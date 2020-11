08:10

Der Swiss Market Index steht bei den vorbörslichen Schätzungen von Julius Bär 0,28 Prozent im Minus. Alle 20 Aktien stehen leicht negativ, wobei die Titel von ABB und UBS am deutlichsten nachgeben. Am breiten Markt steigen die Titel des Metallverarbeiters SFS um 2,7 Prozent.

"Die Aktienmärkte bleiben gefangen im Spannungsfeld zwischen Impfstoff-Hoffnung und Covid-19 Lockdown", erklärte Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die blosse Hoffnung auf einen Ausweg aus der Krise treibt die Börsen nicht mehr so stark an wie noch vor einer Woche. Am Vortag war eine Kurs-Rally, ausgelöst von der Aussicht auf einen weiteren wirksamen Impfstoff gegen Covid-19, am Nachmittag abgeflaut. In New York reichte es zwar für einen neuen Rekord des Dow Jones Industrial, international gesehen halten sich Anleger aber eher bedeckt. In Asien war das Bild durchwachsen.

Am Dienstag rücken nun neben den Neuigkeiten zum Kampf gegen das Coronavirus neue Wirtschaftsdaten aus den USA ins Blickfeld. Daten aus dem Einzelhandel und der Industrie könnten neue Anhaltspunkte liefern, wie sehr die Pandemie den privaten Konsum und die Wirtschaft belastet.

Die Ölpreise sind am Dienstag nach Hinweisen auf eine konstante Ölproduktion namhafter Förderstaaten leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 44,18 US-Dollar. Das waren 36 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 28 Cent auf 41,62 Dollar. Damit nähern sich die Preise wieder dem Ende August erreichten Hoch nach dem Corona-Crash im Frühjahr, liegen aber weiter deutlich unter dem Niveau vom Jahresanfang.

Für Preisauftrieb sorgten zuletzt zwei Entwicklungen. Zum einen hat der US-Konzern Moderna am Montag positiv aufgenommene Testergebnisse zu seinem geplanten Corona-Impfstoff veröffentlicht. Die Aussichten für die derzeit schwächelnde Ölnachfrage wurden dadurch etwas aufgehellt.

Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

Richemont: UBS erhöht auf 73,30 (59,70) Fr. - Neutral

Sonova: UBS erhöht auf 253 (241) Fr. - Neutral

Sonova: Credit Suisse erhöht auf 270 (265) Fr. - Outperform

Vontobel: Julius Bär erhöht auf 70 (66) Fr. - Hold

Zurich Insurance: Julius Bär erhöht auf 400 (385) Fr. - Buy

Die Schweizer Börse wird wahrscheinlich mit Abschlägen in den Handel gehen. Die IG Bank schätzt den Swiss Market Index 0,45 Prozent tiefer ein.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 0,34 Prozent höher bei 25'996 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,1 Prozent und lag bei 1730 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,3 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 1,3 Prozent.

Die Stimmung der Anleger wurde von den Ergebnissen einer Spätstudie gestützt, die für den experimentellen Moderna-Impfstoff eine hohe Wirksamkeit bescheinigte. Das im US-Bundesstaat Massachusetts ansässige Unternehmen war nach Pfizer in Partnerschaft mit BioNTech der zweite Arzneimittelhersteller, der vielversprechende Versuchsdaten für die Entwicklung eines Impfstoffs zur Bekämpfung der Pandemie bekanntgab.

"Die Anleger blicken bei der Entwicklung der Pandemie weit nach vorne bis 2021, anstatt sich auf den sehr herausfordernden Ausbruch zu konzentrieren, der derzeit in den USA und in Europa stattfindet", sagte Tai Hui, Chefstratege für den asiatischen Markt bei J.P. Morgan.

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 104,52 Yen und gab 0,2 Prozent auf 6,5670 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9121 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1859 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0820 Franken an.

An der Wall Street hat der Dow Jones am Montag zugelegt. Der US-Leitindex gewann 1,6 Prozent auf 29'950,44 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,8 Prozent auf 11'924,13 Punkte vor und der breit gefasste S&P 500 legte 1,2 Prozent auf 3626,93 Punkte zu.

