Der Swiss Market Index (SMI) steht um 10.55 Uhr 0,32 Prozent tiefer bei 8'662,83 Punkten.

Schlecht ergeht es am Berichtstag vor allem den Bankentiteln wie Credit Suisse (-2,0%), UBS (-1,9%) oder Julius Bär (-1,1%). Die Aussicht auf eine unverändert sehr lockere Geldpolitik der EZB belastet den Sektor aktuell auch in anderen europäischen Ländern. Die Papiere von Versicherern wie Bâloise (-1,7%), Swiss Life (-1,3%), Zurich oder Swiss Re (je -1,0%) geben im Schlepptau ebenfalls klar nach.

Doch auch zyklische Werte wie Logitech, LafargeHolcim (je -1,2%) oder Dufry (-1,0%) verlieren klar.

Im Gegensatz dazu stützen vor allem Roche (+0,3%) und Novartis (+0,5%) den SMI.

Für Gesprächsstoff sorgen am Berichtstag derweil auch einige Titel aus dem breiten Markt. Ein deutliches Plus für Georg Fischer (+2,9% auf 1'371 Fr.) gibt es nach einer Kurszielerhöhung auf 1'540 durch die Credit Suisse. Die Analysten gehen von einem anhaltend soliden Wachstum aus und zwar in allen drei Sparten.

10:10

Der Höhenflug der Rolls-Royce-Aktie geht weiter. Am Freitag kletterten die Titel um bis zu 14,5 Prozent auf ein Vier-Jahres-Hoch von 1010 Pence und waren mit Abstand größter Gewinner im Londoner Auswahlindex "Footsie". Im Vergleich zum Vorwochenschluss gewannen die Aktien damit mehr als 20 Prozent an Wert. Grund für die jüngste Kursrally war die Ankündigung des Triebwerkbauers, dass das Ziel eines freien Cashflows von einer Milliarde Pfund bis zum Jahr 2020 übertroffen werde. Analysten äußerten sich positiv. "Rolls-Royce will mittelfristig einen Cashflow von 1,9 Milliarden Pfund erzielen. Wenn sie das wirklich schaffen, ist die Aktie zum jetzigen Stand sehr günstig bewertet", sagte Expertin Sandy Morris von der Bank Jefferies.

09:37

Die Analysten der Credit Suisse haben die Anleger mit einer Kurszielerhöhung für die Aktien von Georg Fischer erwärmen können. Der Titel des Maschinenbauers legte am Freitag in einem leichteren Markt um 3,2 Prozent auf 1376 Franken zu. Credit Suisse hob das Kursziel auf 1540 von 1400 Franken.

09:34

Die Herabstufung der Empfehlung auf "Verkaufen" von "Halten" durch Research Partners hat die Aktien von Bossard belastet. Die Titel der Schraubenhandelsfirma büssten am Freitag in einem leichteren Markt zwei Prozent auf 198,70 Franken ein. Das Kursziel nannte Research Partners mit 170 Franken.

09:15

Der Swiss Market Index (SMI) eröffnet am Freitag praktisch unverändert bei 8694 Punkten. Am Vorabend hatten die Anleger an der Wall Street die überraschend schnelle Straffung der US-Geldpolitik grösstenteils schon verdaut gehabt.

Für Bewegung könnte im heutigen Handelsverlauf vor allem der sogenannte "Hexensabbat" beziehungsweise "grosse Verfall" am Optionenmarkt sorgen. Dort laufen die Terminkontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen aus. Am Nachmittag könnten schliesslich noch von US-Konjunkturdaten - beispielsweise zur Industrieproduktion - Impulse für die Börsen ausgehen.

Von den drei defensiven Schwergewichten werden Novartis (+0,4 Prozent) und Roche (+0,5 Prozent) leicht über dem Gesamtmarkt indiziert. Zu Novartis gab es am Morgen Neuigkeiten. Die Generika-Tochter Sandoz hatte Langfristdaten zu zwei Biosimilars publiziert, wobei die gleiche Wirksamkeit wie bei den Originalpräparaten erzielt wurde.

Im Gegensatz dazu stehen Finanztitel wie UBS (-0,4 Prozent) und Credit Suisse (-0,3 Prozent) im Minus. Noch am Vortag hatten sie klar zu den Gewinnern gehört.

