Mit 0,3 Prozent im Minus lässt der SMI zum Handelsbeginn relativ deutlich nach. Der Leitindex steht damit bei 9150 Punkten. Das Plus von 2 Prozent aus der Vorwoche hält der Index nicht und folgt den Vorgaben aus den USA und Asien.

Dort hatte die Wall Street zum Wochenschluss unter überwiegend enttäuschenden Unternehmenszahlen und Konjunkturdaten gelitten. In Asien nahmen die Börsen den roten Faden auf und tendieren am Morgen grösstenteils schwächer.

Hierzulande ist die Handelswoche ohnehin wegen des Nationalfeiertages am 1. August verkürzt. Erst ab dem morgigen Dienstag nehmen die Daten dann zu. Wie Händler betonen, neigen Märkte in dem aktuellen Umfeld stärker zu Ausschlägen: Viele Marktteilnehmer seien in den Sommerferien, das Volumen entsprechend dünn, so dass Reaktionen mitunter etwas übertrieben ausfallen könnten.

Unter den 20 Blue Chips aus dem SMI gewinnen lediglich die Papiere der Swisscom (+1,2 Prozent) hinzu, nachdem die UBS sie neu zum Kauf empfiehlt. Gleichzeitig werden die Papiere von Konkurrent Sunrise auf "Neutral" abgestuft, was zu einer Reaktion von -0,5 Prozent führt. Die drei Schwergewichte Nestlé (unv.), Novartis (-0,2 Prozent) und Roche (-0,4 Prozent) geben dem SMI keinen Impuls nach oben.

Für Gesprächsstoff sorgt Swatch (-0,5 Prozent): Der Uhrenkonzern wird nicht mehr an der Messe Baselworld ausstellen, die jeweils im Frühling stattfindet. Auf den Kurs dürfte diese Entscheidung, die Konzernchef Nick Hayek am Sonntag in einem Zeitungsinterview bekannt gegeben hat, keinen grossen Einfluss haben.

Im breiten Markt fallen noch die Aktien von Oerlikon mit einem Plus von 1,9 Prozent auf. der Industriekonzern trennt sich nach dem geplatzten Börsengang auf anderem Wege von seiner Getriebesparte. Er verkauft das Segment Drive Systems an den US-Konzern Dana. Die Getriebesparte wird dabei mit 600 Millionen Franken bewertet.

Die Börsen in Asien sind schwächer in die neue Handelwoche gestartet. Vor allem Technologieaktien standen unter Druck. Zudem trauten sich viele Anleger nach Meinung von Börsianern wegen der in dieser Woche anstehenden Zentralbankentscheidungen in den USA und Japan nicht aus der Deckung.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss den Handel am Montag 0,7 Prozent schwächer bei 22'544 Punkten. Der technologielastige südkoreanische Aktienindex Kospi gab 0,2 Prozent auf 2291 Zähler nach. Auch in China verzeichneten die wichtigsten Börsen Verluste.

In den kommenden Tagen legen mehr als 140 Firmen aus dem US-Index S&P-500 ihre Geschäftszahlen vor, darunter auch der Smartphone-Hersteller Apple. In der vergangenen Woche hatten US-Technologiefirmen wie Intel, Twitter und Facebook Anleger enttäuscht, die Aktienkurse waren eingebrochen.

Die Vorgaben aus den USA und den asiatischen Märkten sind negativ. Julius Bär sieht den SMI bei den vorbörslichen Berechnungen daher tiefer: Der Leitindex geht um 0,5 Prozent auf 9129 Punkte zurück (zum Vorbörsen-Tableau bei cash.ch).

Die Berichtsaison macht heute Pause - erst morgen kommen wieder zahlreiche Zahlen. Daher prägen nur wenige Nachrichten das Geschehen. Als einzige SMI-Aktie steht Swisscom (+0,4 Prozent) im Plus, nachdem die UBS für den Schweizer Telekom-Marktführer eine Kaufempfehlung ausgesprochen hat. Bei den Mid Caps steigt der Kurs von Oerlikon (+1,5 Prozent), nachdem der Verkauf der Getriebesparte an den US-Konzern Dana bekannt gegeben worden ist.

Vor den anstehenden Zinsentscheidungen in Japan und den USA sowie einer Reihe von Firmenbilanzen halten sich die Anleger in Asien am Montag zurück. Allein in der kommenden Woche legen mehr als 140 Firmen aus dem S&P 500 ihre Geschäftszahlen vor, darunter auch der Smartphone-Hersteller Apple.

Die US-Notenbank Fed entscheidet zudem am Mittwoch über den Leitzins für die weltweit führende Volkswirtschaft. Fachleute gehen davon aus, dass sie ihre Füsse stillhält und bei ihrer Ankündigung weiterer moderater Schritte bleibt. Die Bank von Japan könnte dagegen ihre Kaufprogramme antasten. "Jeder Schritt in dieser Richtung dürfte als ein Schritt hin zu einer weniger konjunkturstimulierenden Haltung gewertet werden, was den Dollar zum Yen drücken dürfte", sagte Analyst Elias Haddad von der Commonwealth Bank of Australia.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert um 0,63 Prozent bei geringem Handel schwächer bei 22'558 Punkten. Vor allem Technologie- und Energiewerte gaben nach. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans verlor davor 0,1 Prozent.

Die Aussicht auf eine etwas weniger lockere Haltung der japanischen Notenbank hat den Yen in der vergangenen Woche nach oben getrieben. Ein Dollar kostet mit 111,07 Yen in etwa so viel wie am Freitag. Der Euro wird kaum verändert mit 1,1654 Dollar gehandelt.

Der Franken wird zur Stunde mit 0,9949 Franken je Dollar und 1,1596 Franken je Euro gehandelt.

