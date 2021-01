12:35

Der Euro ist nach anfänglichen Gewinnen ins Minus gedreht. Im Mittagshandel wird die Gemeinschaftswährung zu 1,2119 US-Dollar gehandelt. Sie kostet damit etwas weniger als am Vorabend. Am Morgen war der Euro noch bis auf 1,2158 Dollar gestiegen.

Zum Franken zeigt sich die Gemeinschaftswährung mit 1,0779 Franken kaum verändert. Der Dollar hat dagegen zum Franken zugelegt und wird aktuell zu 0,8896 Franken gehandelt nach 0,8879 am Morgen.

Der Euro ist zu den meisten Währungen etwas unter Druck geraten, nachdem er am Vortag noch merklich zugelegt hatte. Im weiteren Tagesverlauf dürften Konjunkturdaten eher in den Hintergrund treten. In den USA stehen lediglich Zahlen zum Häusermarkt an. Vielmehr blicken die Anleger auf die Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden.

An der Schweizer Börse setzt sich am Mittwoch nach einem verhaltenen Start eine freundliche Tendenz durch. Genährt wird die positive Marktstimmung laut Händlern von einer Reihe guter Firmenabschlüsse aus dem In- und Ausland. Zudem sorge die am Abend bevorstehende Amtsübergabe in den USA für eine gewisse Vorfreude und auch Erleichterung, sagt ein Händler.

Der SMI steigt um 11:30 Uhr um 0,39 Prozent auf 10'919,87 Punkten. Der SLI, der die 30 wichtigsten Aktien umfasst, rückt um 0,66 Prozent auf 1'725,16 und der breite SPI um 0,40 Prozent auf 13'548,82 Zähler vor. 25 der 30 SLI-Werte legen zu und fünf geben nach.

An der Spitze der Gewinner stehen Logitech (+6,40%), die sich von den Vortagesverlusten erholen. Am Dienstag war es nach dem deutlich besser als erwartet ausgefallenen Zwischenergebnis zu Gewinnmitnahmen in den zuvor stark gestiegenen Aktien der Technologiefirma gekommen. Zusätzlichen Schub erhält das Papier nun von einer Reihe von Analysten, die ihr Kursziel für die Titel angehoben haben.

Im Fokus stehen aber vor allem die Aktien von Richemont (+1,1%). Der Luxusgüterhersteller kann die frühen Kursgewinne von rund 5 Prozent wegen Gewinnmitnahmen nicht ganz halten. Der Genfer Konzern hat für das Weihnachtsquartal besser angeschnitten als erwartet und vor allem in China überrascht, wo die Verkäufe währungsbereinigt um 80 Prozent stiegen, sowie im Segment Schmuck mit +9 Prozent. Im Sog von Richemont steigen die Anteile des Uhrenkonzerns Swatch um +1,1 Prozent und notieren damit ebenfalls unter dem Tageshoch.

Mit Temenos (+2,1%) und AMS (+1,5%) sind weitere Technologiewerte gefragt. Dabei erhalten Temenos Unterstützung von der Bank Bär, die den Titel auf "Buy" von "Hold" hochgestuft hat. Händler verweisen bei AMS zudem auf den Quartalsbericht des Chipindustrieausrüsters ASML, der im 4. Quartal besser als erwartet abgeschnitten und sich auch positiv über die weiteren Aussichten geäussert hat.

Von einem guten Ergebnis profitiert die Chemiebranche. Clariant und Sika (je+1,4%) reagieren mit steigenden Kursen auf das besser als erwartet ausgefallene Quartalsergebnis von Konkurrent BASF.

Am breiten Markt führen die Biotechfirmen Evolva (+11%) und Relief Therapeutics (+12%) die Gewinner an. Relief Therapeutics übernimmt das auf seltene Lungenkrankheiten spezialisierte deutsche Pharmaunternehmen AdVita Lifescience, und Evolva bringt einen Zuckerblocker auf den Markt.

Blackstone Ressources rücken 12 Prozent vor, was ein Händler mit dem "Hype" betreffend E-Mobilität erklärt. "Die Daytrader versuchen die Welle noch mitzureiten."

Tornos schiessen ebenfalls 11 Prozent vor. Bei dem Maschinenbauer, dessen Umsatz im vergangenen Jahr massiv eingebrochen ist, blickten die Käufer nach vorne, sagt ein Händler und verweist darauf, dass das Unternehmen im vierten Quartal eine Nachfrageerholung verspürt habe.

