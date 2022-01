08:10

Julius Bär berechnet den SMI um 0,2 Prozent bei 12'151 Punkten tiefer.

Nach der Vorlage von Zahlen bildet Givaudan (-1,7 Prozent) das Schlusslicht. Im Plus liegen nur Richemont (+0,6 Prozent) und Lonza (+0,3 Prozent). Bei Richemont wie auch Swatch (+0,6 Prozent) dürfte die Erholung der Uhrenexporte eine Rolle spielen. Für Lonza liegt eine Kurszielerhöhung von Jefferies vor.

06:40

Bei der IG Bank notiert der SMI vorbörslich praktisch unverändert mit leicht negativer Tendenz.

Der Schweizer Leitindex schloss am Donnerstag um 0,7 Prozent 12'176 Punkten im Plus. Novartis legte 1,9 Prozent zu und Roche 1,7 Prozent.

Termingeschäfte an den US-Börsen: Dow Jones Futures: +0,59 Prozent

S&P 500 Futures: +0,69 Prozent

Nasdaq Futures: +1,13 Prozent

06:35

Die offenen Fragen zur US-Geldpolitik haben die Anleger in Asien offenbar nicht so stark verunsichert, denn die Börse in Tokio hat sich am Freitag zunächst stärker gezeigt. Auch der Rekordumsatz bei Apple wirkte sich positiv auf die asiatischen Börsen aus.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert 2,2 Prozent höher bei 26'742 Punkten.

#Apple December quarter earnings were strong despite the chip shortage. It beat estimates on all product categories except iPad. More importantly, Tim Cook signaled the supply chain constraints (chip shortage) will ease in current quarter. $AAPL shares up https://t.co/BJZGh8uEh0 pic.twitter.com/uJP6mRK3WC — Arjun Kharpal (@ArjunKharpal) January 28, 2022

04:00

Die Börse in Shanghai lag 0,7 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,7 Prozent.

03:55

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 115,42 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,3612 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9302 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1150 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0371 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,3397 Dollar.

22:30

Das Hin und Her der US-Börsen wegen der geldpolitischen Perspektiven ist am Donnerstag weiter gegangen. Wie schon die ganze Woche schwankten die Indizes im grösseren Rahmen zwischen Gewinnen und Verlusten. Nach einem Spitzenanstieg von 1,8 Prozent lag der Dow Jones Industrial zeitweise auch wieder im Minus. Am Ende pendelte er sich auf einem neutralen Niveau ein. Aus dem Handel ging er 0,02 Prozent tiefer bei 34'161 Punkten.

Manch ein mutiger Anleger griff auf dem ermässigten Niveau wieder zu, wobei ein überraschend hohes Wachstum der US-Wirtschaft im vierten Quartal dankbar angenommen wurde. Der Handel verlief allerdings erneut in holprigen Bahnen. "Die Volatilität der Börsen wird so schnell auch nicht verschwinden", sagte Marktbeobachter Edward Moya vom Broker Oanda. Ehemals habe die Masse bei Rückschlägen taktisch wieder zugegriffen. Mittlerweile laute aber die Devise, bei jeder Rally wieder zu verkaufen.

Der breiter aufgestellte S&P 500 fiel am Donnerstag um 0,54 Prozent auf 4326,51 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor sogar 1,20Prozent auf 14'003 Punkte. Dabei waren Zahlenvorlagen von Tesla und Intel nicht gut angekommen.

Die Reaktionen auf weitere Quartalszahlen bedeutender US-Konzerne fielen am Donnerstag meist negativ aus. Die Tesla-Aktien zum Beispiel sackten an der Nasdaq um 11,6 Prozent auf das tiefste Niveau seit Oktober ab. 2021 verdiente der Elektroautobauer zwar so viel wie noch nie in einem Geschäftsjahr, bemängelt wurde aber die Perspektive für das Jahr 2022. Konzernchef Elon Musk enttäuschte mit der Aussage, in diesem Jahr würden keine neuen Fahrzeugmodelle vorgestellt.

i am reiterating --this is a NASTY market — Jim Cramer (@jimcramer) January 27, 2022

Auch an der Zahlenvorlage von Intel liessen Anleger kein gutes Haar, die Papiere sackten um sieben Prozent ab und waren so der mit Abstand grösste Dow-Verlierer. Der Chipkonzern enttäuschte die Anleger mit seiner Gewinnprognose für das erste Quartal 2022. Unter anderem lasten die Ausgaben für den Ausbau der Produktion auf der Profitabilität.

McDonald's war nach Zahlen ein weiterer Dow-Verlierer, wenn auch deutlich moderater mit einem Abschlag von 0,4 Prozent. Die Fast-Food-Kette kommt umsatzseitig weiter aus der Corona-Krise, aber auch hier galt die Profitabilität als Stimmungsbremse. Analysten urteilten, steigende Lohn- und Rohstoffkosten zehrten am Gewinn.

Auf der anderen Seite überzeugte aus dem Leitindex der Chemiekonzern Dow Inc mit seinen Zahlen. Mit einem Anstieg um 5,2 Prozent reagierten die Anleger sehr erfreut auf ein 2021 erzieltes Rekordergebnis. Eine höhere Nachfrage und Preissteigerungen trieben die Geschäfte an.

Was die Technologiewerte betrifft, konnten die Microsoft -Aktien die letztlich wieder gedämpftere Stimmung nicht verhindern. Nach den starken Resultaten, die der Softwarekonzern am Dienstag nachbörslich präsentiert hatte, knüpften die Papiere mit einem Plus von einem Prozent an ihr positives Vortagsfazit an.

Die Apple-Titel schlossen dagegen kurz vor dem Quartalsbericht moderat mit 0,3 Prozent im Minus. Von dem iPhone-Konzern werden die Zahlen am Donnerstag nachbörslich erwartet. Rod Hall von der Investmentbank Goldman Sachs hatte sich vor einigen Tagen vorsichtig geäussert, was das erste Geschäftsquartal betrifft.

Auch wenn die Nasdaq-Indizes ins Minus drehten, blieben die Aktien des Streaminganbieters Netflix nach einem zuletzt heftigen Kurseinbruch, den ein enttäuschender Abonnenten-Ausblick ausgelöst hatte, auf Erholungskurs. Sie rückten als Favorit im Nasdaq 100 um 7,5 Prozent vor. Mit ihnen erholten sich auch die Aktien des Streaming-Konkurrenten Walt Disney , die im Dow um 1,4 Prozent stiegen.

(cash/Bloomberg/Reuters/AWP)