An den asiatischen Börsen haben sich die Anleger am US-Feiertag Thanksgiving nicht allzu weit aus dem Fenster gelehnt. In Japan waren am Donnerstag vor allem defensive Werte aus den Sektoren Verkehr und Immobilien gefragt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index gewann 0,7 Prozent auf 21.646 Punkt.

Der breiter gefasste Topix-Index legte 0,8 Prozent zu. In Japan bleibt die Börse am Freitag feiertagsbedingt geschlossen. Investoren warten darauf, wie der US-Einzelhandel am "Black Friday" abschneidet, der einen Tag nach Thanksgiving mit Rabatten lockt. "Investoren werden darüber am Montag reden, denn es wird eine gute Indikation für das US-Konsumverhalten sein und wird die Richtung für die Aktienmärkte vorgeben", sagte Stratege Norihiro Fujito von Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. In China notierten die grossen Indizes am Donnerstag schwächer. Händlern zufolge bremste der anhaltende Handelskonflikt mit den USA die Börsen aus.

Black Friday: Die Rabatt-Schlacht läuft – aber bei all den Angeboten ist durchaus nicht jedes ein guter Deal. Diese Tipps helfen bei der Entscheidung: kaufen oder nicht kaufen. https://t.co/EV4jTCffjH — SWR3 (@swr3) 22. November 2018

Der Swiss Market Index (SMI) gibt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,1 Prozent nach. Im gestrigen Handel legte der Leitindex 0,8 Prozent auf 8841 Punkte zu.

Wegen des "Thanksgiving"-Feiertages in den USA sind die Impulse rar. Denn in New York bleibt die Börse geschlossen und wird am Freitag nur vormittags geöffnet sein. Doch auch in Europa stehen auf der Unternehmens- und auch der Konjunkturseite kaum grosse marktbewegenden Daten an. Die EZB legt das Protokoll der letzten Notenbank-Sitzung vor. Möglicherweise gibt es weitere Hinweise zur Einschätzung der Währungshüter in Sachen Haushaltsstreit Italien gegen die EU-Kommission, denn im Oktober hatte EZB-Chef Mario Draghi sich besorgt über die Entwicklung gezeigt. Zudem dürften Anleger kurz vor dem EU-Gipfel am Wochenende verstärkt auf die Brexit-Verhandlungen schauen. Weiterhin scheint ein Misstrauensvotum gegen Premierministerin Theresa May möglich zu sein.

Sämtliche SMI-Werte sind vorbörslich leicht im Minus, in der engen Spanne von minus 0,07 bis minus 0,15 Prozent.

Etwas Bewegung gibt es im Mid-Caps-Bereich: Ceva legen 0,5 Prozent zu, nachdem der Deutschland-Chef ausgetauscht wurde. Noch klarer das Plus bei Dufry (+1,4 Prozent). Der Reisedetailhändler hat den Zuschlag für fünf weitere Hudson-Geschäfte am Flughafen Zürich erhalten.

Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel leicht gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 63,35 US-Dollar. Das waren 13 Cent weniger als am Mittwoch. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ebenfalls geringfügig um sechs Cent auf 54,57 Dollar.

Die Hauptfrage, die am Ölmarkt momentan bewegt, ist die künftige Förderpolitik des Ölkartells Opec. Fachleute sehen den Rohölmarkt derzeit als überversorgt an, weil wichtige Produzenten ihre Förderung in Erwartung harter US-Sanktionen gegen den Iran hochgefahren haben. Weil die Sanktionen der USA aber weitaus schwächer ausgefallen sind als erwartet, sind die Erdölpreise in den vergangenen Wochen stark gesunken. Das ruft die Förderländer auf den Plan.

So hat sich der Ölriese Saudi-Arabien bereits für eine Förderkürzung ausgesprochen, der ebenfalls grosse Produzent Russland hingegen nicht. Zusätzlich erschwert wird die Lage durch US-Präsident Donald Trump, der die Saudis am Mittwoch für ihre preisdämpfende Förderpolitik gelobt hat. Sollte die Opec ihre Produktion Anfang Dezember aber kürzen, dürfte das den Unmut Trumps hervorrufen.

In Tokio notierte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,5 Prozent höher bei 21'615 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index bewegte sich mit 1,1615 Punkten nicht von der Stelle. Händler erklärten die fehlende Bewegung mit einer abwartenden Haltung vieler Investoren vor dem "Black Friday"-Verkaufstag in den USA. In Japan sind ist die Börse am Freitag wegen eines Feiertags geschlossen.

Japan inflation lacks momentum, keeps BOJ's target elusive https://t.co/z5MVJCCov5 pic.twitter.com/naoHgC7mav — Reuters Top News (@Reuters) 22. November 2018

Am Devisenmarkt in Fernost legte der Euro zum Dollar leicht zu und notierte bei 1,1397 Dollar. Zum Yen zeigte sich die US-Devise leicht erholt und notierte bei 113 Yen.

