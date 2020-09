11:05

Vor der EZB-Zinsentscheidung halten Europas Anleger am Donnerstag die Füsse still. Dax und EuroStoxx50 kamen mit 13.225 und 3315 Punkten am Vormittag kaum vom Fleck. Investoren hofften auf Hinweise zu weiteren Geldspritzen für die Konjunktur im Euro-Raum.

Grössere geldpolitische Massnahmen werden Strategen zufolge allerdings nicht erwartet, nachdem die Zentralbank bereits mit aggressiven Schritten gegensteuerte, um die Wirtschaft vor dem Corona-Schock zu retten. Die Währungshüter hatten unter anderem im Juni ihr "PEPP" getauftes Krisen-Anleihekaufprogramm um 600 Milliarden auf nunmehr 1,35 Billionen Euro aufgestockt.

#ECB ramps up balance sheet expansion ahead of this week's meeting. Total assets rose by €18.6bn to €6458.9bn mainly driven by QE. ECB balance sheet now equal to 61% of Eurozone GDP vs Fed's 36%, BoE's 35.5% and BoJ's 135%. pic.twitter.com/rqSK3nSiPB — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 8, 2020

An den Aktienmärkten notierten die zinsabhängigen Bankenwerte im Vorfeld der EZB-Sitzung schwächer. Der europäische Branchenindex verlor mehr als ein Prozent. Deutsche Bank zählten mit einem Abschlag von 1,5 Prozent zu den grössten Dax-Verlierern. Die rote Laterne im deutschen Leitindex trugen Covestro, die bis zu 3,4 Prozent auf 42,03 Euro absackten. Händlern zufolge drückte eine Verkaufsempfehlung der Schweizer Grossbank UBS die Titel.

Mit einem Kursplus von mehr als zehn Prozent steuerten die Aktien von Dixons Carphone an der Londoner Börse auf ihren grössten Tagesgewinn seit Anfang Juni zu. Der britische Einzelhändler erzielte bis Ende August im Geschäft mit Elektronikartikeln höhere Umsätze, vor allem dank eines sprunghaften Anstieg des Online-Shoppings aufgrund der Pandemie-Beschränkungen.

Nachdem der Schweizer Aktienmarkt ohne grosse Bewegungen in den Handel startete, dreht er am Vormittag in die Verlustzone. Grösste Gewinner sind Nestlè (+0,58%) und Richemont. Das Schlusslicht bildet Sika (-1,43%).

Aktuelle Kurse im SMI (Stand: 10:00 Uhr):

Quelle: cash

Der Euro hat am Donnerstagvormittag weiter über der Marke von 1,18 US-Dollar notiert. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1825 Dollar und damit etwas mehr als im frühen Handel.

Gegenüber dem Franken büsst der Euro etwas Terrain ein und entfernt sich weiter von der Marke von 1,08, die er am Mittwochabend unterschritten hat. Derzeit notiert er bei 1,0755. Der US-Dollar wird ebenfalls tiefer mit 0,9098 Franken gehandelt.

Am Donnerstag richten sich die Blicke der Anleger auf die Geldpolitik. Die Europäische Zentralbank (EZB) gibt am frühen Nachmittag nach ihrer regulären Zinssitzung neue Entscheidungen bekannt. Wichtige Weichenstellungen werden nicht erwartet. Allerdings könnten Andeutungen zum künftigen Kurs fallen. Themen in der Pressekonferenz dürften der zuletzt stärkere Euro und das neue Inflationsziel der US-Notenbank Fed sein.

Die Schweizer Börse startet ohne grosse Bewegungen in den Handelstag. Mit dem starken Kursanstieg vom Mittwoch dürfte der Markt die Erholungsgewinne der Street zwar zu einem Grossteil bereits eingepreist haben. Dennoch könnte sich die Erholung noch ein wenig fortsetzen, heisst es am Markt. Doch sei vor der Veröffentlichung der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) nicht damit zu rechnen, dass sich die Anleger sehr weit aus dem Fenster lehnen, auch wenn von den Währungshütern keine Überraschungen erwartet würden. Die EZB dürfte die Geldschleusen weiterhin sehr weit offen halten, heisst es am Markt. Die Kurse könnten daher im Verlauf noch etwas von den anfänglichen Höchstwerten abschmelzen.

Der SMI notiert um 09:10 Uhr praktisch unveränder bei 10'398 Punkten. Am Mittwoch war der Leitindex um 1,52 Prozent gestiegen. Der breite SPI notiert ebenfalls unverändert und kommt auf 12'916 Zähler.

Die Impulse sind bis anhin dünn gesät. Neben der EZB könnten am Nachmittag noch die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe gewisse Kursakzente setzen.

Die stärksten Gewinne verbuchen die Luxustitel Swatch und Richemont (je + 1,2%) und Novartis (+0,7%).

Die SocGen geht bei Swatch auf auf HOLD (Sell) und erhöht das Kursziel auf 217 Franken (195). Bei der Umsatzentwicklung sei das Swatch besser gegen Abschwünge gefeit als in der Vergangenheit. Die UBS hat den Novartis auf "Buy" von "Neutral" und das Kursziel auf 98 von 88 Franken angehoben.

Am breiten Markt gewinnen Dufry (+6%) deutlich. Der Reisedetailhandelskonzern will zur geplanten Übernahme von Hudson das Kapital um 500 Millionen Franken erhöhen. Dass die Aktie trotz der zu erwartenden Verwässerung von mehr als 30 Prozent fester gestellt wird, liegt laut Analysten daran, dass Dufry neben dem Kaufpreis zusätzliche Liquidität von rund 200 Millionen Franken erhöht was dem Unternehmen im gegenwärtigen Umfeld den nötigen Spielraum verleiht und das Geschäft im kommenden Jahr unterstützt.

Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:

Partners Group: Julius Bär erhöht auf 1050 (1000) CHF - Buy

Richemont: Goldman Sachs erhöht auf 78 (76) CHF - Buy

Novartis: UBS erhöht auf 98 (88) CHF

Der Swiss Market Index wird vorbörslich 0,31 Prozent höher geschätzt. Am deutlichsten legt das Indexschwergewicht Novartis zu (0,72 Prozent). Die UBS hat den Pharmakonzern hochgestuft. Gewinne verzeichnen auch Swatch (0,7 Prozent). Am breiten Markt steigen Dufry nach Ankündigung der Details zur Kapitalerhöhung 1,2 Prozent.

Reisedetailhändler - Dufry will Kapital für Übernahme aufnehmen - Finanzinvestor steigt ein https://t.co/awjsXeuzpD pic.twitter.com/EVTjyUsWju — cash (@cashch) September 10, 2020

Am Donnerstag steht die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) auf dem Programm. Angesichts der fallenden Preise in der Euro-Zone und der wirtschaftlichen Belastungen durch die Corona-Pandemie hoffen einige Investoren auf zusätzliche Geldspritzen der EZB, sagt Analyst Pierre Veyret vom Brokerhaus ActivTrades. Daher könnte ein vorläufiger Verzicht auf weitere Massnahmen zu Enttäuschung führen und Aktienverkäufe auslösen.

"Die Zurückhaltung der EZB wird entweder als harter geldpolitischer Kurs oder – noch schlimmer – als machtlos gewertet werden", warnte Anlagestratege Anthony O'Brien vom Vermögensverwalter First State. Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets rechnet dagegen nicht mit Kursturbulenzen. "Für die Börse dürfte es momentan wichtiger sein, dass Fortschritte bei der Entwicklung eines Impfstoffs erzielt werden. Die Notwendigkeit zusätzlicher geldpolitischer Massnahmen ist vorerst in den Hintergrund gerückt."

Zudem verfolgten Börsianer weiter die Brexit-Verhandlungen sehr aufmerksam. Diplomaten zufolge will die EU die Gespräche nicht abbrechen, obwohl die britische Regierung ein umstrittenes Binnenmarktgesetz vorgestellt hat, dass im Widerspruch zu internationalem Recht steht und die bereits verabschiedete Scheidungsvereinbarung mit der EU aushebeln soll.

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag zunächst kaum bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete im frühen Handel 40,73 Dollar und damit sechs Cent weniger als am Mittwochabend. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) lag mit 37,92 Dollar 13 Cent unter dem Vortagsniveau.

Am Mittwoch hatten die Ölpreise wie schon an den Vortagen zu Beginn unter Druck gestanden, drehten aber im Handelsverlauf wegen der wieder gestiegenen Zuversicht und Risikofreude an den Finanzmärkten deutlich ins Plus. Rohöl ist eine riskantere Anlageklasse, die sich oft im Gleichklang mit den Aktienkursen bewegt.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,5 Prozent höher bei 23'152 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,9 Prozent und lag bei 1620 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,8 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fiel um 0,7 Prozent.

Japans Technologie- und Halbleiteraktien orientierten sich an den US-amerikanischen Mitbewerbern und legten zu: Die SoftBank Group erzielte Gewinne von etwa 0,8 Prozent, auch Internetdienstleister Rakuten konnte ein Plus von 7,5 verzeichnen. "Da jedoch eine gewisse Volatilität auf die Märkte zurückgekehrt ist, ist es noch zu früh zu sagen, ob der Ausverkauf vorbei ist oder ob die Erholung der letzten Nacht nur eine Pause ist", sagten die Ökonomen Brian Martin und Liz Kendall von der ANZ Bank.

Eine kurze Rally bei riskanteren Währungen wurde ebenfalls unterbrochen, da Devisenhändler auf die erste Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am späteren Donnerstag warten, bei der voraussichtlich neue Konjunkturprognosen der hauseigenen Volkswirte und der jüngste Euro-Anstieg die Debatte bestimmen werden.

Asia stocks gain following US tech bounce https://t.co/LabNOtZIoq — The Straits Times (@STcom) September 10, 2020

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 106,11 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,8359 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9113 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,1820 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0772 Franken an.

Nach einer dreitägigen Talfahrt sind Anleger am Mittwoch an die Wall Street zurückgekehrt. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss 1,6 Prozent höher auf 27'940 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 2,7 Prozent auf 11'141 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte rund zwei Prozent auf 3398 Punkte zu.

Andrea Cicione, Chef-Anlagestratege des Research-Hauses TS Lombard, bezeichnete die Entwicklung der vergangenen Tage als gesund. Die massive Überbewertung vor allem der Technologiewerte habe sich nun wieder etwas normalisiert. Kopfzerbrechen bereiteten Börsianern aber weiter die milliardenschweren Geschäfte der japanischen Beteiligungsfirma Softbank mit Terminkontrakten auf US-Technologiewerte. "Wenn diese Wetten nicht aufgehen, könnte dies eine rasche und brutale Talfahrt der Aktienmärkte auslösen", warnte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets.

Die Gefahr einer ausgewachsenen Baisse beurteilte Sam Stovall, Chef-Anlagestratege des Research-Hauses CFRA, allerdings als gering. Die anhaltende Flut billigen Notenbank-Geldes verhindere grössere Kursrückschläge.

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)