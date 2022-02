08:10

Der Swiss Marktet Index (SMI) wird bei Julius Bär vorbörslich 0,9 Prozent tiefer gesehen. Die Aktie der Credit Suisse sinkt mit 3,2 Prozent am deutlichsten. Die einzige SMI-Aktie im Plus ist Swisscom mit 0,1 Prozent plus. Am breiten Markt sind die Aktien von Ems-Chemie nach Vorlage der Jahreszahlen unverändert.

Am Tag nach dem überraschend starken Anstieg der US-Inflation auf den höchsten Stand seit 40 Jahren bleibt der Preisdruck und die Reaktion der Notenbanken darauf das bestimmende Thema auf dem Börsenparkett. Ein US-Notenbanker sprach sich mit Blick auf die Daten für raschere Zinserhöhungen aus. Zusätzlichen Diskussionsstoff bietet die Veröffentlichung der endgültigen deutschen Verbraucherpreise für Januar. Experten sagen eine Inflationsrate von 4,9 Prozent voraus.

Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

06:15

Der Swiss Marktet Index (SMI) wird bei der IG Bank 0,77 Prozent tiefer gesehen.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,2 Prozent. Die Börse in Tokio blieb am Freitag wegen eines nationalen Feiertags geschlossen.

Die asiatischen Aktienmärkte sind am Freitag gefallen, nachdem die US-Inflationsdaten die Sorgen vor einem deutlichen Zinsanstieg angeheizt und die Renditen der US-Staatsanleihen in die Höhe getrieben haben.

"Wir sind der Ansicht, dass asiatische Aktien nicht so relativ überbewertet sind wie US-Aktien, so dass es eine gewisse selektive Widerstandsfähigkeit geben sollte", sagte Lorraine Tan, Director of Equity Research bei Morningstar in Asien.

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 116,03 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,3602 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9260 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,2 Prozent auf 1,1402 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0561 Franken nach.

Sorgen vor einem unerwartet deutlichen Zinsanstieg in den USA schon im März als Antwort auf stark gestiegene Inflationsdaten haben die Wall Street am Donnerstag deutlich belastet. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss mit einem Abschlag von 1,5 Prozent bei 35'241 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 verlor 1,8 Prozent auf 4504 Stellen, die technologielastige Nasdaq 2,1 Prozent auf 14'185 Zähler.

Im frühen Handel hatten die Indizes noch leicht zugelegt. Dazu hatten auch ermutigende Firmenbilanzen beigetragen. Dann aber sagte der US-Notenbanker James Bullard der Agentur Bloomberg, angesichts der unerwartet hohen Teuerungsrate sollten die Leitzinsen bis zum 1. Juli bei einem Prozent liegen. Das würde bedeuten, dass es bis dahin einen ungewöhnlich grossen Zinsschritt von 0,5 Prozentpunkten geben müsste. Denn bis Anfang Juli gibt es nur noch drei Zins-Sitzungen und für die wurde bislang allgemein eine Anhebung von je 0,25 Punkten erwartet. Damit läge der Satz Anfang Juli aber "nur" bei 0,75 Prozent.

Nun wetten Experten darauf, dass es einen grossen Schritt schon im März gibt. Denn die Inflationsdaten zeigen, dass die US-Teuerung im Januar auf 7,5 Prozent und damit das höchste Niveau seit 40 Jahren gestiegen ist. Erwartet worden waren nur 7,3 Prozent.

Having lost control of the narrative on inequality and inflation, the #Fed faces further damage to its reputation due to their interaction:

The most vulnerable segments of our society are being hit hard by #inflation and also face the risk of an income shock due to a policy error — Mohamed A. El-Erian (@elerianm) February 10, 2022

Bei den Aktienwerten standen Walt Disney im Fokus. Dank seines Streaming-Dienstes Disney+ und gut besuchter Freizeitparks habe der Unterhaltungskonzern ein Quartalsergebnis über Markterwartungen vorgelegt, sagte Analyst Doug Creutz vom Vermögensverwalter Cowen. Außerdem verspreche die Preissetzungsmacht bei Freizeitparks eine weitere Verbesserung der Ertragskraft. Disney verteuerten sich zeitweise um fast sieben Prozent und schlossen am Ende 3,3 Prozent im Plus.

Mattel stiegen um bis zu elf Prozent. Die neuen Geschäftsziele des "Barbie"-Machers lägen deutlich über den Markterwartungen, lobte Analyst Jaime Katz vom Research-Haus Morningstar. Bei den starken Ergebnissen des abgelaufenen Quartals sei positiv hervorzuheben, dass trotz gestiegener Kosten die operative Marge erneut zugelegt habe.

Uber sackten um sechs Prozent ab. Die Omikron-Virus-Variante habe sich im abgelaufenen Quartal kaum auf die Buchungszahlen des Fahrdienst-Vermittlers ausgewirkt, schrieb Analyst Brent Thill von der Investmentbank Jefferies. Enttäuschend waren aber die Mittelfrist-Ziele. Der für 2024 angepeilte Gewinn von fünf Milliarden Dollar blieb hinter den Markterwartungen zurück.

