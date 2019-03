08:30

Nach dem jüngsten Kursrutsch haben sich Börsianer in Japan wieder mit Aktien eingedeckt. Der Leitindex Nikkei schloss den Handel am Dienstag 2,2 Prozent höher bei 21.428 Punkten, der breiter gefasste Topix-Index rückte um 2,6 Prozent vor. Der vorläufig gestoppte Abwärtsstrend an der Wall Street habe die Stimmung bei japanischen Anlegern zwar verbessert, sagte ein Händler. Die Furcht vor einer weltweiten Abkühlung der Konjunktur bestehe aber weiterhin.

In China hielten sich Investoren daher zurück. Der Bluechip-Index CSI300 verlor 1,4 Prozent. Einer der grossen Gewinner an der Börse in Japan waren die Papiere von Nintendo mit einem Kursplus von 4,8 Prozent. Wie das "Wall Street Journal" unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, will der Konzern im Sommer zwei neue Versionen seiner Spielekonsole Switch auf den Markt bringen. Gefragt waren auch Aktien von exportorientierten Unternehmen. So stiegen die Titel von Panasonic um 4,1 Prozent, Yaskawa Electric um 2,4 Prozent und Advantest um 1,9 Prozent.

Der Swiss Market Index (SMI) wird von der Bank Julius Bär vorbörslich praktisch unverändert bei 9310 Punkten berechnet. Der SMI schloss die letzten vier Handelstage im Minus. Das grösste Plus verzeichnen vorbörslich die UBS-Aktien (0,2 Prozent). Die drei Schwergewichte Nestlé, Novartis und Roche werden bei +0,1 Prozent erwartet. Die SGS-Aktie (-2,8 Prozent) wird mit Dividendenabschlag gehandelt. Am breiten Markt fallen AMS (-0,4 Prozent) auf. Der südkoreanische Technologiekonzern Samsung hat eine Gewinnwarnung ausgesprochen. Auch Inficon, u-blox und VAT werden tiefer berechnet. Bei Comet (-0,4 Prozent) geht der Knatsch mit Grossaktionär Veraison weiter.

Der Euro hat am Dienstag weiter knapp über der Marke von 1,13 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1311 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Zum Schweizer Franken legte der Euro leicht zu. Die Gemeinschaftswährung geht am frühen Dienstagmorgen bei 1,1228 Franken um. Der US-Dollar kostet zum Montagabend ebenfalls praktisch unverändert 0,9927 Franken. Am Dienstag stehen im Euroraum nur wenige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an.

Der japanische Leitindex Nikkei tendierte am frühen Dienstagnachmittag in Tokio 2 Prozent im Plus bei 21'396 Punkten. Der breiter gefasste Topix legte 2,5 Prozent auf 1616 Zähler zu. Am Montag hatten Rezessionsängste die Börse noch auf Talfahrt geschickt.

Besonders gefragt waren die Papiere von Nintendo. Sie verteuerten sich um fünf Prozent. Das "Wall Street Journal" berichtete, der Konzern plane zwei neue Versionen seiner Spielekonsole Switch womöglich im Sommer auf den Markt zu bringen.

Asia stock mkts are bouncing after yday's selloff led by Nikkei on dividend reinvestment buying and as US bond yields come off late-2017 lows. Rates futures price in Fed cut this year. US 10y yields jump 4bps to 2.44%. Korea weighed down as Samsung warned on memory-chip prices. pic.twitter.com/WUGvWFLVGm — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 26, 2019

Der Euro notierte im fernöstlichen Devisenhandel etwas höher bei 1,1315 Dollar. Zur japanischen Währung lag die US-Devise bei 110,10 Yen.