Am Tag des Machtwechsels in den Vereinigten Staaten legen Europas Märkte zu. Der deutsche Dax baute seine Gewinne nach einer zwei Handelsstunden auf 0,65 Prozent auf 13 13'905 Punkte aus. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 geht es um 0,64 Prozent hoch auf 3'618 Zähler.

Hugo Boss-Aktien legen nach der Aufstockung des Anteils durch Mike Ashleys Frasers Group in der Spitze 5,5 Prozent zu. Der britische Sportmodehändler hat seinen Anteil an dem Luxusmodehaus über Aktien und Derivate auf über 15 Prozent erhöht.

Die Netflix-Aktie reagiert auf die starke Zahlenpräsentation vom Dienstag mit Ausschlägen nach oben. An der Frankfurter Börse verzeichnen die Titel des Streaming-Anbieters ein Plus von rund 11 Prozent. Im nachbörslichen US-Handel wurde die Aktie bis zu 13 Prozent höher gehandelt.

In den drei Monaten bis Ende Dezember stieg die Zahl der zahlenden Abonnenten um 8,5 Millionen auf knapp 204 Millionen, wie Netflix am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Damit wurde erstmals die Marke von 200 Millionen Nutzern geknackt. Die Zahlen übertrafen die eigene Prognose und die Erwartungen der Analysten deutlich.

Der SMI zeigt sich am Tag der Amtseinführung des neuen US-Präsident robust. Der Leitindex rückt nach einem uneinheitichen Handelsstart im Laufe des Vormittags klar in die Gewinnzone (+0,4%).

Unter den Blue Chips sind erneut vor allem Logitech gefragt (+6%). Der Computerzubehör-Hersteller legte am gestrigen Dienstag starke Zahlen vor. Zudem haben allen voran die grossen US-Broker wie Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan und die Citigroup ihre Kursziele durchweg nach oben angepasst. Auch Temenos und Richemont gehören heute zu den Gewinnern.

Aktuelle Tops und Flops im SLI:

Die Aussicht auf massive US-Konjunkturhilfen lässt den Ölpreis weiter steigen. Nordseeöl der Sorte Brent verteuert sich um 0,7 Prozent auf 56,29 Dollar, US-Leichtöl WTI steigt 0,6 Prozent auf 53,29 Dollar. Die nominierte Finanzministerin Janet Yellen hatte am Vortag dafür plädiert, bei den Pandemie-Hilfen "gross zu handeln", was die Hoffnung auf massive Ausgaben zur Ankurbelung des Wachstums verstärkte.

Der Schweizer Aktienmarkt verzeichnet am Mittwochmorgen leichte Zugewinne. Die Anleger dürften sich am Tag der Amtsübergabe in den USA aber wohl nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, heisst es am Markt. Die Amtseinführung von Joe Biden als 46. Präsident der USA findet um 18 Uhr (MEZ) statt und wird nach dem Sturm auf das Kapitol vor zwei Wochen von noch strengeren Sicherheitsvorkehrungen begleitet als üblich. Eine gewisse Nervosität sei zu spüren, sagt ein Händler. Andere Faktoren wie Konjunkturzahlen dürften daher wohl in den Hintergrund rücken.

Am Markt stehen nun laut Händlern die Pläne der neuen US-Regierung, mit billionenschweren Konjunkturhilfen die Folgen der Pandemie zu bekämpfen, im Fokus. Dabei habe die designierte US-Finanzministerin Janet Yellen die Erwartungen noch angeheizt, in dem sie das Corona-Hilfspaket der neuen US-Regierung vor dem Kongress gutgeheissen habe.

Der SMI notiert gegen 09:10 0,1 Prozent höher bei 10'884 Punkten. Der breite SPI gewinnt ebenfalls 0,1 Prozent bei 13'511 Zählern.

Im Rampenlicht steht Richemont (+4%). Der Luxusgüterhersteller ist im Weihnachtsquartal umsatzmässig stärker gewachsen als erwartet. Dabei überraschte der Genfer Konzern vor allem in China, wo die Verkäufe währungsbereinigt um 80 Prozent stiegen, und im Segment Schmuck mit +9 Prozent.

Im Sog von Richemont werden auch die Anteile des Uhrenkonzerns Swatch (+2,5%) höher gestellt.

Alcon (-0,4%) verlieren trotz einer Kaufempfehlung von Berenberg. Die Bank erhöht zudem das Kursziel auf 70 von 69 Franken.

