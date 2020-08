08:10

Der Swiss Market Index wird vorbörslich 0,26 Prozent höher geschätzt. Die grössten Gewinne verzeichnen Roche (0,6 Prozent) und UBS (0,5 Prozent). Einzige Aktie im Minus ist Alcon (0,8 Prozent).

Am Donnerstag hatte der Strategieschwenk der Fed die Anleger trotz der Aussicht auf anhaltend niedrige Zinsen nicht euphorisiert. Auf der Konjunkturagenda steht in den USA unter anderem der Chicago-Einkaufsmanagerindex und der GfK-Konsumklimaindex für Deutschland.

Der Nikkei-Index notiert nach einem leichten Plus jetzt 2,5 Prozent im Minus. Der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe will einem Medienbericht zufolge zurücktreten (zum ausführlichen Bericht geht es hier). Abe war ein Befürworter der ultralockeren Geldpolitik Japans, der so genannten "Abenomics". Das hatte die Börsen in den letzten Jahren angeschoben. Die Reaktion des Nikkei nach Bekanntwerden der Abe-Nachrichten:

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,4 Prozent höher bei 23'293 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,9 Prozent und lag bei 1630 Punkten.

Vor allem japanische Finanzwerte gehörten zu den Gewinnern. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte am Donnerstag mitten in der Coronakrise eine Umstellung der geldpolitische Strategie angekündigt - mit stärkerem Fokus auf den Arbeitsmarkt und einem flexibleren Inflationsziel. Damit könnten die Geldschleusen auch im Aufschwung weit offen bleiben.

Der Markt sei davon nicht völlig überrascht gewesen, sagte Yukio Ishizuki, Devisenstratege bei Daiwa Securities. Aber einige Börsianer hätten eine klarere politische Steuerung oder eine Art Obergrenze für Anleiherenditen erwartet und seien enttäuscht worden.

Die chinesische Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann ein Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,1 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,3 Prozent auf 106,85 Yen und gab 0,2 Prozent auf 6,8762 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,24 Prozent niedriger bei 0,9065 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,1841 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0749 Franken an.

Die US-Börsen haben nach einer Achterbahnfahrt am Donnerstag uneinheitlich geschlossen. Die Aussicht auf eine längere Zeit mit niedrigen Zinsen in den USA unterstützte die Kurse. Bei den Hochtechnologiewerten war dagegen nach einer tagelangen Rekordjagd die Luft raus. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,6 Prozent höher auf 28'492 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab indes 0,3 Prozent auf 11'625 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,2 Prozent auf 3484 Punkte zu.

