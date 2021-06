08:05

Der SMI notiert im vorbörslichen Handel der Bank Julius Bär 0,34 Prozent höher. Gestern hatte der Schweizer Leitindex 0,52 Prozent im Plus bei 11'630 Punkten geschlossen. Am stärksten können die Gesundheitswerte Alcon, Roche und Lonza mit einem Plus von je 1 Prozent zulegen.

Die Titel konnten allesamt gestern bereits zugewinnen. Händler sagten, die US-Zulassung eines Alzheimer-Mittels des Biotechkonzerns Biogen habe die Anleger auch nach den Titeln von anderen Branchenvertretern greifen lassen.

Alcon profitiert zudem von der Ankündogung, eine neue Kontaktlinse auf den Markt zu bringen. Lonza wiederum profitiert zusätzlich von einer Analysten-Hochstufungen. Goldman Sachs stuft das Rating für Lonza auf "Buy" von "Neutral" hoch und erhöht das Kursziel auf 745 von 565 Franken. Die verbesserte Endmarktdynamik sowie die zuletzt starke private und öffentliche Finanzierung von Biotechs habe sein Vertrauen in die langfristigen Fundamentaldaten von Lonza gestärkt, schreibt Analyst Krishna Chaitanya Arikatla

+++

07:40

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel an der Marke von 1,22 US-Dollar notiert. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,2181 Dollar und damit etwas weniger als in der Nacht zuvor. Gegenüber dem Franken hat sich der Euro mit 1,0936 Franken gegenüber dem Vorabend minim abgeschwächt. Der US-Dollar zeigt sich mit 0,8978 Franken ebenfalls nur wenig verändert und steht weiterhin klar unter der Marke von 90 Rappen.

Am Dienstag stehen vor allem in Europa einige beachtenswerte Konjunkturdaten an, die für Kursbewegung sorgen könnten. In Deutschland veröffentlicht das Mannheimer Institut ZEW seinen monatlichen Konjunkturindikator. Zudem werden Produktionsdaten aus der Industrie erwartet. Im Euroraum stehen gesamtwirtschaftliche Wachstumsdaten auf dem Programm. In den USA werden Zahlen vom Aussenhandel bekanntgegeben.

+++

07:25

Nach dem Rekordhoch wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Dienstag erneut höher starten. Zum Wochenstart hatte der deutsche Leitindex seinen erst am Freitag markierten Höchststand mit 15'732,06 in den Schatten gestellt, bevor er vor Handelsschluss die Kursgewinne wieder abgab und leicht im Minus bei 15'677 Zählern schloss. "Trotzdem ist der Aufwärtstrend intakt", sagte Analyst Jochen Stanzl vom Analysehaus CMC Markets. Mit Spannung warten Börsianer auf die Beratungen der Europäischen Zentralbank am Donnerstag.

Experten rechnen allerdings nicht mit grossen geldpolitischen Änderungen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte zuletzt betont, die Wirtschaft der Euro-Zone sei auf ihrem Weg aus der Virus-Krise heraus immer noch auf kräftige geldpolitische Hilfen angewiesen. "Es ist derzeit schwer einzuschätzen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen sein wird, die Geldpolitik etwas an die sich verändernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen anzupassen", betonte Stanzl. Auf der Konjunkturseite stehen am Morgen die Zahlen zur deutschen Industrieproduktion an. Wenige Stunden später folgt der ZEW-Index, der die Stimmung der deutschen Börsenprofis widerspiegelt.

+++

06:40

Goldman Sachs hat Roche nach der US-Zulassung für das Biogen-Alzheimermittel Aducanumab auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 432 Franken belassen. Der schweizerische Pharmakonzern habe selbst zwei Phase-III-Studien zu einem eigenen Alzheimer-Mittel (Gantenerumab) am Laufen, dessen Zulassungsantrag 2022 erwartet werde, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bereitschaft der US-Arzneimittelbehörde FDA, Aducanumab beschleunigt zulassen zu wollen, könnte auch die regulatorischen Hürden für andere, ähnliche Medikamente senken. Zugleich hob er hervor, dass die Konsenserwartungen für Roches Gantenerumab weiterhin recht gering seien.

+++

06:25

Der SMI notiert im vorbörslichen Handel der IG Bank 0,05 Prozent tiefer. Gestern hatte der Schweizer Leitindex 0,52 Prozent im Plus bei 11'630 Punkten geschlossen.

06:10

Gewinnmitnahmen haben am Dienstag das Geschehen an den asiatischen Börsen bestimmt. Die Investoren hoffen auf weitere Hinweise zur Inflation und Geldpolitik im weiteren Verlauf der Woche. "Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die globalen Märkte jetzt grösstenteils einfach von einem grossen Eventrisiko zum nächsten taumeln, ohne dass es dazwischen viel zu sehen gibt", sagte Ray Attrill, Stretege bei der National Australia Bank (NAB). Die Europäische Zentralbank wird am Donnerstag ihre geldpolitische Sitzung abhalten. Am gleichen Tag wird der US-Verbraucherpreisindex veröffentlicht, der möglicherweise die Gespräche über die Reduzierung der Anleihekäufe ('Tapering') der US-Notenbank Fed anheizen wird. In Asien stehen am Mittwoch die Inflationsdaten aus China an.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,1 Prozent tiefer bei 28.988 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,1 Prozent und lag bei 1962 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,5 Prozent.

-Shares fall in Hong Kong and China

-South Korea stocks ⬆️

-Oil falls to $68.72 a barrel

-Nasdaq 100 futures rise boosted by a Biogen rally on approval of its Alzheimer’s drug

-Gold ⬇️ https://t.co/A17rJMg5SD pic.twitter.com/7iuB46gIGB — Bloomberg Next China (@next_china) June 8, 2021

05:55

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 109,34 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,3926 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,8974 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,2180 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0933 Franken nach. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,4162 Dollar.

+++

22:45

In den USA haben die Standardwerte-Börsen am Montag geschwächelt. Den technologielastigen Nasdaq-Börsen gelang im späteren Handelsverlauf dagegen der Sprung in die Gewinnzone. Auftrieb gaben vor allem positive Nachrichten aus der Biotechnologie- und Pharmasparte. Allgemein spielte nach wie vor das Thema Inflation eine wichtige Rolle. Zudem wogen Marktteilnehmer den Einfluss einer möglichen weltweiten Mindestbesteuerung auf Grosskonzerne wie Apple, Amazon und Alphabet ab.

Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial gab letztlich um 0,36 Prozent auf 34 630,24 Punkte nach. Sein vor rund einem Monat erreichtes Rekordhoch bei knapp 35 092 Punkten befindet sich aber dennoch weiterhin in Reichweite. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,08 Prozent auf 4226,52 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 indes drehte und schloss letztlich mit einem Plus von 0,23 Prozent auf 13 802,89 Zähler.

Im Nasdaq-Auswahlindex waren die Aktien von Biogen Spitzenreiter mit etwas mehr als 38 Prozent Kursgewinn auf knapp 400 US-Dollar. Zeitweise war es sogar bis auf ein Rekordhoch von 468,55 Dollar nach oben gegangen, nachdem die US-Arzneimittelbehörde FDA das Alzheimer-Mittel Aducanumab zugelassen hatte. Damit bringe Biogen die erste neue Alzheimer-Therapie seit fast zwei Jahrzehnten auf den Markt, weshalb das Mittel ein Blockbuster - also ein Medikament mit enormem Umsatzpotenzial - werden könnte, sagte Marktanalyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)