Im breiten Markt erreichte die Anleger am Freitag die Nachricht, dass der Industrie-Konzern Oerlikon (-0,6 Prozent) einen Börsengang seiner Getriebesparte unter dem Namen GrazianoFairfield plant. Stattfinden soll dieser voraussichtlich im dritten Quartal des laufenden Jahres.

#Oerlikon will die Getriebesparte an die Börse bringen. cash verrät, was der Börsengang dem Mutterhaus einbringen könnte und weshalb der Erlös bereits fest verplant sein dürfte. https://t.co/AqyAYCxol2 pic.twitter.com/2pNfjLEHch — cash (@cashch) 15. Juni 2018

Ein deutliches Plus gibt es nach einer Kurszielerhöhung durch Credit Suisse für Georg Fischer (+2,6 Prozent).

Die Papiere des Kiosk-Konzerns Valora (-2,4 Prozent) gehen hingegen deutlich abwärts. Am Morgen war bekannt geworden, dass der Mietvertrag für Kioskflächen der Valora mit der SBB per Ende 2020 ausläuft und die Flächen neu ausgeschrieben werden.

08:45

Asiens wichtigste Börsen haben vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung gefunden. Dass US-Präsident Donald Trump Kreisen zufolge an diesem Freitag gegen China Strafzölle für Waren im Wert im Umfang von 50 Milliarden US-Dollar verhängen wird, schürte Sorgen über die globale Handelsentwicklung. Denn China hatte bereits tags zuvor mit entsprechenden Gegenmassnahmen gedroht.

Trump set to impose tariffs on $50bn in China imports - Announcement expected on Friday will bring the countries closer to a trade warhttps://t.co/VmDuowOfv0 — Money & Business News (@MoneyNewz) 15. Juni 2018

Die Zuspitzung des Streits der beiden grössten Volkswirtschaften der Welt bekamen vor allem die chinesischen Aktienmärkte zu spüren, wobei sich die Auswirkungen aber in Grenzen hielten: Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Aktien vom chinesischen Festland enthält, verlor 0,39 Prozent auf 3758,67 Punkte. Etwas besser behauptete sich der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong, der mit einem Minus von 0,01 Prozent bei 30 437,85 Zählern auf der Stelle trat.

In Japan ging es mit den Kursen moderat bergauf, nachdem die dortige Notenbank wie von Experten erwartet mitgeteilt hatte, an ihrer ultralockeren Geldpolitik festzuhalten: Der Tokioter Leitindex Nikkei 225 rückte um 0,50 Prozent auf 22 851,75 Punkte vor. Niedrige Zinsen machen Aktien als Anlage im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren attraktiv.

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) legt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,2 Prozent zu. Im gestrigen Handel konnte der Leitindex nach anfänglichen Verlusten schliesslich 0,7 Prozent dazugewinnen und schloss bei 8691 Punkten.

Sämtliche Werte aus dem SMI legen leicht zu, in der Spanne zwischen plus 0,06 Prozent bis plus 0,34 Prozent. Am breiteren Markt legen Oerlikon (plus 1,6 Prozent) deutlicher zu. Der Industriekonzern hat heute die Abspaltung und den Börsengang des Getriebesparte angekündigt.

Mit Abschlägen gehandelt (-1,4 Prozent) werden Valora, da die SBB Valora-Kioskflächen per 2021 neu ausschreibt.

07:20

Die Absage der EZB an eine baldige Zinserhöhung lässt die Gemeinschaftswährung weiter abrutschen. Der Euro fällt am Freitagmorgen bis auf 1,1556 Dollar, den tiefsten Stand seit Ende Mai. Seit der Ankündigung von EZB-Präsident Mario Draghi am Donnerstag, dass die Zinsen "über den Sommer 2019 hinweg" auf dem aktuellen Niveau bleiben würden, hat der Euro mehr als zweieinhalb US-Cent verloren.

Entwicklung des Euro-Dollar-Kurses in den letzten Stunden, Quelle: cash.ch

06:35

Bis zum Nachmittag gewann der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,4 Prozent auf 22.818 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,1 Prozent auf 1786 Zähler.

Nach der Absage der Europäischen Zentralbank (EZB) an eine baldige Zinserhöhung gab die Gemeinschaftswährung im fernöstlichen Devisenhandel leicht nach. Ein Euro wurde mit 1,1564 Dollar bewertet. Der Dollar wurde mit 110,52 Yen gehandelt.