AMS steigen um 1,1 Prozent. Händler verweisen dabei den Quartalsbericht des Chipindustrieausrüsters ASML, der im 4. Quartal besser als erwartet abgeschnitten hat. Zudem prüft das Unternehmen einen signifikanten Aktienrückkauf im ersten Quartal.

Aktuelle Kurszielanpassungen bei Schweizer Aktien:

Die Schweizer Börse verzeichnet im vorbörslichen Handel Zugewinne. Laut Daten der Bank Julius Bär wird der SMI eine Stunde vor Börseneröffnung rund 0,4 Prozent höher gehandelt. Am meisten zulegen kann Richemont (+3,2%). Der Luxuskonzern berichtet am Morgen von einem soliden Weihnachtsgeschäft. Richemont wächst insbesondere in China kräftig.

Konkurrent Swatch kann mit einem Plus von 2 Prozent ebenfalls deutlich hinzugewinnen. Ausser UBS (-0,4%) notieren sämtliche Blue-Chip-Titel positiv.

Wenige Stunden vor der Vereidigung des künftigen US-Präsidenten Joe Biden wird der der deutsche Leitindex Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch niedriger starten. Am Dienstag hatte er knapp im Minus bei 13.815,06 Punkten geschlossen. Biden werde sich in den ersten Tagen im neuen Amt vor allem auf Massnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie und die Verabschiedung der geplanten billionenschweren Konjunkturhilfen konzentrieren, prognostizierte Carsten Mumm, Chef-Analyst der Privatbank Donner & Reuschel. Beides sei dringend notwendig.

"Denn die Auswirkungen der dritten und grössten Welle der Corona-Pandemie in den USA zeigen sich immer deutlicher auch in der Realwirtschaft." Mit Ausschreitungen im Umfeld von Bidens Vereidigung müsse zwar gerechnet werden. Anders als beim Sturm auf das Kapitol Anfang Januar seien die Sicherheitskräfte diesmal aber besser vorbereitet. Vor diesem Hintergrund spielen die anstehenden europäischen Inflationszahlen oder die Geschäftszahlen von Firmen wie der Bank Morgan Stanley oder dem Konsumgüter-Hersteller Procter & Gamble nur eine untergeordnete Rolle.

Der SMI notiert laut vorbörsliche Daten der IG Bank rund zweieinhalb Stunden vor Handelseröffnung praktisch unverändert. Gestern schloss der Leitindex mit einem Minus von 0,11 Prozent bei 10'876 Punkten.

Asiatische Aktien sind am Mittwoch auf Rekordhöhen nach der Anhörung der designierten US-Finanzministerin gestiegen. Janet Yellen hat umfangreiche Hilfen angekündigt, um die US-Wirtschaft nach der Pandemie wieder in Schwung zu bringen. Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Werte ausser Japan stieg zum Handelsbeginn um 0,95 Prozent auf ein Allzeit-Hoch. Der Hongkonger Hang Seng legte um 1,0 Prozent zu, australische Werte wuchsen um 0,6 Prozent auf einen bislang nicht erreichten Höchstwert. Der japanische Leitindex Nikkei gab allerdings - bedingt durch Gewinnmitnahmen - um 0,45 Prozent nach.

In den USA werde der Regierungswechsel vermutlich glatt und problemlos verlaufen, sagte Yasutada Suzuki von der Sumitomo Mitsui Bank. Das sei ein weiterer Grund für die Stützung der Märkte weltweit.

Einen Tag vor der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten haben die Anleger am Dienstag auf den Demokraten Joe Biden und sein Team gesetzt. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,38 Prozent auf 30 930,52 Punkte zu. Damit hält sich der Dow in Schlagdistanz zum Rekordhoch vom Donnerstag. Am Montag waren die US-Börsen wegen des Feiertags "Martin Luther King Day" geschlossen geblieben.

Analyst Simon Deeley von der Investmentbank RBC sprach von einer "klar auf Risiko eingestellten Stimmung" der Investoren. In deren Fokus stehe Bidens Amtseinführung und die damit verbundene Aussicht auf ein 1,9 Billionen US-Dollar schweres Hilfspaket für die Wirtschaft und das Land.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,81 Prozent auf 3798,91 Zähler nach oben. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 zeigte sich noch stärker und rückte um 1,50 Prozent auf 12996,54 Punkte vor.

