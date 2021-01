09:10

Der Schweizer Aktienmarkt eröffnet am Dienstag fester. Orientierungshilfe aus den USA gibt es zwar keine, weil die dortigen Börsen am Montag feiertagsbedingt geschlossen waren. In Japan und China hingegen ziehen die Aktien am Berichtstag klar an, gestützt noch immer von den starken Wirtschaftsdaten aus China vom Vortag.

Der SMI notiert kurz nach Handelseröffnung 0,4 Prozent höher bei 10'931 Punkten. Der breite SPI legt um 0,44 Prozent zu auf 13'590 Zähler zu.

Logitech ziehen mit einem Plus von 7 Prozent kräftig an. Der Computerzubehörhersteller hat mit den Zahlen für das dritte Quartal 2020/21 die Erwartungen der Analysten auf sämtlichen Ebenen massiv übertroffen. So lag der Umsatz etwa um einen Drittel über den Vorhersagen. Dies zeigt, dass Webcams, Tastaturen, Computermäuse oder Headsets in Zeiten von Corona Hochkonjunktur haben.

Die SMI-Werte bewegen sich praktisch allesamt im leichten Plus. Am stärksten präsentieren sich Partners Group, Geberit und Lonza (je +0,7%). Einzig Richemont (-0,6%) verlieren.

+++

08:20

Aktuelle Kurszielanpassungen bei Schweizer Aktien:

+++

08:05

Die Schweizer Börse wird am Dienstag mit Gewinnen in den Handel gehen. Laut Daten der Bank Julius Bär wird der SMI rund eine Stunde vor Eröffnung 0,5 Prozent zulegen auf 10'938 Punkte. Sämtliche SMI-Titel gewinnen zwischen 0,3 und 0,65 (ABB) Prozent.

Am breiten Markt gewinnen Logitech vorbörslich ganze 11,5 Prozent hinzu. Der Computerzubehör-Hersteller wartete am Dienstag ein mal mehr mit beeindruckenden Zahlen auf (mehr dazu hier).

All other shares higher so far

+++

07:30

Unmittelbar vor den neuen Gesprächen von Bund und Ländern über die Coronavirus-Beschränkungen wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Dienstag höher starten. Auch andere europäische Indizes werden höher eröffnen. Am Montag hatte der DAX nach anfänglichen Verlusten 0,4 Prozent fester bei 13.848 Punkten geschlossen. Anleger befürchteten, dass die diskutierte Verlängerung und Verschärfung der Pandemie-Restriktionen die wirtschaftliche Erholung abwürgen könnte, sagte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets.

Daneben warteten Börsianer gespannt auf die Anhörung der designierten US-Finanzministerin Janet Yellen vor dem US-Kongress. Dem "Wall Street Journal" zufolge ist sie nicht an einem weichen Dollar interessiert und will die Festlegung des Wechselkurses der Weltleitwährung den Märkten überlassen. Unterdessen geht nach dem verlängerten Wochenende in den USA die dortige Bilanzsaison weiter. Unter anderem öffnen die Geldhäuser Bank of America und Goldman Sachs sowie die Online-Videothek Netflix ihre Bücher.

+++

06:25

Der SMI wird laut vorbörslichen Daten der IG Bank mit einem kräftigen Plus von 0,72 Prozent in den Handel gehen.

+++

06:10

Der japanische Leitindex ist nach zwei Tagen mit Kursverlusten mit Gewinnen in den Handel gestartet. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index stieg am Dienstag um 1,23 Prozent auf 28.591 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index legte um 0,48 Prozent auf 1854 Zähler zu. "Der heutige Anstieg zeigt die fundamentale Stärke des japanischen Marktes", sagte der Manager Hideyuki Suzuki von SBI Securities Suzuki. Die Entwicklung komme aus eigener Kraft, ohne vom am Montag geschlossenen US-Markt beeinflusst zu sein.

Vor allem Chip-Hersteller legten zu, wie Rohm Co, dessen Aktie zum Handelsauftakt über vier Prozent zulegte. Auch Kfz-Hersteller profitierten, Nissan Motor verbesserte sich um rund vier Prozent, Mazda Motor um fünf Prozent.

-U.S. futures ⬆️

-South Korea and Hong Kong stocks rise more than 2%

-Japan and Australia stocks ⬆️

-Oil ⬇️ to $52.26

-U.S. 10-year Treasury yield climbs to 1.11%

Here are the main moves in markets: https://t.co/yI6SoJdGlh pic.twitter.com/IAS8jTpxNi

— Bloomberg Markets (@markets) January 19, 2021