08:20

Ein Blick an die Rohstoffmärkte: Die Preise für Rohöl sind am Mittwoch im frühen Handel leicht gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 81,83 US-Dollar und damit 4 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für US-Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Oktober-Lieferung fiel um um 12 Cent auf 72,16 Dollar.

Händler verwiesen auf Hinweise auf ein höheres Angebot am Ölmarkt. Daten des privaten Dienstleisters API vom Vorabend zufolge seien die Rohöllagerbestände in den USA zuletzt gestiegen. Die offiziellen Zahlen werden am Mittwoch veröffentlicht. Experten rechnen mit einem Rückgang. Unterdessen behalten die Anleger die Folgen der auf den Ölsektor gerichteten US-Sanktionen gegen den Iran im Blick, die im November in Kraft treten werden.

+++

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) wird laut vorbörslichen Berechnungen der Bank Julius Bär bei 9023 Punkten (+0,02 Prozent) angegeben. Am Tag der Zinsentscheidung der US-Notenbank dürften sich die Anleger an den europäischen Aktienmärkten bedeckt halten. Die Notenbanker um Fed-Präsident Jerome Powell werden die Zinsen voraussichtlich auf die dann neue Spanne von 2,00 bis 2,25 Prozent anheben.

Die grössten Bewegungen bei den SMI-Titeln zeigen sich bei Adecco (+0,6%) und UBS (-0,6%). Die Grossbank verliert ihren Investmentbanking-Chef Andrea Orcel an die spanische Santander. Daneben sind die vorbörslichen Kursveränderungen nur minimal - auch am breiteren Schweizer Aktienmarkt.

Andrea Orcel, un banquero de inversión para pilotar la nueva etapa de Santander https://t.co/0iB1tD4aFN pic.twitter.com/aqhiMQpdxf — Información Banca (@Canal_Banca) September 26, 2018

+++

07:35

Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel wenig Regung gezeigt. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1764 US-Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Zum Franken notiert der Euro bei aktuell 1,1343 und damit etwas tiefer als am Dienstagabend. Der US-Dollar ist bei einem Stand von 0,9643 Franken ebenfalls nur marginal schwächer.

Im weiteren Tagesverlauf wird die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed im Fokus der Anleger stehen. Experten rechnen mit der achten Zinserhöhung im aktuellen Zinszyklus. Demnach dürften die Währungshüter den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte in die Spanne zwischen 2,00 Prozent und 2,25 Prozent anheben.

This Fed Rate Decision Matters - Now What to Expect from the Dollar? https://t.co/jveh6Td1ot — DailyFX (@DailyFX) September 26, 2018

+++

06:45

An der Tokioter Börse gewinnt der Leitindex Nikkei kurz vor Handelsschluss 0,1 Prozent auf 23'972 Punkte. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans bewegte sich kaum - unter anderem wegen eines Feiertags in Südkorea. Die chinesische Börse in Shanghai und der australische Markt zogen geringfügig an.

+++

06:36

Am Devisenmarkt in Fernost lag der Euro kaum verändert bei 1,1760 Dollar. Zur japanischen Währung gab der Dollar leicht auf 112,92 Yen nach.

(cash/Reuters/AWP)