08:06

Der Swiss Market Index (SMI) wird vorbörslich von der Bank Julius Bär mit 9003 Punkten (-0,3 Prozent) berechnet. Die Probleme der Türkei dürften Investoren auch in den kommenden Tagen auf Trab halten. Die türkische Zentralbank betonte, Banken jedwede Liquidität zur Verfügung zu stellen und alle nötigen Schritte zu unternehmen, die den Erhalt der Finanzstabilität sicherstellten.

Die SMI-Einzeltitel zeigen sich vorbörslich noch eingermassen robust. Die Schwergewichte Nestlé, Novartis und Roche verlieren 0,1 Prozent. Das grösste Minus verzeichnen Adecco (-0,4 Prozent), am stärksten steigen Lonza (+0,4 Prozent). Am breiten Markt verlieren Aryzta (-5,4%) nach der Ankündigung einer Kapitalerhöhung.

Die türkische Lira steht zum Wochenbeginn weiter unter Druck. Darunter litt auch der Euro, der sich im frühen Handel zeitweise auf den tiefsten Stand seit Juli 2017 abschwächte - er notierte 0,4 Prozent leichter bei 1,1363 Dollar. Zum Franken notierte die Einheitswährung mit 1,1300 Franken so tief wie seit mehr als einem Jahr nicht mehr.

+++

07:44

Die türkische Zentralbank hat am Montagmorgen Massnahmen gegen den rapiden Verfall der Landeswährung Lira ergriffen. Wie die Notenbank in Ankara mitteilte, wurden die Reserve-Anforderungen an bestimmte Währungsgeschäfte verringert. Zudem wurden den heimischen Banken zusätzliche Refinanzierungsgeschäfte angeboten. Die Geldhäuser können sich zudem zusätzliche Mittel in Fremdwährung leihen.

Turkey's lira tumbles as much as 11% to set another record low https://t.co/k86ShSHhfo@youseftv has the latest reaction from Istanbul: pic.twitter.com/DkwLGoMXol — Bloomberg (@business) August 13, 2018

Die Schritte dürften darauf abzielen, die Marktliquidität zu erhöhen. Die Notenbank teilte mit, die Märkte genau zu beobachten. Es würden alle Schritte ergriffen, um die Finanzstabilität zu sichern.

+++

06:45

Die Lira blieb unter Druck, auch wenn sie nach der Ankündigung eines Aktionsplans der Regierung etwas fester notierte. Im fernöstlichen Devisenhandel wurde sie mit 6,9850 zum Dollar gehandelt, nachdem sie am Freitag das Rekordtief von 7,24 zum Dollar erreicht hatte. "Der Absturz der Lira, der im Mai begonnen hat, dürfte nun die türkische Wirtschaft in die Rezession treiben und könnte auch eine Bankenkrise auslösen", sagte Andrew Kenningham, Chefvolkswirt bei Capital Economics.

Die Währungskrise in der Türkei lastete auch auf dem Euro. Befürchtungen machten sich breit, europäische Banken mit Engagement in der Türkei könnten in Mitleidenschaft gezogen werden. Viele Anleger investierten in Dollar, Schweizer Franken und Yen, die sie für sicherer hielten. Der Schweizer Franken notierte zum Euro mit 1,1315 und zum Dollar mit 0,9941.

Asian markets tumble and lira dives as Turkey hopes plan will calm contagion fears https://t.co/0g582yDYru via @telebusiness — The Telegraph (@Telegraph) August 13, 2018

Der Euro gab 0,2 Prozent nach und wurde mit 1,1381 Dollar bewertet. "Das Engagement europäischer Banken in der Türkei scheint nicht so gross zu sein, wie viele Leute befürchten", sagte Masafumi Yamamoto, Chefwährungsstratege von Mizuho Securities. "Ich denke, das ist zu handhaben. Das wird nicht zu einer Art Bankenkrise in der Euro-Zone führen." Der Dollar wurde mit 110,41 Yen gehandelt.

+++

06:36

Die Tokioter Börse startete mit einem Minus in die neue Handelswoche. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index gab am Vormittag 1,12 Prozent nach auf 22.036 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index verlor 1,4 Prozent auf 1695 Zähler. Der MSCI, in dem asiatische Aktien ausserhalb Japans zusammengefasst sind, verlor 0,9 Prozent.

(cash/Reuters/AWP)