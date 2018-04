08:06

Der Swiss Market Index (SMI) wird laut Schätzungen der Bank Julius Bär vorbörslich 1,1 Prozent im Minus bei 8654 Punkten gesehen. Sämtliche SMI-Einzeltitel werden im Minus berechnet. Allerdings werden die Aktien von Geberit, Swisscom und Zurich mit Dividendenabschlag gehandelt. Für zusätzliche Belastung sorgt US-Präsident Donald Trump, der im Handelskonflikt mit China nachlegt und mit zusätzlichen Zöllen im Volumen von 100 Milliarden Dollar droht.

Am breiten Markt stehen Ems (nach Umsatzzahlen) und Dufry (Dividendenzahlung und Aktienrückkauf) im Fokus. Im Interesse steht zum Wochenschluss auch die Veröffentlichung der US-Beschäftigtenzahlen am Nachmittag (14.30 Uhr MESZ).

+++

07:51

Der Euro hat sich am Freitag nur wenig bewegt. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,2241 US-Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Zum Franken steht er mit aktuell 1,1779 CHF nur knapp unter dem Niveau vom Vorabend. Der US-Dollar kostet mit 0,9622 CHF ebenfalls nur geringfügig weniger als am Donnerstagabend.

+++

07:16

Ein Blick an den Ölmarkt. Die Furcht vor einer Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China drückt die Ölpreise, was diese auf hohem Niveau etwas korrigieren lässt. Die US-Sorte WTI kostet derzeit 63,12 Dollar (-0,9 Prozent). Ein Barrel der Nordseesorte Brent notiert bei 67,94 Dollar (-0,8 Prozent).

Oil prices fall after Trump’s threat of new tariffs on China reignite fears of a trade war between the world’s two biggest economies. https://t.co/YyEeP1jYYv by @JANEUNHYE @koustavsamanta pic.twitter.com/2Hq7T2rwvJ — Reuters U.S. News (@ReutersUS) April 6, 2018

+++

06:45

Trump erklärte, er habe den Handelsbeauftragten damit beauftragt, weitere Zölle gegen China im Volumen von 100 Milliarden Dollar zu prüfen. Er schürte damit die Furcht vor einem Handelskrieg. "Die Anordnung Trumps, zu erwägen, ob weitere 100 Milliarden Dollar an Zöllen angemessen wären, und die Handelspolitik der vergangenen Wochen sind ein Beispiel dafür, wie Streitigkeiten zu Kriegen werden können", sagte Dan Ivascyn, Chefinvestor bei Pacific Investment Management. "Das ist ein weiterer Grund, warum die Investoren ihr Risiko reduzieren sollten."

Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans legte 0,2 Prozent zu. In Japan notierte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Mittag 0,1 Prozent fester bei 21.672 Punkten, nachdem er zuvor zeitweise im Minus gelegen hatte. Der breiter gefasste Topix-Index gewann ebenfalls 0,1 Prozent auf 1727 Zähler.

"Der Markt ringt damit, zu verdauen, was beim Handel zwischen den USA und China passiert", sagte Hikaru Sato, technischer Analyst bei Daiwa Securities. "Es ist schwer, Investitionsentscheidungen zu treffen, wenn Neuigkeiten aus diesem Bereich während des Handels in Asien veröffentlicht werden, und deswegen scheuen Investoren davor zurück, Position zu beziehen."

The most frequent question these days is whether we are in a bull market or in a bear market https://t.co/tF5l2TupaY pic.twitter.com/KM6ukm2kEw — Financial Express (@FinancialXpress) April 6, 2018

+++

06:36

Der Dollar gab nach der Ankündigung Trumps nach, ein Dollar kostete 107,18 Yen. Der Euro wurde etwas fester als im späten New Yorker Handel mit 1,2255 Dollar gehandelt. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9619 Franken je Dollar und 1,1790 Franken je Euro gehandelt.

(cash/Reuters/AWP)