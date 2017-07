09:10

Der Swiss Market Index (SMI) startet praktisch unverändert bei 9003 Punkten. Am Donnerstag hatte der Leitindex mit einem Minus von 0,1 Prozent geschlossen. Damit steuert der SMI nach den Avancen vom Mittwoch weiter auf einen positiven Wochenabschluss zu. Die Vorgaben sind moderat positiv: Am Vorabend hatte der US-Leitindex Dow Jones erneut leicht zugelegt und auch die Märkte in Asien zeigen leicht nach oben. Angesichts der am Nachmittag anstehenden wichtigen US-Makrodaten rechnen Marktteilnehmer jedoch mit Zurückhaltung bei den Anlegern.

Nachdem am Vortag bei den Pharmatiteln Novartis (Aktie -0,2%) den Markt belastet hatten, zeigen sich nun Roche (+0,1%) nachrichtenlos nur wenig im Plus. Nestlé (-0,2%) starten ebenfalls tiefer.

Die Titel des Luxusgüterkonzerns Richemont (+0,1%) tendieren leicht höher. Hier verlässt Geschäftsleitungsmitglied und Leiter Uhrenproduktion Georges Kern das Unternehmen. Ihm sei eine spannende Gelegenheit für die Tätigkeit als Unternehmer angeboten worden, heisst es zu den Gründen. Die Aktien des Wettbewerbers Swatch (+0,1%) tendieren demgegenüber im Marktschnitt.

Die Grossbankentitel UBS und CS (je +0,1%) tendieren nach der leichten Erholung vom Vortag unauffällig leicht positiv. Am Nachmittag könnten hier die US-Banken Citi, JPMorgan und Wells Fargo mit ihren Quartalszahlen für Impulse sorgen.

Für Partners Group (+0,5%) geht es offenbar weiter bergauf. Hier hat HSBC im Nachgang der Halbjahreszahlen vom Vortag das Kursziel auf 671 (601) CHF angehoben und bewertet weiter mit "Buy". Goldman Sachs hat eine Reihe von Kurszielen für Schweizer Zykliker nach oben angepasst, was jedoch kaum für Ausschläge sorgt. So etwa für Geberit (-0,2%) auf 440 (430) CHF, ABB (-0,4%) auf 25 (24) CHF und Schindler (-0,1%) auf 212 (206) CHF. Auch bei Givaudan (+0,2%) wurde das Ziel auf 1'895 (1'882) CHF und bei Clariant (Aktie unverändert) auf 26,80 (26,00) CHF angehoben.

Auch Sonova (-0,2%) hat einen Abgang aus der Geschäftsleitung gemeldet. Der Leiter e-Marketing Franz Petermann will sich privaten Investitionen und Geschäftsaktivitäten widmen, heisst es. Im breiten Markt hat Dormakaba (+0,5%) den Bereich Trennwände mit dem Kauf der kanadischen Skyfold in Nordamerika verstärkt. Das Segment erreiche damit die kritische Grösse, so das Unternehmen.

Bei den am Vortag nachrichtenlos starken Dufry (-0,9%) deutet sich eine Abgabe der Gewinne an. Zudem hat Ems-Chemie (+0,9%) im Halbjahr erneut Wachstum verbucht, konnte die hohen Margen jedoch nicht ganz halten. Schlatter (+2,1%) hat im ersten Semester bei Betriebsergebnis und Nettogewinn die eigenen Erwartungen mit einer deutlichen Verbesserung übertroffen.

Mittlerweile sind die asiatischen Aktienmärkte geschlossen. In Tokio verabschiedete sich der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,1 Prozent höher bei 20.118 Punkten in den Feierabend. Grösster Verlierer in Tokio war der Einzelhändler Fast Retailing mit einem Kursabschlag von 4,6 Prozent. Der Konzern mit der Modekette Uniqlo verdiente im vergangenen Quartal weniger als erwartet.

Net income at Uniqlo owner Fast Retailing came up short in the second quarter as domestic sales at said flagship retail chain fell. pic.twitter.com/DS1q6hLfcD — Capital Moments (@CapitalMoments) July 13, 2017

Vor dem Start der Bilanzsaison in den USA haben sich Anleger in Asien mit grösseren Engagements zurückgehalten. Zwar hofften die Investoren darauf, dass die Firmen mit ihren Quartalsergebnissen die Prognosen der Analysten übertreffen würden, sagte Analyst Ric Spooner vom Brokerhaus CMC Markets in Sydney. Aber weil in Japan ein langes Wochenende vor der Tür stehe und aus den USA noch zahlreiche Konjunkturdaten erwartet würden, trauten sich viele Investoren nicht richtig vom Fleck.

Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,2 Prozent und legte damit den fünften Handelstag in Folge zu. Am kommenden Montag bleiben die Börsen in Tokio wegen eines Feiertags geschlossen. Der chinesische Shanghai Composite notierte kaum verändert bei 3214 Punkten. Der CSI 300 legte 0,2 Prozent zu.

Der Swiss Market Index (SMI) wird laut vorbörslichen Indikatoren der Bank Julius Bär 0,1 Prozent tiefer bei 9000 Punkten starten. Zum Wochenausklang können die Anleger auf Impulse aus den USA hoffen. Dort legen die drei Banken Wells Fargo, Citi und JPMorgan ihre Zahlen zum zweiten Quartal vor und geben damit den Startschuss für die US-Bilanzsaison.

Unter den SMI-Einzeltiteln fallen Richemont (-0,7 Prozent) auf. Dort hat der Uhrenchef Georges Kern seinen Rücktritt bekannt gegeben. Auch Roche (-0,4 Prozent) stehen vorbörslich im Minus. Am breiten Markt steigen Dormakaba (+1,1 Prozent) nach einer Übernahme. Dufry hingegen verlieren 0,9 Prozent.

Auch von Seiten der Konjunktur werden Anleger einiges zu verdauen haben. Unter anderem kommen aktuelle Daten zu den Verbraucherpreisen und der Industrieproduktion in den USA, zudem legt die Uni Michigan ihren Bericht zum Verbrauchervertrauen vor. Der Präsident der Notenbank von Dallas, Robert Kaplan, hält im Tagesverlauf eine Rede. Anleger werden seine Aussagen und die Konjunkturdaten auf Hinweise abklopfen, wie es um die US-Wirtschaft bestellt ist und wie es mit der Zinspolitik in den USA weitergeht.

An der Wall Street schloss der Dow Jones 0,1 Prozent höher bei 21.553 Zählern. Der Nasdaq und der S&P500 stiegen jeweils um 0,2 Prozent. In Tokio zog der Nikkei-Index am Freitag um 0,2 Prozent auf 20.135 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,2 Prozent auf 3213 Punkte.

We've never had it so good: Global mkts hit new highs. Equities now worth $76.3trn, highest value in history. Equals to >100% of world GDP. pic.twitter.com/HQe6V1OxNY — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 14. Juli 2017

Die Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel geringfügig nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 48,37 US-Dollar. Das waren fünf Cent weniger als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur August-Lieferung sank um acht Cent auf 46,00 Dollar.

Zuletzt gab es unterschiedliche Signale zur Balance am Ölmarkt. Einerseits gibt ein starker Rückgang der US-Ölreserven Hinweise auf ein gesunkenes Angebot. Andererseits sieht die Internationale Energieagentur (IEA) nach wie vor keinen Ausgleich von Angebot und Nachfrage, nachdem sie sich zuvor noch zuversichtlicher zum Abbau des Überangebots geäussert hatte.

Der Euro hält sich auch am Freitagmorgen über der Marke von 1,10 Franken. Der Euro-Franken-Kurs steht derzeit bei 1,1028. Zum Dollar steht die Gemeinschaftswährung bei 1,1406. Händler sprechen von einem richtungslosen Handel. Eine zweite Schätzung zur Inflation in Deutschland fiel ohne Überraschungen aus und gab dem Euro keine Impulse. Wirtschaftsdaten aus den USA bewegten den Markt ebenfalls kaum.

In den USA sollten im Tagesverlauf die Banken JPMorgan Chase, Citigroup and Wells Fargo ihre Quartalsberichte präsentieren. Ausserdem profitierten die Aktienmärkte weiter von den jüngsten Äusserungen der US-Notenbankchefin Janet Yellen, die auf ein behutsames Vorgehen bei den anstehenden Zinsanhebungen hindeuten. In Tokio lag der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,2 Prozent höher bei 20.145 Punkten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um ebenfalls 0,2 Prozent und legte damit den fünften Handelstag in Folge zu.

Four key sectors to watch closely this earnings season https://t.co/gAT8ouRhVP pic.twitter.com/ePPUaixdBW

