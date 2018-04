08:10

Der Swiss Market Index wird bei den Vorbörsen-Experten von Julius Bär am Freitag 0,27 Prozent höher geschätzt. Die Aktien von UBS und ABB haben mit 0,39 und 0,42 Prozent die höchsten Aufschläge. Bei den Mid Caps steigt die Aktie der Privatbank EFG 1,7 Prozent. Dormakaba steigen 1,3 Prozent nach einer Übernahme in China.

+++

06:35

In Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,4 Prozent auf 22.414 Punkte. Der MSCI-Index für Aktien aus der Region Asien/Pazifik mit Ausnahme Japans legte 0,5 Prozent zu. Der Aktienmarkt in Seoul notierte 0,7 Prozent im Plus.

Für gute Stimmung sorgte hier insbesondere das erste koreanische Gipfeltreffen seit mehr als zehn Jahren, das Händlern zufolge Hoffnungen auf ein Friedensabkommen zwischen dem Norden und dem Süden nährte.

Historisch, was in diesen Stunden an der Grenze zwischen #Nordkorea und #Südkorea passiert: Erstmals seit dem Korea-Krieg hat mit #KimJonUn ein nordkoreanischer Staatschef die Grenze zum Süden übertreten. pic.twitter.com/apACQoNFHm — ZDF Morgenmagazin (@morgenmagazin) 27. April 2018

+++

06:30

An den Devisenmärkten in Fernost lag ferner der Euro mit 1,2110 Dollar leicht im Plus. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9891 Franken je Dollar und 1,1978 Franken je Euro gehandelt.

(cash/AWP/Reuters)