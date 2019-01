13:50

Nach Theresa Mays Sieg bei der Vertrauensabstimmung im britischen Parlament hat sich das Pfund am Donnerstag weiter nach oben gearbeitet. Die Währung des Vereinigten Königreiches kletterte um 0,2 Prozent auf 1,2909 Dollar. Der Euro fiel zum Pfund mit 0,8830 Pence auf den niedrigsten Stand seit mehr als sieben Wochen. Bei dem Misstrauensvotum am Mittwochabend stimmten 325 Abgeordnete für die britische Premierministerin, 306 votierten gegen sie.

+++

13:00

Die Ölpreise sind am Donnerstag gefallen und haben bis zum Mittag die frühen Verluste etwas ausgebaut. Rohstoffexperten der Commerzbank erklärten den Rückgang mit einem starken Anstieg der Benzinvorräte in den USA. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 60,66 US-Dollar. Das waren 66 Cent weniger als am Mittwoch. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um ebenfalls 66 Cent auf 51,65 Dollar.

+++

12:00

Der Swiss Market Index (SMI) steht gegen 12 Uhr um 0,4 Prozent höher bei 8'910 Punkten. Damit stemmt sich der Schweizer Markt gegen die eher schwache Tendenz der europäischen Leitbörsen. Dort sorgen Berichte über den chinesischen Smartphone-Hersteller und Netzausrüster Huawei für Unruhe.

Das grösste Plus weisen die Aktien von Geberit aus, die sich um 2,5 Prozent verteuern. Das Sanitärtechnikunternehmen ist im Geschäftsjahr 2018 erneut gewachsen. Dabei hat die Dynamik gegen Ende des Jahres wieder etwas zugenommen. Wie es etwa bei Vontobel heisst, ist der Umsatz im Schlussquartal etwas höher als erwartet ausgefallen.

Beim Lifescience-Unternehmen Lonza (+1,2%) reagieren Investoren freundlich auf das neu vergebene Kreditrating durch Standard & Poor's. Die Gesellschaft bewertet Lonza mit einem BBB+ Kreditrating und stabilem Ausblick.

Dass sich der Gesamtmarkt im Plus hält, ist aber vor allem auf Nestlé (+1%) und Novartis (+0,8%) zurückzuführen. Von den gut 33 Punkten, die der SMI aktuell höher steht, machen sie allen 29 Punkte aus.

Mit den Aktien der Swisscom (+0,8%) und der Swiss Life (+0,4%) gehören noch weitere defensive Titel zu den gefragteren Werten. Aber auch Zykliker wie Temenos, Sika und SGS werden mit Kursgewinnen zwischen 1,4 und 0,6 Prozent gesucht.

+++

09:34

Investoren nutzen die jüngste Rally bei der Deutschen Bank für Gewinnmitnahmen. Die Aktien des Institutes fallen um 2,3 Prozent, nachdem sie am Mittwoch wegen Spekulationen um eine Fusion mit der Commerzbank 8,4 Prozent zugelegt hatten. Deren Titel geben ebenfalls einen Teil ihrer Vortagesgewinne ab und verlieren 2,5 Prozent.

+++

09:15

Der Schweizer Aktienmarkt eröffnet am Donnerstag etwas tiefer. Zulegen können gegen den Trend Geberit, Nestlé und Swisscom. Der Swiss Market Index (SMI) gibt zum Börsenstart 0,3 Prozent auf 8847 Punkte nach.

Unter den 20 SMI-Blue Chips stechen Geberit als Gewinner mit einem Plus von 1,8 Prozent hervor. Das Sanitärtechnikunternehmen ist im Geschäftsjahr 2018 erneut gewachsen. Dabei hat die Dynamik gegen Ende des Jahres wieder etwas zugenommen.

Der Jahresumsatz von #Geberit bewegt sich im Rahmen der Erwartungen. Enttäuschungen bleiben vorerst aus. Solche drohen aber eher bei den noch nicht kommunizierten Zielvorgaben für 2019. https://t.co/eWotCICYvW pic.twitter.com/OjW2tuvGxt — cash (@cashch) 17. Januar 2019

Darüber hinaus sind mit den defensiven Nestlé (+0,4 Prozent) und Swisscom (+0,2 Prozent) zwei weitere Titel aus dem Leitindex im Plus. Deutliche Abschläge verzeichnen hingegen LafargeHolcim und Credit Suisse (beide je minus 1,5 Prozent).

