08:10

Der Swiss Market Index (SMI) gibt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,4 Prozent nach. Ihr Hauptaugenmerk richten Anleger auf die nahende Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB). Ökonomen erwarten, dass die Euro-Wächter auf ihrem Treffen am Donnerstag wegen der eingetrübten Konjunktur- und Inflationsaussichten die Weichen für eine Zinssenkung im September stellen werden.

Sämtlich SMI-Werte sind tiefer gestellt mit Abschlägen zwischen minus 0,24 Prozent (Swiss Life) bis minus 0,55 (UBS).

Von dem Mid-Caps fallen drei Titel mit positiven Kursen auf: Clariant (+0,6 Prozent), GAM (+1,5 Prozent) und Logitech (+0,1 Prozent).

Mit minus 0,3 Prozent bewegt sich Julius Bär nach Zahlen ungefähr mit dem Gesamtmarkt.

+++

07:55

Die Ölpreise sind am Montag gestiegen und haben damit an die deutlichen Gewinne vom Freitag angeknüpft. Preistreiber am Ölmarkt bleibt die Sorge vor einer Eskalation der angespannten Lage in der ölreichen Region am Persischen Golf. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 63,49 US-Dollar. Das waren 1,02 Dollar mehr als am Freitagabend. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) kletterte um 43 Cent auf 56,06 Dollar.

+++

07:30

Der Euro hat sich am Montagmorgen kaum verändert. Zu Beginn der neuen Handelswoche wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1216 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Freitagabend.

Zum Franken zeigt sich der Euro bei einem Stand von 1,1032 Franken nur minimal höher und auch der US-Dollar kostet mit 0,9836 Franken nur geringfügig mehr als zum Wochenschluss.

Kursentwicklung Euro-Franken in den letzten 52 Wochen, Quelle: cash.ch

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handelsauftakt am Devisenmarkt. Im Tagesverlauf stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten.

Im Verlauf der Woche dürfte sich der Fokus zunehmend auf die Zinsentscheidung der EZB am Donnerstag richten. Trotz jüngster Signale aus den Reihen der Notenbank in Richtung einer weiteren Lockerung der Geldpolitik vor dem Hintergrund der gedämpften Inflation rechnen die meisten Experten auf dieser Sitzung noch nicht mit einem Zinsschritt der EZB.

06:35

Der Leitindex Nikkei gab am Montag bis gegen Mittag um 0,4 Prozent auf 21.379 Punkte nach. Der breiter gefasste Topix verlor ebenfalls, und zwar um 0,3 Prozent auf 1559 Zähler. Händler machten die sinkende Wahrscheinlichkeit einer aggressiven Zinssenkung in den USA für die negative Stimmung verantwortlich. Auch die Beschlagnahmung eines britischen Tankers durch den Iran dämpfte die Kauflaune vieler Anleger.

06:30

Der Euro notierte im fernöstlichen Devisenhandel nahezu unverändert bei 1,1212 Dollar. Zur japanischen Währung blieb die US-Devise mit 107,83 Yen ebenfalls kaum bewegt.

Der Euro-Franken-Kurs liegt bei 1.1034.

(cash/Reuters)