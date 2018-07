08:10

Der Swiss Market Index wird bei den Experten von Julius Bär vorbörslich 0,27 Prozent höher geschätzt. Die Aktie der UBS legt dabei am deutlichsten zu (0,4 Prozent), gefolgt von Adecco (0,38 Prozent). Bei den Mid Caps fallen die Kursanstiege von AMS und Logitech auf (0,8 Prozent). Ypsomed ist die einzige Aktie im Minus (0,7 Prozent).

Neben den Geschehnissen in der Schweiz werden Anleger den Handelsstreit weiterhin im Blick behalten. An den Börsen in Asien gab es deswegen deutliche Verluste (siehe weiter unten). Für Aufmerksamkeit sorgen könnten zudem im Tagesverlauf Daten zum Autoabsatz in den USA. Zudem werden aus die Erzeugerpreise und die Einzelhandelsumsätze der Euro-Zone für Mai erwartet. Aus den USA erfahren Investoren, wie sich die Auftragseingänge der Industrieunternehmen im Mai entwickelt haben.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland am Montag zugelegt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,1 Prozent höher bei 24.307 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 stieg um 0,3 Prozent auf 2726 Zähler.

07:55

Heute kommts ja zum WM-Achtelfinal-Duell Schweiz gegen Schweden. Wir haben schon mal die Analyse aus wirtschaftlicher Sicht gemacht...

07:50

Die Ölpreise sind am Dienstag nach einer Verschnaufpause am Vortag wieder gestiegen. Während der US-Ölpreis auf einen neuen dreieinhalbjährigen Höchststand stieg, legte auch Nordseeöl zu. Das knappe Angebot bestimmt derzeit das Marktgeschehen.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August kostete am Morgen 77,82 US-Dollar. Das waren 52 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 73 Cent auf 74,67 Dollar.

In den vergangenen Wochen sind die Ölpreise im Trend deutlich gestiegen. Ausschlaggebend ist das knappe Angebot an Erdöl, das zurückgeht auf Angebotsengpässe in zahlreichen Förderländern. Zwar will die Opec zusammen mit anderen Ländern wie Russland ihre Produktion ausweiten. Es ist aber fraglich, ob es angesichts einer rückläufigen Produktion in Ländern wie Libyen oder Venezuela unter dem Strich zu einer nennenswert höheren Förderung kommt.

Neue Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg deuten das Problem an: Demnach hat der Ölriese Saudi-Arabien seine Tagesproduktion im Juni kräftig um 330 000 Barrel ausgeweitet. Für die Opec insgesamt verbleibt jedoch nur eine Ausweitung um 30 000 Barrel je Tag. Verantwortlich dafür werden die hohen Produktionsausfälle in anderen Mitgliedsländern gemacht.

06:30

Nach den Kursverlusten an den Börsen in China am Vortag fiel der Hang Seng-Index in der asiatischen Wirtschafts- und Finanzmetropole nach einem Feiertag am Dienstag anfangs sogar um mehr als drei Prozent - auf den niedrigsten Stand seit neun Monaten. Zuletzt lag der Rückgang bei 2,7 Prozent.

Auch an den Aktienmärkten in Shanghai und Shenzhen setzten sich die Kursverluste am Dienstag fort. Die Indizes verloren bis zum Mittag um mehr als ein Prozent. In diesem Jahr ist der Shanghai Composite Index bereits um 14 Prozent gefallen, davon zehn Prozent allein in den letzten vier Wochen. Auch Chinas Währung, deren Kurs in einer schmalen Handelsspanne von täglich zwei Prozent festgelegt wird, fällt weiter und erreichte mit 6,6497 Yuan für einen US-Dollar den niedrigsten Stand seit vergangenem August.

In Japan fällt der Nikkei um 1 Prozent.

Hintergrund für die Unruhe ist ein drohender Handelskrieg zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften. An diesem Freitag sollen Sonderzölle der USA auf chinesische Importe im Wert von 34 Milliarden US-Dollar in Kraft treten. Abgaben auf weitere 16 Milliarden sollen folgen. Im Gegenzug hat China ähnliche Strafzölle auf Importe aus den USA angekündigt. Kommt es zu einer solchen Vergeltung, hat US-Präsident Donald Trump weitere Sonderabgaben auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar angedroht. Damit wären die Hälfte aller Ausfuhren aus China in die USA betroffen.

"Ich habe zunehmende Besorgnis über Handelsspannungen und eine Menge Nervosität über einen ausgewachsenen Handelskrieg bemerkt, der zu einem schlechten Zeitpunkt für China kommt", sagte Analystin Aninda Mitra bei BNY Mellon Investment Management in Singapur. "Es gibt zweifellos Anlass zur Sorge." Am Freitag treten US-Strafzölle auf chinesische Waren im Volumen von 34 Milliarden Dollar in Kraft.

06:25

Der Euro legte auf 1,1630 Dollar zu, nachdem die Regierungskrise in Deutschland mit der Beilegung des Streits zwischen CDU und CSU in der Flüchtlingsfrage vorläufig beendet ist. Der Franken notierte kaum verändert zum Euro bei 1,1569 und bei 99,46 Rappen zum Dollar.

Euro Jumps After CSU Leader Says Migration Clash With Merkel Resolved https://t.co/A58Ccr4ZkV — FFoxylion (@FFoxylion) 3. Juli 2018

(cash/AWP/Reuters)