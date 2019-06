08:10

Der Swiss Market Index steht vorbörslichen Schätzungen zufolge 0,8 Prozent tiefer. Alle 20 Titel sind im Minus, am deutlichsten derjenige der Credit Suisse (0,27 Prozent). Am breiten Markt fallen die Titel von Aryzta über 3 Prozent, nachdem der Backwarenkonzern das Gewinnziel nach unten schraubte.

Am Montag war der SMI fester aus dem Handel gegangen. Allerdings wurde die Stimmung von Rezessionsängsten getrübt. Ihr Augenmerk richten dürften Börsianer auf Konjunkturdaten: So stehen die Konsumentenpreise aus der Euro-Zone an. Die Europäische Zentralbank strebt eine Teuerung von knapp zwei Prozent an - im Mai dürfte es dazu nicht gereicht haben. Auch der Auftragseingang der US-Industrie dürfte für Aufmerksamkeit sorgen.

07:50

Die Ölpreise haben am Dienstag weiter in der Nähe ihrer viermonatigen Tiefstände notiert. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 61,07 US-Dollar. Das waren 21 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um neun Cent auf 53,16 Dollar.

Am Montag waren die Rohölpreise auf den tiefsten Stand seit Februar gefallen. Seit ihrem Jahreshoch von Mitte April sind die Erdölpreise um fast 20 Prozent eingebrochen. Wesentlicher Grund sind Konjunkturängste wegen des Handelsstreits zwischen den USA und China. Der Konflikt scheint festgefahren, eine baldige Lösung ist nicht in Sicht. Dies nährt Ängste vor einer sich weiter abschwächenden Weltwirtschaft mit einer rückläufigen Ölnachfrage.

07:00

Der Bitcoin handelt am Dienstag erstmals seit einer Woche wieder unter der Marke von 8000 Dollar. Damit hat die Kryptowährung im Monat Juni bereits 6 Prozent verloren. In den Monaten zuvor hatte sich der Kurs allerdings mehr als verdoppelt.

Bitcoin Price Drops Nearly 10%—and Back Below $8000 - Fortune https://t.co/oPEELndwxz — CoinLook (@CoinLook) 4. Juni 2019

06:30

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf klar erst im Minus, zuletzt war er aber kaum verändert. Der breiter gefasste Topix-Index sank ebenfalls um 0,5 Prozent und lag bei 1491 Punkten. Ein stärkerer Yen und anhaltende Sorgen über die Handelskonflikte lasteten auf dem Handel.

Die Börse in Shanghai lag 0,7 Prozent im Minus wie auch der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg dagegen um 0,6 Prozent.

-Asian stocks were mostly lower

-Technology rout sinks Nasdaq shares overnight.

-Two-year U.S. yields earlier dropped to their lowest since 2017

-Oil edges closer to a bear markethttps://t.co/ZW0O8HoyI7 pic.twitter.com/EF90kwCILT — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) 4. Juni 2019

06:25

Ein Euro wird mit 1,1170 Franken bewertet. Der Dollar steht bei 99,26 Rappen. Am Montag war der Franken gegen den Euro auf den höchsten Stand seit fast zwei Jahren gestiegen.

(cash/AWP/Reuters)