Im breiten Markt fallen die Anteilsscheine von Vontobel mit plus 0,8 Prozent auf. Die UBS hat zuvor die Aktien neu zum Kauf empfohlen. Die Aktie erscheine ihm unterbewertet, da der starken Profitabilität nach der Notenstein-Akquisition und dem Wachstumsausblick zu wenig Rechnung getragen würde, schreibt der zuständige Analyst.

Die Aktien des Stromzählerherstellers Gruppe Landis+Gyr gewinnen 1,6 Prozent. Das Unternehmen geht mit dem amerikanischen Unternehmen Sense eine Partnerschaft ein und beteiligt sich gleichzeitig finanziell an diesem.

+++

08:45

Neu aufgeflammte Furcht vor einer Abkühlung der chinesischen Konjunktur setzt den asiatischen Börsen zu. Der japanische Nikkei-Index verlor am Donnerstag 0,2 Prozent auf 20.402 Punkte und die Börse Shanghai gab 0,4 Prozent auf 2259 Zähler nach.

Genährt wurden die Spekulationen von einer Gewinnwarnung von Gree Electric. Wegen einer schwächelnden Konjunktur halbierte sich das Wachstum des zweitgrössten Haushaltsgeräte-Herstellers in China 2018 ersten Berechnungen zufolge auf 16 bis 21 Prozent. Gree-Aktien büssten 1,7 Prozent ein.

Chinas Ministerpräsident Li Keqiang betonte in einer Radio-Ansprache, dass die Regierung zur Ankurbelung der Wirtschaft ihre Investitionen verstärken werde. Parallel dazu pumpte die Notenbank erneut frisches Geld in die Märkte. In Japan legten die Finanzwerte gegen den Trend zu. Börsianer zufolge profitierten sie von ermutigenden Quartalszahlen der US-Konkurrenten Bank of America und Goldman Sachs. Die Aktien von Sumitomo Mitsui, Mitshibishi UFJ, Shinsei, Nomura und Daiwa gewannen bis zu 4,1 Prozent.

+++

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) gibt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,3 Prozent nach. Gestern legte der Leitindex um 0,6 Prozent zu auf 8874 Punkte.

Vorbörslich kann aus dem Leitindex nur Geberit zulegen (+0,8 Prozent). Der Sanitärtechniker hat seinen Umsatz im vergangenen Jahr um knapp sechs Prozent auf 3,1 Milliarden Franken gesteigert. Die Ebitda-Marge lag voraussichtlich bei 28 Prozent. Im Vorjahr betrug die adjustierte Ebitda-Marge 28,2 Prozent.

Am deutlichsten im Minus notieren ABB, Adecco und UBS (alle je -0,4 Prozent).

Im Mid-Caps-Bereich fällt Vontobel mit plus 3,4 Prozent auf. Der Titel profitiert von einer Heraufstufung durch die UBS.

+++

07:55

Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1390 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Zum Franken bleibt der Euro bei einem Stand von 1,1287 weiterhin unter der 1,13er Marke. Gegenüber Mittwochabend ist er aber kaum bewegt. Der US-Dollar zeigt sich bei 0,9911 Franken knapp fester als am Vorabend.

Nach wie vor stabil präsentierte sich das britische Pfund. Am Mittwochabend hatte Premierministerin Theresa May ein von der Opposition angestossenes Misstrauensvotum überstanden. Sie kündigte anschliessend Gespräche mit der Opposition an, um das weitere Vorgehen im Brexit-Prozess zu klären. An diesem Montag wird May dem Parlament offenlegen, wie sie einen ungeregelten EU-Austritt, mit dem schwerwiegende wirtschaftliche Folgen verbunden werden, verhindern will.

+++

06:35

Der Leitindex Nikkei der 225 führenden Werte verlor bis zum Nachmittag 0,2 Prozent auf 20'400 Punkte. Auch der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans und das chinesische Marktbarometer für die wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verzeichneten leichte Verluste.

Der Euro notierte im fernöstlichen Handel zum Dollar wenig verändert bei 1,1384 Dollar. Zur japanischen Währung trat die US-Devise bei 109,02 Yen auf der Stelle.

Asia stocks nudge higher as signs of a better-than-expected start to the earnings season countered concerns about rising US-China tensions. Beijing injects masses of cash into fin system. Bonds rise slightly w/ Japan's 10y yields turn negative again. Euro drops below $1.14. pic.twitter.com/mD6d7p04Q5 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 17. Januar 2019

(AWP/Reuters/cash)