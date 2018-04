08:10

Der Swiss Market Index wird im vorbörslichen Handel 1,1 Prozent tiefer indiziert. Die Aktien von UBS (-1,64 Prozent) und ABB (-1,63 Prozent) werden dabei mit den grössten Abschlägen berechnet. Bei den Midcaps taucht Autoneum 3,75 Prozent. Die Aktie wird am Dienstag mit Dividendenabschlag gehandelt.

Die Furcht vor einem Handelskrieg und die Verluste der Wall Street vom Ostermontag drückten laut Börsianern auf die Stimmung. Am Dienstag könnten die Markit-Einkaufsmanagerindizes Hinweise auf die weitere Geldpolitik in der Euro-Zone geben. Überwiegend rechnen die Börsianer aktuell mit einem Ende der Anleihekäufe noch in diesem Jahr und für Mitte 2019 mit einer ersten Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank. Auf der Unternehmensseite dürfte der Börsengang des Musik-Streamingdienstes Spotify in New York von Interesse sein.

An der Wall Street hatte der Dow Jones die Sitzung am Montag 1,9 Prozent und der Nasdaq 2,7 Prozent tiefer beendet. Der S&P500 fiel um 2,2 Prozent. In Tokio gab der Nikkei-Index am Dienstag um 0,6 Prozent auf 21.252 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 1,1 Prozent auf 3129 Punkte.

07:45

Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gestiegen. Ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Auslieferung im Juni wurde am Morgen bei 67,73 US-Dollar gehandelt. Das waren neun Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Auslieferung im Mai stieg um sieben Cent auf 63,08 Dollar.

Händler sprachen von einer leichten Gegenbewegung nach den deutlichen Kursverlusten am Vortag. Der zugespitzte Handelskonflikt zwischen China und den USA hatte die Ölpreise am Montag unter Druck gebracht. China hatte Vergeltungsmassnahmen für US-Zölle beschlossen und so für Verunsicherung an den Finanzmärkten gesorgt.

Bahrain has discovered its biggest oil field since it started producing crude in 1932 https://t.co/Q7fgzE1Pr0 pic.twitter.com/BfUTWxvrBM — Bloomberg (@business) 2. April 2018

06:30

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert am Mittag 0,6 Prozent tiefer bei 21'250 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index gab 0,5 Prozent nach auf 1699 Zähler. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans verlor 0,6 Prozent. Technologiewerte wie Samsung oder Foxconn gaben nach.

Sie folgten damit den Vorgaben aus den USA, wo der Technologieindex Nasdaq 2,4 Prozent und damit seine gesamten Kursgewinne seit Jahresanfang abgegeben hatte.Die Entscheidung Chinas, die Zölle auf 128 US-Produkte zu erhöhen, sorgte für Beunruhigung. "In Verbindung mit den jüngsten Leitartikeln in den chinesischen Staatsmedien deuten sie darauf hin, dass die Regierung in Peking bereit zur Eskalation ist, wenn nötig", sagte Greg McKenna, Chefstratege bei AxiTrader. Technologiewerte gerieten zudem unter Druck, nachdem US-Präsident Donald Trump erneut den US-Onlinekonzern Amazon ins Visier genommen hatte.

06:25

Die Angst vor einer Eskalation des Handelsstreits treibt Anleger in sichere Häfen wie den Yen. Der Dollar fiel den vierten Tag in Folge und kostete nunmehr 105,88 Yen. Der Euro wurde kaum verändert zum späten New Yorker Handel mit 1,2305 Dollar gehandelt. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9553 Franken je Dollar und 1,1755 Franken je Euro gehandelt.

(cash/AWP/Reuters)