09:20

Der Schweizer Aktienmarkt hat tiefer eröffnet. SMI steht nach den ersten Handelsminuten um 0,2 Prozent tiefer bei 9127 Punkten.

Die Vorgaben aus den USA und Japan sind negativ. Somit zeichnet sich eine Fortsetzung des am Vortag eingeleiteten Konsolidierungstrends im Anschluss an eine starke Phase mit sechs aufeinanderfolgenden Gewinntagen ab. Im Fokus stehen jeweils nach Zahlen die Aktien der Zurich Versicherung und von Swisscom.

Global gesehen bleibt das faktische Patt in der US-amerikanischen Politik ein Thema. Präsident Trump hat mit seiner Rede zur Lage der Nation keine positiven Zeichen gesetzt. Die blockierte Situation rund um die Frage zur Grenzmauer könnte einen erneuten Stillstand der amerikanischen Regierungsgeschäfte bewirken, was sich wiederum schlecht auf die Wirtschaft auswirken würde. In Sachen Brexit trifft die britische Premierministerin Theresa May in Brüssel auf die EU-Spitzen. Vorab waren die Fronten allerdings verhärtet, was sich nicht zuletzt am vielbeachteten Spruch von EU-Ratspräsident Donald Tusk mit dem "Platz in der Hölle" für Brexit-Befürworter zeigt.

Die meisten Bluechips büssn ein. Trotz relativ guter Zahlen punkten Zurich (-0,1 Prozent) nicht. Der Versicherer hat insbesondere mit dem Gewinn positiv überrascht. Ausserdem macht das Unternehmen Fortschritte beim Sparprogramm und bezahlt mehr Dividende, was in Investorenkreisen immer gerne gesehen wird. Die Zahlen von Swisscom (-1,6 Prozent) wiederum werden als gewohnt solid bezeichnet. Gegenwind spürte der Telekom-Konzern vor allem im Schweizer Kerngeschäft, während das in Italien gut lief. Julius Bär (+1,2 Prozent) stehen im Zeiten der definitiven Beilegung des Steuerstreits in den USA.

Im breiten Markt fallen ebenfalls nach dem Jahresergebnis DKSH (-4,5 Prozent) negativ auf, wogegen Leonteq (-0,5 Prozent) auffallen. Das Solarunternehmen Meyer Burger (+1,5 Prozent) verkauft für 50 Millionen Franken das Wafergeschäft.

+++

08:10

Der Swiss Market Index wird im vorbörslichen Handel 0,14 Prozent tiefer geschätzt. Zurich (0,3 Prozent) und Swisscom (+0,4 Prozent), die am Donnerstag die Jahreszahlen und Angaben zur Dividende veröffentlicht haben, sind zusammen mit Julius Bär (+0,4 Prozent) die einzigen SMI-Aktien im Plus. Am breiten Markt fallen DKSH nach den Jahreszahlen 3,5 Prozent.

+++

07:40

Die Ölpreise sind am Donnerstag leicht gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 62,38 US-Dollar. Das waren 31 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 26 Cent auf 53,75 Dollar.

Marktbeobachter erklärten den fallenden Ölpreis mit der jüngste Kursentwicklung des US-Dollar. Die amerikanische Währung hatte in den vergangenen Handelstagen an Wert gewonnen. Das macht das in US-Dollar gehandelte Rohöl ausserhalb des Dollarraums teurer, was die Nachfrage bremst und den Preis belastet.

Damit konnten die Ölpreise den Anstieg vom Vortag nicht fortsetzen. Zur Wochenmitte hatten neue Daten zur Entwicklung der US-Ölreserven für Auftrieb gesorgt. In der vergangenen Woche waren die Lagerbestände an Rohöl zwar gestiegen, aber nicht so stark wie erwartet. Sie hatten um 1,3 Millionen auf 447,2 Millionen Barrel zugelegt, während Analysten von einem Anstieg um knapp zwei Millionen Barrel ausgegangen waren. Spekulationen über eine weltweite Überversorgung mit Rohöl wurden so gedämpft.

Crude Oil: Oil Reverses Its Gains In The Asian Session - Action Forex: Crude Oil: Oil Reverses Its Gains In The Asian Session Action Forex For the 24 hours to 23:00 GMT, Crude Oil rose 0.47 Prozent against the USD and closed at USD53.98 per barrel, after the… https://t.co/kEKy1L3cHZ pic.twitter.com/RyCIH32Y0O — Forex Trading Commen (@forexcommentary) 7. Februar 2019

+++

06:30

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 0,7 Prozent tiefer bei 20'729 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index verliert ein Prozent auf 1566 Zähler.

"Viele Unternehmen aus Japan und den USA haben ihre Gewinnprognosen während der laufenden Bilanz-Saison gekappt", sagte Shoji Hirakawa vom Tokai Tokyo Research Institute. "Deshalb fällt es Investoren schwer, zuzugreifen."

Unter den Einzelwerten ragten Softbank mit einem Plus von 17 Prozent heraus. Der Technologie- und Telekom-Konzern hatte zuvor angekündigt, eigene Aktien im Volumen von rund 5,5 Milliarden Dollar zurückkaufen zu wollen, weil man die Papiere für unterbewertet halte.

Japan's Softbank shares surge on buyback planhttps://t.co/sGvE619U1D — Daniel Coatsworth (@SharesMagDan) 7. Februar 2019

+++

06:20

Der Franken steht im asiatischen Devisenhandel zum Euro unverändert bei 1,1393. Zum Dollar hat sich die Schweizer Währung abgeschwächt und steht bei 1,0028.

(cash/AWP/Reuters)