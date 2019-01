08:10

Der Swiss Market Index steht im vorbörslichen Handel 0,23 Prozent höher bei 8822 Punkten. Die Aktie der Credit Suisse verzeichnet mit 1,2 Prozent die stärksten Avancen. Das hat seinen Grund:

06:30

Der Nikkei-Index mit den 225 führenden Werten kletterte um 1 Prozent auf 20'374 Punkte.

"Der Marktkonsens ist, dass die USA und China zum gegenseitigen Nutzen in gewissem Maße Kompromisse eingehen werden", sagte Analyst Takuya Takahashi von Daiwa Securities. Auch positive Vorgaben von der Wall Street halfen, nachdem US-Notenbankchef Jerome Powell sagte, er sehe keinen Grund zur Eile auf dem Weg zu höheren Zinsen.

Besonders gefragt Waren die Aktien von Technologieunternehmen, Maschinenbauern und Autoherstellern: Advantest kletterten um 3,6 Prozent, Komatsu um 2,2 Prozent und Honda Motor um 1,8 Prozent.

