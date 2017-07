09:10

Der SMI legt nach dem Handelsbeginn um 0,09 Prozent auf 9046 Punkte zu. Massgeblich treiben Novartis (+1,1 Prozent), und Nestlé (+0,3 Prozent) den Leitindex an.

Folgt mehr.

+++

08:25

Der Euro ist erstmals seit Mai 2016 über die Marke von 1,15 Dollar geklettert. Die Gemeinschaftswährung verteuerte sich am Dienstag um bis zu 0,5 Prozent auf 1,1537 Dollar. Hintergrund für die Euro-Stärke ist Börsianern zufolge der erneut gescheiterte Versuch der US-Republikaner, die Gesundheitsreform einzudampfen.

Zwei Senatoren kündigten ihren Widerstand gegen den überarbeiteten Entwurf des Mehrheitsführers Mitch McConnell an, der damit endgültig über zu wenig Stimmen für sein Projekt verfügt. Präsident Donald Trump wandte sich derweil an Twitter, um eine Neukonzipierung des Gesundheitssystems zu fordern.

Republicans should just REPEAL failing ObamaCare now & work on a new Healthcare Plan that will start from a clean slate. Dems will join in!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 18, 2017