozent verloren. Alle 20 SMI-Aktien sind teils deutlich im Plus. Credit Suisse, Roche und Novartis sind mit je 1,2 Prozent Plus die höchsten Gewinner. Die Aktie von Dufry verliert nach enttäuschenden Erstquartalszahlen 2 Prozent.

Reisedetailhändler - Dufry liegt mit Erstquartalszahlen unter den Erwartungen des Marktes https://t.co/r1PYYi4Bdi — cash (@cashch) May 20, 2021

Aus den Mitschriften der jüngsten Beratungen ging hervor, dass sich in der US-Notenbank eine Debatte über das Abschmelzen der Konjunkturhilfen ab Sommer abzeichnet. Eine Reihe von Währungshütern denkt darüber bereits laut nach, wie aus den Protokollen der Zinssitzung vom April hervorgeht.

Bei den Konjunkturdaten stehen unter anderem das Konjunkturbarometer der Federal Reserve Bank von Philadelphia auf dem Terminplan. Experten erwarten für Mai einen Rückgang auf 43 Punkte von 50,2 Zählern.

+++

07:40

Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

Julius Bär: JPMorgan erhöht auf 69 (63) Fr. - Overweight

Julius Bär: Jefferies erhöht auf 72 (62) Fr. - Buy

VAT: Berenberg erhöht auf 360 (315) Fr. - Buy

Dormakaba: UBS erhöht auf 610 (490) Fr. - Neutral

Inficon: Berenberg erhöht auf 1275 (1265) Fr. - Buy

+++

06:45

Der Swiss Market Index wird von der IG Bank vorbörslich 0,64 Prozent höher geschätzt. Am Mittwoch hatte der SMI fast 1 Prozent verloren.

+++

06:30

Die Lage bei Kryptowährungen wie Bitcoin, der am Mittwoch teils 30 Prozent abgestürzt war, bleibt angespannt. Bitcoin notiert 2 Prozent tiefer bei 38'000 Dollar, nachdem der Kurs in der Nacht bis auf 35'000 Dollar zurückgegangen war. Ether und Dogecoin fallen zur Stunde 13 Prozent.

While Bitcoin was able to pare back its losses to just 11% from 31% Wednesday, its rival coins weren’t as lucky https://t.co/5HOdY7ghgn — Bloomberg Markets (@markets) May 19, 2021

+++

06:00

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,1 Prozent tiefer bei 28'030 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,2 Prozent und lag bei 1899 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,1 Prozent.

Angesichts des Aufschwungs nach der Corona-Krise zeichnet sich in der US-Notenbank Fed eine Debatte über das Abschmelzen der Konjunkturhilfen ab dem Sommer ab. Eine Reihe von Währungshütern denkt darüber bereits laut nach, wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Protokollen der Zinssitzung vom April hervorgeht. "Das ist wirklich die Marktmeinung", sagte ING-Volkswirt Rob Carnell aus Singapur. Auch positive Konjunkturdaten aus Japan konnte die Kauflaune der Anleger ankurbeln: Aufgrund der steigenden weltweiten Nachfrage nach Autos und Elektronikprodukten zogen die Exporte der drittgrössten Volkswirtschaft der Welt im April so stark an wie seit 2010 nicht mehr.

+++

+++

05:45

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 109,11 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,4380 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9034 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,2181 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,1010 Franken an.

+++

03:00

Belastet von Kursverlusten bei Kryptowerten hat die Wall Street am Mittwoch den dritten Tag in Folge nachgegeben. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss am Mittwoch 0,5 Prozent tiefer auf 33'896 Punkten. Der technologielastige Nasdaq notierte kaum verändert bei 13'299 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,3 Prozent auf 4115 Punkte ein.

(cash/Bloomberg/AWP/Reuters)