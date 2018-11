08:15

Der Swiss Market Index wird vorbörslich 0,07 Prozent höher gesehen. Der SMI-Future legte 0,3 Prozent zu auf 8774 Zähler. Am Dienstag war der Leitindex SMI um 0,5 Prozent auf 8769 Punkte gesunken.

Die Anleger dürften sich aber auch am Mittwoch zurückhalten. Schlechte Vorgaben aus den USA und Asien drückten die Stimmung, sagten Händler. Zudem gebe es keine erkennbaren Fortschritte bei Dauerbrennern wie den Verhandlungen um den Brexit oder dem Handelsstreit zwischen den USA und China.

Die Aktie von Novartis ist eine von drei SMI-Aktien, die im Minus stehen. Der Pharmakonzern Novartis sieht sich mit einer Warnung der US-Gesundheitsbehörde FDA für das Multiple-Sklerose-Medikament Gilenya konfrontiert. Die Novartis-Aktie sinkt 0,7 Prozent.

Die Titel der Privatbank Julius Bär geben vorbörslich knapp ein Prozent nach, nachdem eine Reihe von Investmenthäusern ihre Empfehlungen für die Aktie gesenkt hatten. Bär hatte am Dienstag ein Fragezeichen hinter sein Jahresziel gesetzt, weil sich viele verunsicherte Kunden beim Handel zurückhalten. Das schmälert die Gebühreneinnahmen von Banken. Zudem sind Swatch-Aktien leicht schwächer indiziert. Grund dafür dürften auch hier zurückgenommene Empfehlungen von Investmenthäusern sein. Am deutlichsten im Plus steht der Titel von ABB (+0,4 Prozent).

Der GPS-Chip-Hersteller U-blox sackt vorbörslich knapp acht Prozent ab, nachdem die Firma ihre Prognose gesenkt hat.

Der Euro hat sich am Mittwoch zum US-Dollar etwas von seinen Verlusten am Vortag erholt. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1384 Dollar und damit etwas mehr als am späten Vorabend. Gegenüber dem Franken notiert der Euro mit 1,1317 kaum verändert. Der Dollar notiert zum Franken etwas tiefer bei 0,9941.

In Europa stehen zur Wochenmitte nur wenige Konjunkturdaten an. Allerdings veröffentlicht die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ihre neue Wirtschaftsprognose. In den USA stehen einige Wirtschaftsdaten an, weil am morgigen Donnerstag das Fest "Thanksgiving" beginnt.

Anleger nutzen den jüngsten Preisrutsch zum Einstieg in den Rohöl-Markt. Brent verteuert sich am Mittwoch um 1,2 Prozent auf 63,28 Dollar je Barrel. Am Dienstag hatte sich die Ölsorte aus der Nordsee wegen Spekulationen auf eine geringere Nachfrage um mehr als sechs Prozent verbilligt.

In Tokio sinkt der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,5 Prozent auf 21'484 Punkte. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans büßte 1,4 Prozent ein. Börsianer verwiesen auf die vorangegangenen deutlichen Kursverluste an der Wall Street. Der Dow Jones war um 2,21 Prozent gefallen und damit unter seinen Stand zum Jahreswechsel.

Asia stocks fall, oil stymied as growth worries grip global markets https://t.co/df5OAl14bv — fabio (@fabeeoo) 21. November 2018

Der Euro handelt bei 1,1314 Franken. Der Kurs war schon am Dienstag wegen neuer Verunsicherung um Italien nahe an die Marke von 1,13 gefallen. Der Dollar steht wenig verändert bei 99,44 Rappen.

