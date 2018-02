10:35

In den USA haben sich die Zinsängste, die für die jüngste Kurskorrektur verantwortlich gemacht werden, zumindest für den Moment wieder gelegt. Der SMI steigt um 0,7 Prozent auf 8981 Zähler. Am Donnerstag schloss der Leitindex um 0,2 Prozent höher. Der Volatilitätsindex, der Auskunft über die Nervosität der Anleger gibt, entspannte sich um weitere 5 Prozent.

Im weiteren Verlauf würden vom kleinen Eurex-Verfall und mehreren US-Konjunkturzahlen kursbewegende Impulse erwartet, heisst es. Unter anderem werden die Daten zum Konsumentenvertrauen veröffentlicht.

Die meisten SMI-Titel legen zu. An der Spitze der Gewinner steht die Grossbank Credit Suisse mit einem Kursplus von 1,5 Prozent. Gefragt sind auch Anteile zyklischer Firmen wie des Sanitärtechnikers Geberit, des Elektrotechnikkonzerns ABB und des Zementherstellers Lafarge-Holcim mit Gewinnen von rund 1 Prozent.

Die europäischen Industriewerte erhielten Unterstützung von positiven Gewinnmeldungen. "Nachdem mittlerweile über die Hälfte der Unternehmensberichte für das 4. Quartal 2017 vorliegen, können wir sagen, dass der fundamentale Hintergrund für Aktien gut bleibt", kommentiert die Credit Suisse. "Die gemeldeten Gewinne wuchsen im Vorjahresvergleich um 29 Prozent und lagen damit fast zehn Prozent über den Erwartungen."

Bei den als krisenresistent geltenden Werten führen Roche die Rangliste mit plus 1,2 Prozent an. Der Pharmariese rundet sein Portfolio mit dem Kauf des US-Technologie- und Dienstleistungsunternehmens Flatiron Health ab und legt dafür 1,9 Milliarden Dollar auf den Tisch. Flatiron analysiert unter anderem Daten im Rahmen der Krebsforschung und -behandlung. Die sei eine Investition in die Zukunft von Roche. "Big Data und das Einsetzen von künstlicher Intelligenz in der Pharmaforschung ist unerlässlich", schreibt ZKB-Analyst Michael Nawrath.

Die Aktien von Rivale Novartis gewinnen 0,8 Prozent und der Nahrungsmittelriese Nestlé, dessen Aktien nach der Bekanntgabe des Jahresergebnis unter Druck geraten waren, rücken um 0,2 Prozent vor. Die Titel des Telekomkonzerns Swisscom steigen um 0,9 Prozent.

Uneinheitlich sind die Versicherer: Swiss Re verlieren 0,4 Prozent an. Der Rückversicherer legt kommende Woche den Jahresbericht vor. Möglicherweise drücke der Gewinnrückgang bei der deutschen Allianz etwas auf den Kurs. Allianz hat unter anderem wegen Naturkatastrophen etwas Gegenwind verspürt.

Die Partizipationsscheine von Schindler steigen um 0,7 Prozent. Der Lift- und Rolltreppenhersteller hat im vergangenen Jahr wie von Analysten erwartet gut abgeschnitten. Der Auftragseingang stieg um knapp 6 Prozent auf 10,99 Milliarden Franken und der Gewinn um gut 7 Prozent auf 884 Millionen Franken.

Eine Verkaufsempfehlung der Credit Suisse lastet auf den Aktien von Clariant, die 0,8 Prozent verlieren.

Die Aktien der MCH Group fallen um 4,3 Prozent. Der Messe- und Eventanbieter ist 2017 wegen Sonderabschreibungen tief in die roten Zahlen gesunken und hat einen Verlust von 110 Millionen Franken verbucht.

Die Aktien von Sika steigen um 0,8 Prozent. Die Sika-Erben wollen im Zusammenhang mit dem Verkauf ihrer Namenaktien an Saint-Gobain einen neuen Vertrag mit dem französischen Konzern aushandeln. Dies sagte Urs Schenker, Anwalt der Familie Burkard gemäss Berichten in Schweizer Tageszeitungen. Seit drei Jahren versucht Saint-Gobain die Kontrolle über Sika zu erlangen. Der Ausgang der Auseinandersetzung hängt von einem Gerichtsentscheid ab, der in den kommenden Wochen erwartet wird.

+++

09:10

Der SMI steigt im frühen Handel am Freitag um 0,55 Prozent auf 8967 Punkte. Der hiesige Handelsplatz tendiert damit im Schlepptau der am Vorabend kräftig gestiegenen Wall Street. Auch in Fernost setzte sich am Donnerstag eine positive Tendenz durch. Die jüngst an den globalen Börsen noch dominierende Angst vor einem raschen Zinsanstieg ist zumindest vorerst in den Hintergrund gerückt, resümieren Marktteilnehmer.

Deutlichste Gewinnerin im SMI-Tableau ist die Aktie von ABB. Sie legt 1,2 Prozent zu. Auch Lafarge-Holcim steigen klar (1 Prozent). In derselben Höhe bewegen sich auch die Titel von Swatch (0,9 Prozent).

Nach enttäuschend aufgenommen Jahreszahlen am Vortag hageln nun auf die Nestlé-Aktien Kurszielsenkungen nieder. Der Nahrungsmittelkonzern habe das schlechteste Quartal mit Blick auf das Wachstum in zehn Jahren abgeliefert, meint etwa Goldman Sachs. Die Margenentwicklung zeige aber, dass die ergriffenen Massnahmen gut vorankämen, rechtfertigt der zuständige Analyst seine unveränderte Kaufempfehlung. Die Aktie legt dennoch 0,3 Prozent zu.

