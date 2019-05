08:08

Der Swiss Market Index (SMI) gibt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse 0,5 Prozent nach. Im gestrigen Handel legte der Leitindex kräftig zu: Plus 1,9 Prozent auf 9661 Zähler.

Hauptthema auf dem Börsenparkett bleibt der Zollstreit zwischen den USA und China. Etwas Abwechslung liefern die anstehenden Konjunkturdaten. In den USA stehen die Frühindikatoren auf dem Terminplan. Diesseits des Atlantiks werden Inflationsdaten veröffentlicht.

Sämtliche Einzeltitel aus dem Leitindex sind im Minus. Am deutlichsten ist der Abschlag bei Richemont (-1,5 Prozent). Der Luxusgüterkonzern konnte bei den Gewinnzahlen die Erwartungen der Analysten nicht erfüllen.

Ansonsten geben auch ABB (-0,7 Prozent) sowie Adecco, CS, Givaudan, LafargeHolcim und UBS (alle -0,6 Prozent) relativ deutlich nach.

Aus dem breiten Markt fallen Stadler Rail mit plus 2,5 Prozent aus der Reihe.

+++

07:55

Der Höhenflug von Bitcoin ist vorerst beendet. Die Cyber-Devise verbilligt sich an der Börse Bitstamp um gut 21 Prozent auf 6192 Dollar, nachdem sie sich in den beiden Wochen zuvor um rund 3000 Dollar verteuert hatte. Vor diesem Hintergrund rutscht der Kurs der deutschen Bitcoin Group vorbörslich um sechs Prozent ab.

+++

07:40

Der Euro hat die Kursverluste vom Vortag gegenüber dem US-Dollar vorerst gestoppt und sich am Freitag unter der Marke von 1,12 US-Dollar gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1176 Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend.

Zum Franken ist der Euro dagegen im frühen Handel zum Wochenschluss weiter zurückgekommen und notiert aktuell bei 1,1270 Franken auf Tagestief. Auch der US-Dollar steht bei 1,0087 Franken aktuell nur minimal über seinem bisherigen Tagestief.

+++

06:35

Der japanische Leitindex Nikkei stieg bis zum Nachmittag um 1,1 Prozent auf 21'289 Punkte. Der breiter gefasst Topix legte 1,6 Prozent auf 1561 Zähler zu.

Sony-Papiere gewannen zehn Prozent an Wert nachdem der Konzern eine Zusammenarbeit mit Microsoft bei Streaming, Chips und Künstlicher Intelligenz angekündigt hat.

+++

06:30

Der Euro notierte im fernöstlichen Devisenhandel kaum verändert bei 1,1175 Dollar. Zur japanischen Währung lag die US-Devise einen Tick niedriger bei 109,82 Yen.

(cash/AWP/Reuters)