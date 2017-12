08:10

Der Swiss Market Index wird im vorbörslichen Handel wenig verändert bei 9312 Punkten indiziert. Die Aktie von Zurich notiert als einzige Aktie relativ deutlich im Plus (0,4 Prozent). Bei den Mid Caps steigt die Aktie von Basilea um 3 Prozent. Hier der Grund:

Basilea erweitert Lizenzvereinbarung mit Pfizer - Hebt Ausblick an https://t.co/qdB2qy1BEf #Basilea — AWP (@awp_de) 1. Dezember 2017

Der Freitag steht ganz im Zeichen der Stimmung der Einkaufsmanager: Auf dem Terminplan stehen die Barometer aus Deutschland, der Euro-Zone und den USA.

An der Wall Street waren die Anleger am Donnerstag von einem Erfolg von Präsident Donald Trumps Steuerplänen ausgegangen. Die Euphorie trug den Dow Jones erstmals über die Marke von 24'000 Punkten. Allerdings verschob der US-Senat nach stundenlangem Ringen anschließend überraschend seine Abstimmung über die Steuerreform auf Freitag.

+++

08:05

Die asiatischen Börsen haben zum Wochenschluss keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Auf die Stimmung drückte die verschobene Senatsabstimmung über die US-Steuerreform. Auftrieb gaben hingegen Kursgewinne aus den Sektoren Öl, Stahl und Maschinenbau. Sie hievten den japanischen Nikkei-Index 0,4 Prozent ins Plus auf 22.819 Punkte. Damit stieg er den dritten Tag in Folge. Der breiter gefasste Topix kletterte um 0,3 Prozent auf 1796 Zähler. Bei den Einzelwerten sprangen die Aktien von Sharp 7,9 Prozent in die Höhe. Der Elektronikkonzern hatte mitgeteilt, dass seine Anteilsscheine vom 7. Dezember an wieder in der ersten Sektion der Tokioter Börse gehandelt würden. Die übrigen asiatischen Handelsplätze traten mehr oder weniger auf der Stelle. Die Sorge über ein sich abschwächendes Wirtschaftswachstum lastete in China auf den Kursen.

+++

06:45

Der Euro steigt am Freitag gegen den Franken auf den höchsten Stand seit der Aufhebung der SNB-Kursuntergrenze im Januar 2015. Das Währungspaar notiert bei 1,1731 Franken pro Euro. Zum Dollar notiert der Franken bei 98,37 Rappen.

+++

06:42

Nach der Einigung auf eine Verlängerung der Opec-Förderbremse sind die Ölpreise auch am Freitag gestiegen. Ein Fass der Nordseesorte Brent verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 62,90 Dollar, der Preis für ein Barrel US-Öl der Sorte WTI stieg um 0,3 Prozent auf 57,59 Dollar. Das Förderkartell Opec und andere Staaten wie Russland hatten sich am Donnerstag darauf geeinigt, die Förderbremse um neun Monate bis Ende 2018 zu verlängern. Der Schritt war erwartet worden. Mit der Förderbremse sollen die weltweiten Lagerbestände abgebaut und der Preisverfall an den Ölmärkten gestoppt werden.

+++

06:40

Der Nikkei der 225 führenden Werte in Japan gab bis zum späten Vormittag (Ortszeit) um 0,1 Prozent nach. Zuletzt notierte er aber fast 0,5 Prozent im Plus bei 22'850 Punkten. Bei den Einzelwerten sprangen die Aktien von Sharp sieben Prozent in die Höhe. Der Elektronikkonzern hatte zuvor mitgeteilt, dass seine Anteilsscheine ab 7. Dezember wieder an der ersten Sektion der Tokioter Börse gehandelt würden.

(cash/AWP/Reuters)