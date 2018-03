08:10

Der Swiss Market Index (SMI) wird laut vorbörslichen Daten der Bank Julius Bär 0,4 Prozent im Minus bei 8537 Punkten gehandelt. US-Präsident Donald Trump hat nach Worten von Finanzminister Steven Mnuchin keine Angst vor einem Handelskrieg mit China. "Wir werden mit unseren Zöllen fortfahren. Wir arbeiten daran", sagte Mnuchin am Sonntag dem Sender Fox News.

Unter den SMI-Einzeltiteln fallen Credit Suisse (-1,2 Prozent), Givaudan (-2,8 Prozent) und UBS (-1,2 Prozent) besonders stark. Roche (+0,2 Prozent) hingegen reagieren positiv auf die Vermeldung guter Studienresultate. Am breiten Markt steigen Landis+Gyr (+0,7 Prozent) gegen den Trend.

+++

07:36

Die Ölpreise haben am Montag im frühen Handel von hohem Niveau aus etwas nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 70,36 US-Dollar. Das waren 9 Cent weniger als am Freitag. In der Nacht auf Montag hatte der Brent-Preis allerdings zwischenzeitlich den höchsten Stand seit Ende Januar bei 71,05 Dollar erreicht. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel zuletzt um 25 Cent auf 65,63 Dollar.

Marktbeobachter begründen das relativ hohe Niveau der Ölpreise mit der Sorge der Anleger vor einem schärferen Vorgehen der USA gegen das grosse Förderland und Opec-Mitglied Iran.

+++

06:47

Der japanische Leitindex Nikkei verlor am Montag knapp ein Prozent auf 20'432 Zähler und notierte damit nahe an einem Sechs-Monats-Tief. Die als sicherer Hafen geltende japanische Währung Yen stieg gegenüber dem Dollar, was zusätzlich auf die Stimmung drückte, weil es japanische Waren im Ausland verteuert. "Protektionismus bleibt eine Ursache für Volatilität und eine Belastung für Aktien", hiess es in einem Kommentar der Analysten von JP Morgan. Der chinesische Blue-Chip-Index CSI300 notierte ebenfalls ein Prozent im Minus.

Die USA wollen nach den Worten von Finanzminister Steven Mnuchin trotz der von China angedrohten Vergeltungsmassnahmen keinen Rückzieher bei den geplanten Zöllen auf chinesische Produkte, allen voran Stahl, machen. Aktien von südkoreanischen Stahlfirmen legten allerdings zu, weil die USA mit Südkorea über Ausnahmen verhandelt und eine Einigung in dieser Woche erzielt werden könnte. Aktien von Dongbu Steel legten in der Spitze mehr als 20 Prozent zu, Husteel mehr als sieben Prozent, Seah Steel 5,5 Prozent.

An der Tokioter Börse gewannen Yahoo Japan gegen den Trend 1,6 Prozent. Die Wirtschaftszeitung "Nikkei" berichtete, Yahoo Japan wolle in das Geschäft mit Kryptowährungen einsteigen und kaufe dazu einen Anteil von 40 Prozent an der Kryptobörse bitARG. Nach einer Gewinnwarnung brachen die Aktien des Büroausstatters Ricoh um mehr als sechs Prozent ein. Toshiba verloren 0,6 Prozent. Der Konzern teilte mit, er habe noch nicht von allen Behörden die Genehmigung für den Verkauf seiner Chipsparte an ein Konsortium um den Finanzinvestor Bain Capital erhalten.

+++

06:39

Der Dollar notierte zur japanischen Währung bei 104,95 Yen. Der Euro stieg auf 1,237 Dollar. Ein Schweizer Franken wurde mit im Vergleich zum Dollar mit 0,9465 und zum Euro mit 1,1711 bewertet.

(cash/Reuters/AWP)