09:15

Der SMI fällt nach dem Handelsbeginn um ein halbes Prozent auf 9414 Punkte. Stark trifft es die Banken, nachdem sich die UBS (-1,7 Prozent) bzw. ihr CEO Sergio Ermotti angesichts eines schwachen Jahresstars pessimistischer zu den Gewinnzielen für das laufende Jahr geäussert hatte. Credit Suisse (-1,7 Prozent) und Julius Bär (-1,3 Prozent) trifft dies an der Börse auch.

Auch die Vorgaben sich nicht besonders gut. So hat die Wall Street am Ende im Minus geschlossen und auch in Asien haben die meisten Börsen bisher keine klare Richtung gefunden. In Japan bleibt der Markt wegen eines Feiertages ganz geschlossen.

Auslöser für diese eher unruhigen Märkte ist die US-Notenbank Fed. Die US-Währungshüter hatten am Vorabend wie erwartet die Zinsen nicht verändert. Dagegen haben sie aber ihre Projektionen für weitere Zinsschritte im laufenden Jahr klar gekappt. Neu gehen sie von keiner weiteren Erhöhung aus. Hier waren Volkswirte im Vorfeld uneins, ob sie ihre Schätzungen nicht nur auf eine weitere senkt. Vor allem die Begründung sorge für Unsicherheit. So haben die Notenbanker eine sich abschwächende Wirtschaft als Hauptgrund genannt. Vor diesem Hintergrund dürften Investoren umso gespannter am Morgen auf die SNB warten und wie sie das wirtschaftliche Umfeld einschätzt.

Nach dem Zinsentscheid des Fed und vor allem den gekappten Projektionen des Fed sollten Investoren den Finanzsektor im Blick behalten. In den USA waren am Mittwoch die Renditen der zehnjährigen Treasuries auf den tiefsten Stand seit einem Jahr abgesunken.

Im SMI deutlicher fallen unter den 20-SMI-Titel auch die SGS-Aktien (-1,8 Prozent). Goldman Sachs hat Rating und Kursziel gekappt. Viele der positiven Aspekte seien bereits im Kurs enthalten.

Zu den wenigen Gewinnern am breiten Markt zählen Halbleiter- und Technologiewerte wie AMS (+0,6 Prozent), Temenos (+0,2 Prozent) und VAT (+0,1 Prozent), die Händler verweisen auf die Branchenvorgaben aus Asien. Der Chiphersteller Micron habe dort mit seinen jüngsten Aussagen für Hoffnung gesorgt.

Die Aktie von Solarspezialist Meyer Burger hingegen fällt nach Zahlen um fast 7 Prozent. Bei Zur Rose sorgt die Zahlenvorlage für einen Kursrückgang von 4,3 Prozent.

Der @UBS zufolge dürften sich die diesjährigen Konsensschätzungen für @meyerburger als um mehr als 15 Prozent zu hoch erweisen. Der Rotstift ist gezückt. $MBTN — cashInsider (@cashInsider) 21. März 2019

+++

08:30

Anleger in Asien haben nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Donnerstag Vorsicht walten lassen. Zwar werde die Zinspause für 2019 positiv bewertet, sagten Analysten. Die Gründe dafür riefen jedoch Besorgnis hervor. "Die Fed versucht, eine weiche Landung zu bewerkstelligen. Am Markt kommt jedoch an, dass sich die Situation sehr schnell ziemlich abgeschwächt hat", sagte Greg McKenna, Marktstratege beim Handelshaus McKenna Macro. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans verlor 0,25 Prozent. An der Börse in Japan wurde wegen eines Feiertags nicht gehandelt. In China lagen die Börsen bis zu 0,5 Prozent höher.

+++

08:25

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag nach deutlichen Gewinnen vom Vortag nur wenig bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 68,63 US-Dollar. Das waren 13 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel hingegen geringfügig um zwei Cent auf 60,21 Dollar.

Am Mittwoch waren die Ölpreise nach einem überraschenden Rückgang der US-Ölreserven kräftig gestiegen. Das amerikanische Energieministerium hatte einen deutlichen Rückgang der Rohölbestände in der vergangenen Wochen gemeldet. Es war der stärkste Rückgang seit Juli 2018.

+++

08:06

Der Swiss Market Inex (SMI) wird von der Bank Julius Bär vorbörslich bei 9445 Punkten (-0,2 Prozent) berechnet. Angesichts der trüberen Konjunkturbeurteilung der US-Notenbank Fed dürften Anleger am Schweizer Aktienmarkt zunächst die Füsse stillhalten. Die Fed will dieses Jahr die Zinsen nicht mehr erhöhen. Die US-Börsen hatten darauf gemischt reagiert.

Das grösste Minus verzeichnen Credit Suisse (-0,8 Prozent), Julius Bär (-0,6 Prozent) und UBS (-0,9 Prozent). Die Bankaktien standen schon am Mittwoch unter Druck, weil sich UBS-Chef Sergio Ermotti angesichts eines schwachen Jahresstars pessimistischer zu den Gewinnzielen für das laufende Jahr geäussert hatte.

Die drei Schwergewichte Nestlé, Novartis und Roche stehen vorbörslich nur knapp im Minus. SGS werden mit Dividendenabschlag (-1,8 Prozent) gehandelt. Am breiten Markt fallen AMS (+0,4 Prozent), Aryzta (+0,2 Prozent), Comet (+0,9 Prozent), Inficon (+1,2 Prozent), Temenos (+0,4 Prozent), VAT (+1,7 Prozent) gegen den Trend positiv auf. Im Laufe des Tages werden zahlreiche US-Konjunkturdaten veröffentlicht, wie unter anderem die Frühindikatoren, das Verbrauchervertrauen und der Philly-Fed-Konjunkturindex.

+++

07:40

Der Euro hat am Donnerstag die starken Kursgewinne gegenüber dem US-Dollar vom Vorabend nach geldpolitischen Beschlüssen der US-Notenbank Fed gehalten. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1419 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am späten Vorabend. Die Entscheidung hatte den US-Dollar belastet, was sich auch gegenüber dem Franken zeigt. Aktuell kostet ein US-Dollar 0,9916 Franken und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Derweil hält der Euro zum Franken bei 1,1322 in etwa sein Niveau vom Vortag.

Am Vorabend hatten die US-Währungshüter signalisiert, dass es im laufenden Jahr keine weitere Zinserhöhung in USA geben wird. Ausserdem will die Notenbank das Abschmelzen ihrer billionenschweren Bilanz stoppen.

+++

06:40

Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans verlor 0,25 Prozent. An der Börse in Japan wurde wegen eines Feiertags nicht gehandelt. "Die Fed versucht, eine weiche Landung zu bewerkstelligen. Am Markt kommt jedoch an, dass sich die Situation sehr schnell ziemlich abgeschwächt hat", sagte Greg McKenna, Marktstratege bei McKenna Macro. Die Fed will in diesem Jahr wegen der unsicheren Konjunkturaussichten die Füsse stillhalten und dieses Jahr die Zinsen nicht mehr erhöhen.

Fed Chairman Powell on ruling out a rate hike in 2019: The Fed must be patient https://t.co/fBohpcxP3s pic.twitter.com/sFFWz0jCTV — Reuters Business (@ReutersBiz) March 21, 2019

+++

06:36

Der Euro notierte im fernöstlichen Devisenhandel etwas höher bei 1,1423 Dollar. Zur japanischen Währung lag die US-Devise etwas niedriger bei 110,46 Yen.