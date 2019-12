09:30

Unerwartet starke Daten der chinesischen Industrie und die Hoffnung auf eine Einigung im US-chinesischen Handelsstreit stimmten die Anleger zuversichtlich, heisst es am Markt. Trotz des Handelskonflikts stieg der gewerbliche Einkaufsmanagerindex im November von 49,3 Punkten im Vormonat auf 50,2 Zähler, wie das nationale Statistikbüro in Peking mitteilte. Volkswirte hatten nur mit 49,5 Punkten gerechnet.

Der SMI steigt gegen 09:30 Uhr um 0,54 Prozent auf ein neues Rekordhoch von 10'550 Punkten. Alle Blue Chips ausser Swatch (minus 0,3 Prozent) legen zu. getragen wird die Hausse von den drei Index-Schwergewichten Roche, Nestlé (beide plus 0,5 Prozent) und Novartis (plus 0,4 Prozent). In der vergangenen Woche hatte der Leitindex um 1,2 Prozent zugelegt.

Am meisten kann aber Lonza zulegen mit einem Plus von 0,9 Prozent.

Roche (+0,5 Prozent auf 309,86 Fr.) profitieren von positiven Studiendaten. Die japanische Tochter Chugai Pharmaceutical hat weitere Studiendaten zum Produktkandidaten Satralizumab publiziert. Zudem hat Barclays das Kursziel für den "Bon" auf 350 von 325 Franken angehoben. Das Rating lautet "Overweight".

Zurich (plus 0,3%) erhalten Rückenwind von den Analysten der Credit Suisse, die das Kursziel auf 440 von 385 Franken hochsetzen. Das Rating "Outperform" wird bestätigt.

Der Swiss Market Index wird vorbörslich 0,33 Prozent höher bei 10'528 Punkten geschätzt. Der SMI-Rekord von 10'544 Punkten datiert von letzter Woche und könnte heute geknackt werden.

Am deutlichsten steigt der Genussschein von Roche. Analysten von Barclays haben das Kursziel für den "Bon" auf 350 Franken gesetzt (derzeit: 308 Franken). Auch Zykliker wie ABB (0,4 Prozent) und Banken (UBS plus 0,4 Prozent) legen zu. Am breiten Markt fallen Cosmo mit einem Plus von 2,3 Prozent auf.

Gesprächsthema Nummer eins bleibt der Zollstreit zwischen den USA und China. Börsianer rechnen zwar nicht mit einer raschen Unterzeichung des geplanten Handelsabkommens. Allerdings könnten die USA die für Mitte Dezember geplante Verschärfung der Strafzölle aufschieben, um mehr Zeit für Verhandlungen zu gewinnen.

Unterstützung erhalten die Aktienmärkte Analysten zufolge von der positiven Stimmung der chinesischen Einkaufsmanager aus der Industrie. Das Barometer stieg überraschend auf 51,8 Punkte von 51,7 Zählern. Ähnliche Indikatoren werden im Tagesverlauf auch aus Deutschland und der Euro-Zone erwartet. Zudem steht die neue EZB-Chefin Christine Lagarde erstmals Abgeordneten des Europäischen Parlaments Rede und Antwort. Experten gehen davon aus, dass sie den künftigen geldpolitischen Kurs der Europäischen Zentralbank (EZB) umreißen wird.

Die Börse in Tokio hat sich am Montag zunächst stärker gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,1 Prozent höher bei 23'548 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1 Prozent und lag bei 1717 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,5 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 1,2 Prozent.

Der Markt verzeichnete einen Aufschwung, nachdem der Caixin/Markit Index (PMI) im November auf 51,8 von 51,7 im Vormonat gestiegen war und damit den schnellsten Wachstumsanstieg seit Dezember 2016 verzeichnete. "Die Umfrage scheint darauf hinzudeuten, dass die Binnennachfrage ziemlich stark ist, auch wenn man keinen hemmungslosen Optimismus hinsichtlich der wirtschaftlichen Aussichten hegen kann", sagte Naoki Tashiro, Präsident von T.S. China Research.

Die Gespräche über ein Handelsabkommen zwischen China und den USA sind einem Medienbericht zufolge jedoch aufgrund der jüngst erlassenen "Hongkong-Gesetze" in den USA ins Stocken geraten. "Es sieht etwas schwierig aus für die Staats- und Regierungschefs zweier Länder, in diesem Monat ein Abkommen zu unterzeichnen. Was wahrscheinlicher ist, ist dass China mehr US-Agrarprodukte kaufen wird und die USA dafür die nächsten Zölle verschiebt", vermutet Hiroyuki Ueno, Senior Stratege bei Sumitomo Mitsui Trust Asset Management.

Im asiatischen Devisenhandel notierte der Euro kaum verändert bei 1,1017 Franken. Der Euro stieg zitweise bis auf 1,1028 zum Franken, das ist der höchste Stand seit mehr als vier Wochen. Zuletzt notiert das Währungspass bei 1,1018.

