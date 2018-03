08:40

An der Börse in Tokio schloss der wichtigste japanische Index Nikkei 225 um 0,99 Prozent fester bei 21 591,99 Punkten. Damit machte das Börsenbarometer einen Teil seiner Verluste der vorangegangenen drei Handelstage wieder wett.

Nach Einschätzung von Analysten handelt es sich bei der Anhebung des Zinssatzes in den USA eher um einen symbolischen Schritt. Am Aktienmarkt wurde die Anhebung der kurzfristigen Zinsen aber negativ aufgenommen.

In China ging es abwärts. Die chinesische Festlandbörse gehörte zu den Handelsplätzen mit den grössten Verlusten der Region. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten aus Festland-China knüpfte an seine Vortagesverluste an und ging mit einem Abschlag von 1 Prozent auf 4020,35 Punkte aus dem Handel. Der Hongkonger Hang Seng stand zuletzt gut ein halbes Prozent tiefer. In China zog die Notenbank als Reaktion auf die US-Leitzinserhöhung die geldpolitischen Zügel etwas an.

+++

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) gibt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,1 Prozent nach. Gestern sank der Leitindex um 0,7 Prozent auf 8783 Zähler.

Einzig positiver SMI-Titel ist Roche mit plus 0,6 Prozent. Sämtliche anderen Werte notieren vorbörslich im Minus innerhalb der geringen Spanne von -0,15 bis -0,35 Prozent.

Mit Dividendenabschlag werden heute Clariant und Schindler gehandelt.

+++

07:35

Der Euro hat am Donnerstag die kräftigen Kursgewinne zum US-Dollar nach geldpolitischen Beschlüssen der US-Notenbank Fed vom Vorabend gehalten. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,2348 USD und damit etwa so viel wie am Vorabend. Zuvor war der Kurs in der Spitze um etwa einen Cent gestiegen.

Gegenüber dem Schweizer Franken zeigt sich der Eurokurs weiterhin stabil und notiert am Dienstagmorgen mit 1,1717 CHF auf dem Niveau von Vortag. Der Dollar-Franken-Kurs hat sich von den Verlusten am Vortag am Dienstagmorgen bisher nicht erholt und liegt bei 0,9488 CHF.

06:40

Der Nikkei legte im Mittagshandel um 0,5 Prozent auf 21.486 Punkte zu, während der breiter aufgestellte Topix um 0,15 Prozent auf 1718 Zähler stieg. Händler sagten, Pensionsfonds und Privatanleger nutzten die zuletzt gesunkenen Kurse zum Einstieg.

(cash/AWP/Reuters)