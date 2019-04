+++

Stadler Rail leistet sich am ersten Börsentag gleich auch den ersten Fauxpas in Sachen Kommunikationsarbeit: Journalisten, die dem "Glockenschlag" des Stadler-IPO beiwohnen wollten, wurden an der Schweizer Börse SIX ausgesperrt, darunter auch ein cash-Journalist. Es sei "ein Privatanlass", wurde den Medienvertretern beschieden. Ausnahme: Das Schweizer Fernsehen SRF durfte als einziges Medium offiziell dem Anlass beiwohnen. Tja.

In Asien haben die meisten bedeutenden Börsen am Freitag nachgegeben. Allen voran weiteten die Aktienmärkte in China zeitweise ihre Vortagesverluste aus, bis dann besser als erwartete Wirtschaftsdaten bekannt gegeben wurden.

Im März hatten die Exporte aus China deutlich zugelegt, während die Importe zurückgegangen waren. Zuvor noch hatte, - wie bereits am Vortag belastet - dass die chinesische Regierung womöglich Börsenspekulationen auf Pump beschränken will. Vor allem ausländische Investoren hätten daraufhin von Chinas Börsen zurückgezogen, hiess es dort.

Der CSI 300 , der im bisherigen Jahresverlauf bereits rund ein Drittel an Wert hinzugewonnen hat, verringerte kurz vor Handelsschluss sein Minus auf nur noch 0,21 Prozent und notierte bei 3989,76 Punkten. Nach einem Plus von fast 5 Prozent in der ersten Aprilwoche steuert er nun auf einen Wochenminus von mehr als anderthalb Prozent zu. Bislang war die einzige verlustgeprägte Woche für den CSI 300 in diesem Jahr die erste Märzwoche gewesen, als der Index mit den 300 wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen um 2,5 Prozent abgesackt war.

Der Hang Seng in Hongkong verlor zuletzt 0,27 Prozent auf 29 760,32 Punkte. Bisher gewann er im Jahresverlauf 15 Prozent. In Japan indes rückte der Nikkei 225 um 0,73 Prozent auf 21 870,56 Punkte vor.

Stocks trading clueless into 1Q earnings season amid continuing light newsflow & participation. While 2Q continues to deliver better activity data, risk of pullback may be rising into 1Q results & slowing systematic buying. Bonds steady. Euro higher at $1.1285 on Japanese demand. pic.twitter.com/vCFzFzYJVP — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 12. April 2019

Der Swiss Market Index steht vorbörslichen Schätzungen zufolge 0,06 Prozent tiefer. Im Fokus steht aber nicht eine SMI-Aktie, sondern der Titel von Stadler Rail. Die hatte einen Ausgabepreis von 38 Franken, im vorbörslichen Handel steigt sie nun um 17 Prozent.

Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel etwas gestiegen. Nach Verlusten am Vortag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent am Morgen 71,07 US-Dollar. Das waren 24 Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 25 Cent auf 63,83 Dollar.

Die Lage am Ölmarkt ist derzeit eindeutig: Risiken auf der Angebotsseite lassen die Rohölpreise im Trend steigen. Seit Jahresbeginn hat sich Nordseeöl um rund 30 Prozent verteuert, US-Rohöl gar um gut 40 Prozent. Auslöser ist die Frage, ob das angebotene Erdöl ausreicht. Verknappt wurde die Produktion einerseits bewusst durch das Ölkartell Opec. Hinzu kommen andererseits politische und wirtschaftliche Krisen in grösseren Ölstaaten wie dem Iran, Libyen oder Venezuela.

Begrenzt werden die Preisanstiege durch die sich abschwächende Weltwirtschaft. Allerdings erkennen Fachleute in letzter Zeit Anzeichen, die auf eine konjunkturelle Stabilisierung hoffen lassen. Dazu zählen ermutigende Konjunkturdaten aus China oder aus den Industrien einiger grosser Euroländer.

Investoren hielten sich vor dem Beginn der Bilanzsaison am Markt zurück, dies vor allem zu Beginn des Freitagshandels. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index stieg im Verlauf dann 0,5 Prozent höher und liegt bei 21'820 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index blieb faktisch unverändert und lag bei 1606 Punkten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,7 Prozent.

The crash of LNG spot prices in Asia may not be a temporary thing, natural methane is plentiful all over the world ~ Toshiba shares slump after sale of U.S. LNG business canceled. #lnginbc #lng #bcpoli https://t.co/HzDG7XBVwU — Nigel Protter (@NigelProtter) 12. April 2019

Die Nachfrage nach Schweizer Franken lässt wieder etwas nach. Ein Euro wurde mit 1,1323 Franken bewertet, das ist der höchste Stand seit Mitte März. Vor zwei Wochen lag das Währungspaar noch bei 1,1151.

Der Dollar wird wenig verändert mit 1,0023 Franken gehandelt.

