Nach wie vor seien sie wegen der Krisenherde in Korea und im Nahen Osten sowie im Zusammenhang mit der Regierungsbildung in Italien beunruhigt, sagen Händler. Der SMI notiert mit 8946 Zählern um 0,3 Prozent leichter. Am Mittwoch war der Leitindex um 0,2 Prozent gesunken.

Händler sagen, allmählich dürfte sich auch der kleine Options-Verfallstermin an der Eurex vom Freitag in den Kursen der Aktien niederschlagen. Am Nachmittag könnten Konjunkturzahlen aus den USA frischen Wind bringen. Veröffentlicht werden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und der Index der Notenbank von Philadelphia.

Die Aktien der Banken holen einen Teil der Vortagesverluste auf: Credit Suisse und UBS steigen um 0,4 und 0,3 Prozent, Julius Bär um 0,2 Prozent. Auch die Versicherer tendieren freundlich.

Nicht gefragt sind die Papiere der als krisenresistent geltenden Schwergewichte: Der Lebensmitteltitel Nestlé sinkt um 0,3 Prozent. Der Pharmawert Novartis fällt um 1,0 Prozent. Der Genussschein von Roche fällt trotz guter Produktnachrichten um 1,2 Prozent. Roche hat positive Studienergebnisse zu den Krebsmedikamenten Herceptin, Alecensa und Tecentriq veröffentlicht.

Die Aktien zyklischer Firmen tendieren höher. Die Kursänderungen sind aber gering. ABB sind knapp gehalten, Lafarge-Holcim steigen um 0,5 Prozent.

Am breiten Markt gewinnen die Aktien von Gurit 5,0 Prozent. "Gurit zählt zu den Aktien, die im laufenden Jahr viel an Wert verloren haben und denen man eine Aufholjagd zutraut", sagt ein Händler.

Die Aktien von Ceva Logistics werden um 0,1 Prozent höher gehandelt. Die Bewertungsagentur Moody's hat das Rating um vier Stufen auf "B1" erhöht.

Der SMI startet im Minus: Der Leitindex fällt um 0,1 Prozent auf 9860 Punkte, nachdem der Handel eröffnet worden ist. Vorfreude auf eine Erholung zeigten sich als verfrüht.

Unsicherheiten um Italien und Nordkorea sowie steigende Zinserwartungen in Amerika sorgen offenbar für Zurückhaltung bei den Anlegern. Gerade der Koalitionsentwurf in Italien von der rechtspopulistischen Lega und der Fünf-Sterne-Bewegung hatte die Märkte zuletzt in Aufruhr gebracht; entsprechend legte der Schweizer Franken wieder zum Euro zu. In der zweiten Tageshälfte könnten Daten zum Arbeitsmarkt oder zu den Frühindikatoren in den USA das Geschäft noch bewegen.

Ins Minus fallen Roche (-0,7 Prozent). Der Pharmakonzern hat neue Studiendaten zu seinem Hoffnungsträger Tecentriq publiziert, einem Immuntherapeutikum. Der getestete Medikamentencocktail für Patienten mit einer bestimmten Form von Lungenkrebs ist aber nicht in allen Bereichen besser als das Konkurrenzprodukt von Merck, erklären Analysten von J.P. Morgan. Damit seien frühere Erwartungen bestätigt worden.

Richemont (-0,2 Prozent) fallen ebenfalls. Der Luxusgüterkonzern kommt mit der Übernahme des Onlineverkäufers Yoox Net-a-Porter voran und will die Italiener in einem Monat von der Börse in Mailand dekotieren lassen. Vifor notieren vorbörslich um 1,4 Prozent tiefer, die Titel werden heute allerdings mit einem Dividendenabschlag von 2 Franken je Anteil gehandelt.

Sika (-0,2 Prozent) will in rund drei Wochen einen endgültigen Schlussstrich unter die langjährige Auseinandersetzung mit der Eignerfamilie Burkard ziehen. An einer ausserordentlichen Generalversammlung am 11. Juni soll die Einheitsnamenaktie eingeführt werden. Arbonia (-0,3 Prozent) notieren vorbörslich wenig auffällig. Der Bauausrüster expandiert in Belgien und übernimmt den dortigen Heizungshersteller Vasco.

Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Donnerstag uneinheitlich tendiert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,53 Prozent höher auf 22 838,37 Punkte. Dass im April die Industrieproduktion in der weltgrössten Volkswirtschaft den dritten Monat in Folge zugelegt hatte, sorge für Vertrauen, sagte ein Marktstratege in Tokio. Auch wenn die Renditen am US-Anleihemarkt stiegen, legten Aktien weiter zu. "Für Japan wird die wachsende Zinsdifferenz wahrscheinlich einen schwächeren Yen zur Folge haben und das wäre ein Plus für japanische Aktien", ergänzte er.

Hongkongs Leitindex Hang Seng sank hingegen zuletzt um 0,3 Prozent auf 31 008,16 Punkte. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten vom chinesischen Festland büsste 0,8 Prozent auf 3860,29 Punkte ein. Vor allem Aktien von Banken und Versicherern gaben nach. Im Fokus blieben dort weiter die Renditen am US-Anleihemarkt, da sie eine Investition in Aktien unattraktiver machen können. Zudem bremsten auch der Handelsstreit zwischen den USA und China sowie der Iran- und Koreakonflikt.

Der SMI folgt freundlichen US-Vorgaben und wird vorbörslich mit einem Plus von 0,2 Prozent bei 8988 berechnet. Am besten gestellt ist der Genussschein von Roche (+0,4) Prozent, nachdem der Pharmakonzern neue Daten aus der Studie zum Wirkstoff Alecensa vorgestellt hat. Auch die Aktie der UBS (+0,3 Prozent) übertrifft dank einer Branchenstudie den Markt (zu den vorbörslichen Kursen).

Händler vermissten kursbewegende Impulse. "Die Bilanzsaison ist praktisch abgeschlossen." Am Freitag wird der Luxusgüterkonzern Richemont als letztes der Grossunternehmen sein Jahresergebnis 2017/18 veröffentlichen. Analysten erwarten einen Gewinnzuwachs von mehr als 40 Prozent.

Am Nachmittag könnten Konjunkturzahlen aus den USA frischen Wind bringen. Veröffentlicht werden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und der Index der Notenbank von Philadelphia.

Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel wieder zugelegt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kletterte am frühen Morgen auf einen neuen höchsten Stand seit 2014 bei 79,45 US-Dollar. Zuletzt lag der Kurs bei 79,37 Dollar. Das waren 9 US-Cent mehr als am Mittwoch. Preistreibend am Ölmarkt wirkt derzeit aber die Sorge vor einer Angebotsverknappung aufgrund der US-Sanktionen gegen den Iran. Analysten der Bank Goldman Sachs warnen, dass selbst die steigende US-Ölförderung nicht ausreiche, um die möglichen Rückgänge der Lieferungen aus dem Iran auszugleichen.

Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel zunächst nicht an die Vortagesverluste angeknüpft. Am Morgen lag der Kurs der Gemeinschaftswährung bei 1,1824 US-Dollar und damit etwas höher als am Vorabend. Auch gegenüber dem Franken zog der Euro leicht an, er kostete im frühen Handel 1,1825 Franken. Noch zu Wochenbeginn lag der Kurs allerdings bei 1,19 Franken.

Händler sprachen von einer leichten Gegenbewegung. Am Vortag hatte die laut Medienberichten wahrscheinlicher werdende Bildung einer eurokritischen neuen italienischen Regierung den Euro unter Druck gesetzt und auf den tiefsten Stand in diesem Jahr bei 1,1764 Dollar getrieben. Die mögliche Regierung zwischen Fünf Sterne und Lega plant enorme Ausgabensteigerungen und Steuerkürzungen. Vor allem ein sehr eurofeindlicher Entwurf des Koalitionsvertrages zwischen den beiden Parteien sorgte für Turbulenzen.

Der japanische Aktienmarkt hat am Donnerstag zugelegt. Vor allem die positiven Vorgaben der Wall Street veranlassten Anleger zu Aktienkäufen, wie Marktteilnehmer sagten.

Der japanische Leitindex Nikkei gewann 0,7 Prozent auf 22'875 Punkte. In New York war der Dow-Jones-Index mit einem Plus von 0,3 Prozent aus dem Handel gegangen. In Japan waren vor allem Finanzwerte gefragt. So legten die Papiere von Mitsubishi UFJ Financial Group 1,5 Prozent und die von Sumitomo Mitsui Financial Group zwei Prozent zu. Der schwächere Yen stützte Exportwerte wie Technologieunternehmen.

Im fernöstlichen Devisenhandel lag der Dollar zum Yen bei 110,15 Yen. Der Euro war für 1,1826 Dollar zu haben. Der Schweizer Franken wurde mit 9,9989 Franken je Dollar und 1,1819 Franken je Euro gehandelt.

