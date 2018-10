08:40

Der japanische Yen scheint den Franken als beliebteste Fluchtwährung abgelöst zu haben. Vor allem, wenn sich die Krisenherde in Europa befinden, wie Bloomberg schreibt:

+++

08:10

Der Swiss Market Index steigt vorbörslichen Schätzungen zufolge minim um 0,09 Prozent. Der SMI Future stieg um 0,1 Prozent auf 8640 Zähler. Am Montag hatte der Leitindex 0,1 Prozent verloren.

Die Aktie von ABB liegt vorbörslich mit 0,14 Prozent am deutlichsten vorne. Bei den Mid Caps sticht das Plus von 2,6 Prozent bei Ceva hervor. Die Aktien von Meyer Burger dürften nach Ansicht von Händlern zulegen. Der Solarausrüster startet eine weitere Kostensenkungsrunde und will rund 100 der insgesamt 1100 Mitarbeiter abbauen. Ein Teil seiner weltweiten Vertriebs- und Servicefunktionen für Standard-Produkte werde nach Asien und dabei insbesondere nach China verlagert.

Händler hoffen insgesamt, dass sich die Stabilisierung, die sich am Vortag abgezeichnet hatte, fortsetze. Dafür spreche auch die Entwicklung in Fernost. In China notierten die Kurse wenig verändert und in Japan legte der Nikkei Index rund ein Prozent zu. Weiter im Fokus der Anleger steht die US-Bilanzsaison. Erwartet werden die Ergebnisse unter anderem der Grossbanken Goldman Sachs und Morgan Stanley.

Im Blick halten die Anleger aber weiterhin auch die Verhandlungen der Europäischen Union mit Grossbritannien über den Austritt des Landes aus der Union. Ein ungeregelter Ausstieg sei "wahrscheinlicher als jemals zuvor", sagte Rats-Präsident Donald Tusk. "Ein harter Brexit wäre der nächste massive Belastungsfaktor für die europäische Wirtschaft", sagte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

+++

07:55

Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gestiegen. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern werden die Preise weiterhin durch einen Streit zwischen den USA und Saudi-Arabien gestützt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete zuletzt 81,01 US-Dollar. Das waren 23 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur November-Lieferung stieg um sieben Cent auf 71,85 Dollar.

Am Ölmarkt bleibt der Konflikt zwischen der grössten Volkswirtschaft der Welt und dem führenden Opec-Land Saudi-Arabien wegen des bislang ungeklärten Verschwindens eines regimekritischen Journalisten vor knapp zwei Wochen im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul das beherrschende Thema. Zuletzt hatten der US-Fernsehsender CNN sowie die Zeitungen "New York Times" und "Wall Street Journal" berichtet, dass Saudi-Arabien in Kürze eine Erklärung zum Schicksal des Journalisten abgeben wolle, der unter anderem als Kolumnist für die "Washington Post" gearbeitet hatte.

Nach Einschätzung des Rohstoffhändlers Hong Sungki vom koreanischen Finanzdienstleister NH Investment & Securities hat sich die Lage am Ölmarkt zuletzt wieder etwas beruhigt. Die Anleger hätten die Entwicklung im Streit zwischen den USA und Saudi-Arabien aber weiterhin im Blick und würden zunächst einmal abwarten.

Finance Secretary Carlos Dominguez: Price of crude oil will drop to 76 dollars per barrel after July 1st next year | https://t.co/sDo55hwVGt pic.twitter.com/pqnNMfRBeD — CNN Philippines (@cnnphilippines) 16. Oktober 2018

+++

06:30

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert 0,3 Prozent im Plus bei 22'330 Punkten. Händler machten vor allem markttechnische Gründe für die Gewinne verantwortlich.

Autowerte verzeichneten Gewinne. Aktien von Apple-Zulieferern gaben dagegen nach. Die Analysten von Goldman Sachs sehen Signale für eine geringere Nachfrage in China nach Produkten des iPhone-Herstellers. Am Montag hatte der Nikkei 1,8 Prozent verloren.

+++

06:25

Der Euro wurde kaum verändert mit 1,1572 Dollar gehandelt. Zum Yen notierte die US-Währung bei 111,99 Yen. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9883 Franken je Dollar und 1,1437 Franken je Euro gehandelt.