Clariant fallen mit minus 0,3 Prozent auf. Laut Händlern hat die Credit Suisse ihr Rating für den Spezialchemiekonzern auf "Underperform" gesenkt und das Kursziel deutlich zurückgenommen.

Schindler hat erstmals einen Umsatz von mehr als 10 Mrd CHF erzielt und die Profitabilität gehalten. Im Vergleich zu den Analystenschätzungen schnitt das Unternehmen auf fast allen Ebenen besser ab. Der PS steigt 1 Prozent.

Im breiten Markt lohnt sich ein Blick auf die Aktie (minus 2,3 Prozent) der Messebetreiberin MCH. Diese muss Abschreibungen und Rückstellungen von insgesamt 120 Mio CHF verbuchen, vor allem wegen einer Wertberichtigung ihrer Messegebäude in Basel, und schreibt 2017 tiefrote Zahlen. Zum Vergleich: 2016 hatte das Unternehmen einen Reingewinn von 34,3 Mio geschrieben.

+++

08:50

Mittlerweile ist der asiatische Handel zu Ende gegangen. Dabei hat die Aussicht auf eine weitere Amtszeit von Notenbank-Chef Haruhiko Kuroda an der japanischen Börse für Kauflaune gesorgt. Der Nikkei-Index kletterte am Freitag um 1,2 Prozent auf 21'720 Punkte, der breiter gefasste Topix gewann 1,1 Prozent. Zu den stärksten Einzelwerten zählten am Freitag Electric Power und Chubu Electric Power mit einem Kursplus von 4,4 und 6,5 Prozent. In China blieben die Börsen wegen des Neujahresfestes geschlossen.

Nikkei rises as Kuroda renominated to lead Bank of #Japan https://t.co/IQX3MjY2BQ #StockExchange — AAA Stripe Pro (@AAA_Stripe_Pro) 16. Februar 2018

+++

08:10

Der Swiss Market Index steht im vorbörslichen Handel 0,47 Prozent höher. Die zyklischen Aktien von ABB und Adecco steigen dabei am deutlichsten (0,64 und 0,62 Prozent). Am breiten Markt fallen die Aktien von Schindler mit einem Plus von 0,98 Prozent auf.

Angetrieben von weiteren Kursgewinnen an den US-Börsen am Vorabend dürfte damit der SMI am Freitag seine Erholung fortsetzen. Die jüngst weltweit an den Aktienmärkten noch herrschende Angst vor einem raschen Zinsanstieg ist zumindest vorerst wieder in den Hintergrund gerückt.

+++

07:45

Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel moderat gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete am Morgen 64,65 US-Dollar. Das waren 32 Cent mehr als am Donnerstag.

In der laufenden Woche haben die Ölpreise in der Tendenz zwar zugelegt, einen Teil ihrer Verluste aus der vergangenen Woche konnten sie aber nicht aufholen. Diese Verluste waren entstanden, nachdem die Aktienkurse weltweit einen herben Rückschlag erlitten hatten. Die schlechte Stimmung hatte auch andere riskante Anlageklassen wie Rohöl erfasst. Von der mittlerweile besseren Börsenstimmung hat Erdöl aber nicht ganz so stark profitieren können.

Ein weiterer Grund für die mittlerweile wieder steigenden Ölpreise ist der zunehmend schwache US-Dollar. Die Entwicklung vergünstigt Rohöl für Investoren ausserhalb des Dollar-Raums und stützt so die Nachfrage von dort.

+++

06:30

Der Dollar bleibt unter Druck. An den Devisenmärkten fällt die US-Währung auf 91,90 Rappen, das ist der tiefste Stand seit Ende Januar 2015. Händlern zufolge drücken Sorgen um ein wachsendes US-Haushaltsdefizit den Dollar. Gegen den Euro fällt die US-Währung ebenfalls auf ein Drei-Jahres-Tief.

Dollar index trading below the Davos lows... should invoke some irritated responses by European policymakers on unwarranted US fiscal easing and greenback weakness pic.twitter.com/57XtcC6aBp — Arne Petimezas (@APetimezas) 16. Februar 2018

***

06:25

In Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 1,6 Prozent auf 21'815 Punkte. Kuroda wurde von der Regierung für eine weitere fünfjährige Amtsperiode nominiert. Einer seiner beiden Stellvertreter soll der Universitätsprofessor Masazumi Wakatabe werden, der als Vertreter aggressiver geldpolitischer Lockerungen gilt. Anlagestratege Norihiro Fujito vom Wertpapierhandelshaus Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities sprach von einer guten Personalentscheidung für die Bank von Japan. Der MSCI-Index für Aktien aus der Region Asien/Pazifik mit Ausnahme Japans legte 0,5 Prozent zu.

Asian shares extend bounce to fifth day, dollar sags to three-year low https://t.co/NOEvi7bvZ9 pic.twitter.com/UDY1eNfWGU — Madisons CPC (@RealMadisonsCPC) 16. Februar 2018

+++

06:20

Die Rendite der zehnjährigen Referenzanleihe der Eidgenossenschaft steht bei 0,22 Prozent. Das ist der höchste Stand seit 30 Monaten. Der viel beachtete zehnjährige Frankenswapsatz erreichte mit 0,58 Prozent den höchsten Stand seit mehr als vier Jahren. Der Renditeanstieg an der Obligationenbörse hat sich damit fortgesetzt. Im Gegenzug schwächten sich die Anleihenkurse leicht ab. Die Zinsen dürften weiter steigen, sagten Händler und verwiesen darauf, dass die US-Wirtschaft bereits auf vollen Touren laufe und durch die Steuerreform von Präsident Donald Trump weitere Impulse erhalte. "Das könnte dazu führen, dass die Fed auf eine aggressivere Gangart umschalten könnte", sagte ein Börsianer.

(cash/AWP/Reuters)