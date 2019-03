09:06

Der SMI startet 0,4 Prozent tiefer bei 9492 Punkten. Die Vorgaben aus Übersee sind eher verhalten und auch die meisten Börsen Asiens weisen leichte Abgaben auf. Im Handel wird dies vornehmlich auf Gewinnmitnahmen geschoben. Zudem dürfte vor dem Zinsentscheid des Fed am Abend ohnehin eine gewisse Vorsicht am Markt spürbar sein, heisst es von anderer Stelle.

Unter den Blue Chips sinken Novartis (-0,5 Prozent). Kepler Cheuvreux hat bei einem leicht erhöhten Kursziel seine Kaufempfehlung für die Pharmaaktie bestätigt. Der Fokus auf hochwertige Pharmazeutika sollte nicht zuletzt die Aufmerksamkeit der Investoren auf das ausgezeichnete Wachstum im Bereich Pharma lenken. Konkurrentin Roche (-0,3 Prozent) und das dritte Schwergewicht Nestlé (-0,3 Prozent) starten etwas weniger schwach.

Bei den Bankaktien UBS (-0,4 Prozent), Credit Suisse (-0,4 Prozent) und Julius Bär (-1,0 Prozent) geht es ebenfalls abwärts. Hier dürften auch Gewinnmitnahmen einsetzen, nachdem die Titel seit Wochenbeginn gesucht waren. Bei Kühne+Nagel (-0,8 Prozent) ist es ist ein neuer Analystenkommentar eingetrofffen, der den Titeln allerdings nicht hilft. Die HSBC hat das Kursziel auf 147 Franken angehoben. Der Experte geht zwar von einem herausfordernden ersten Semester aus, rechnet aber ab 2020 wieder mit steigendem Momentum.

Im breiten Markt fallen Flughafen Zürich (+1,0 Prozent) nach einer Ratingänderung durch Goldman Sachs auf. Daneben liegen Unternehmenszahlen von Conzzeta (-3,6 Prozent), Mikron (+5,9 Prozent) und BVZ vor.

Bedenken über den Ausgang der Gespräche im US-chinesischen Handelsstreit haben am Mittwoch etwas die Stimmung an Chinas Börsen getrübt. So gab der Hang Seng in Hongkong zuletzt um 0,30 Prozent nach. Der CSI 300 , der die 300 wichtigsten Werte an den Festlandsbörsen enthält, machte immerhin zwischenzeitliche Verluste von mehr als 1 Prozent vollständig wett und schloss 0,04 Prozent höher.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte nach seiner Verschnaufpause am Vortag um 0,20 Prozent auf 21 608,92 Punkte zu. Gefragt waren in Tokio insbesondere die als wenig konjunktursensibel geltenden Immobilienwerte.

Global stocks dipped as investors adopted cautious stance ahead of Fed & further news on US-China trade talks, where negotiators at odds. FOMC meeting important as dovish exp elevated & long pos in UST highly stretched. Fed seen unveiling end of QT. US 10y at 2.6%. Brent at $69. pic.twitter.com/Fgkzk10ziB — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 20, 2019

Der Swiss Market Index (SMI) wird vorbörslich 0,14 Prozent tiefer geschätzt. Alle Aktien ausser Novartis sind im Minus. Der Pharmatitel steigt 0,26 Prozent. Die grössten Abschläge verzeichnet die UBS-Aktie mit einem Minus von 0,55 Prozent. Am breiten Markt fallen die Aktien von AMS 1,7 Prozent.

Der Euro hat sich am Mittwoch im frühen Handel nur wenig bewegt. Die Anleger halten sich vor wichtigen geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed zurück, heisst es von Marktbeobachtern. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1347 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Auch zum Franken tritt der Euro bei einem Stand von 1,1341 auf der Stelle. Der US-Dollar bewegt sich mit aktuell 0,9995 Franken ganz knapp unter Parität. Erst am Vortag war er erstmals seit zwei Wochen wie der unter diese Marke gefallen.

Vor der Zinsentscheidung der amerikanischen Notenbank am frühen Abend wird am Markt mit einem impulsarmen Handel gerechnet. Die US-Währungshüter dürften den Leitzins unverändert in einer Spanne von 2,25 bis 2,50 Prozent belassen und weiterhin ein "geduldiges" Vorgehen mit Blick auf künftige Zinserhöhungen in Aussicht stellen. Mit grosser Spannung werden am Devisenmarkt die neuen Projektionen der US-Notenbank zur künftigen Entwicklung der Leitzinsen erwartet.

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch uneinheitlich gezeigt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 67,71 US-Dollar. Das waren zehn Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel hingegen geringfügig um sechs Cent auf 58,97 Dollar.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern wurden die Ölpreise durch die Befürchtung gebremst, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China nicht so schnell beigelegt werden kann wie zunächst erhofft. Wie das "Wall Street Journal" (WSJ) in der Mittwochausgabe unter Berufung auf Insider berichtet, soll in der kommenden Woche eine hochrangige US-Delegation zu weiteren Handelsgesprächen nach Peking reisen. Ziel sei es, eine Vereinbarung bis Ende April zu erreichen.

Nachdem die USA und China in den vergangenen Wochen von Fortschritten bei den Handelsgesprächen gesprochen hatten, war zunächst eine schnelle Übereinkunft noch im März erwartet worden. Der Handelskonflikt zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt hatte die Ölpreise in den vergangenen Monaten belastet.

Crude Oil: Oil Trading Lower, Ahead Of EIA’s Weekly Crude Oil Stockpiles Data https://t.co/VN7WAzJZCJ — InvestorsRadar (@InvestorsRadar) 20. März 2019

Der japanische Leitindex Nikkei liegt 0,1 Prozent im Plus bei 21'584 Punkten. Der breiter gefasste Topix legte ebenfalls 0,1 Prozent auf 1611 Zähler zu. Die meisten Händler gingen davon aus, dass die Fed ihre Zinspause fortsetzen werde, sagte Marktstratege Hiroyuki Ueno von Sumitomo Mitsui Trust Asset Management. Es sei aber schwer abzuschätzen wie der Handel auf den Entscheid reagiere. An den Finanzmärkten wird gespannt auf den aktualisierten Ausblick der Währungshüter geachtet.

Bei den Einzelwerten lagen Sony und Nintendo im Fokus, die 3,2 beziehungsweise 2,7 Prozent nachgaben. Zuvor hatte Google einen Videospiel-Streamingdienst angekündigt. Starttermin für Stadia soll in diesem Jahr sein.

Google zeigt Stadia - Ihre Konkurrenz zu PS4 Pro, Xbox One X, PC https://t.co/HNKZW7Jctv via @MeinMMO — Yzumi Wang (@NET_SOUL) 20. März 2019

Der Franken notierte im fernöstlichen Devisenhandel zum Euro kaum verändert bei 1,1341. Zum Dollar steht der Franken bei 99,97 Rappen.

