10:00

Der aktuelle Stand an der Schweizer Börse (10:00 Uhr, Vergleich

mit Schlusskursen vom Freitag)

Indizes:

- SMI: +0,24% auf 12'169 Punkte

- SLI: +0,26% auf 1'943 Punkte

- SPI: +0,19% auf 15'400 Punkte

Stärkste Titel im SMI Expanded (SMI und SMIM):

- Clariant (+2,2%)

- Baloise (+2,0%)

- SIG Combibloc (+1,5%)

- ABB (+1,3%)

- Adecco (+1,3%)

Schwächste Titel im SMI Expanded (SMI und SMIM):

- Flughafen Zürich (-2,5%)

- Tecan (-1,8%)

- Straumann (-1,3%)

- Sonova (-1,1%)

- Partners Group (-1,0%)

Am breiten Markt ziehen die Aktien von Klingelnberg über 7 Prozent an. Das Maschinenbau-Unternehmen profitiert am Montag von einem positiven Analystenkommentar. Credit Suisse erhöht das Kursziel für Klingelnberg auf 28,00 von 23,50 Franken und belässt die Einstufung auf "Outperform". Das laufende Geschäftsjahr 2021/22 gestalte sich für den Maschinenbauer aufgrund der Lieferengpässe bei einigen Komponenten und den Flutschäden im Werk in Hückeswagen sehr herausfordernd, schreibt Analyst Patrick Laager. Danach sollte jedoch über alle Divisionen hinweg eine starke Erholung einsetzen, wobei insbesondere die Nachfrage aus dem Automotive- und Windenergiegeschäft stützen dürfte. Gleichzeitig habe Klingelnberg seine Kostenstruktur während der Krise deutlich verbessert.

+++

09:45

Dank der Aussicht auf eine Zusammenarbeit mit Sony winkt den Aktien von Tobii der grösste Tagesgewinn der Firmengeschichte. Die Titel des Spezialisten für die Nachverfolgung von Augenbewegungen steigen in Stockholm um mehr als 21 Prozent. Dem Unternehmen zufolge verhandelt es mit dem japanischen Elektronik-Konzern über den Verkauf seiner Technologie für eine neue Virtual-Reality-Brille, die PlaySation VR2.

Tobii ist ein schwedisches Hightech-Unternehmen, das Produkte für die Blickerfassung und Augensteuerung entwickelt und verkauft.

+++

09:10

Der Schweizer Aktienmarkt geht am Montag fester in den Handel. Nach zwei zuletzt schwächeren Tagen geht es zumindest in der Eröffnungsphase wieder etwas nach oben. Immerhin rettete der SMI trotz der Verluste vor dem Wochenende zum ersten Mal in diesem Jahr ein kleines Wochenplus über die Ziellinie.

Der Start in die neue Berichtswoche fällt gemessen an den Unternehmensnews noch ruhig aus. In den kommenden Tagen werden aber erneut zahlreiche Firmen ihre Jahresergebnisse vorlegen, darunter die Credit Suisse oder Zurich Insurance. Die Märkte verdauen derzeit noch immer den Arbeitsmarktbericht aus den USA vom vergangenen Freitag. Die hohe Zahl an neu geschaffenen Stellen und die stark gestiegenen Löhne lassen die Wahrscheinlichkeit steigen, dass die amerikanische Notenbank die Zinsen im März stärker anheben wird, als ursprünglich gedacht, lautet der Tenor in Börsenkreisen. Einig scheinen sich die Marktteilnehmer darin, dass die Volatilität an den Aktienmärkten in naher Zukunft erhöht bleiben dürfte.

New Yorker Börse - US-Kleinstanleger sitzen bis über beide Ohren in Put-Optionen! Diese und weitere kursrelevante Informationen zum Schweizer Börsengeschehen sowie erste Stimmen zu #Clariant, #Belimo oder #Dufry finden Sie im Insider-Briefing unter:https://t.co/GRFMRg5UtY — cashInsider (@cashInsider) February 7, 2022

Der SMI steht notiert kurz nach Handelseröffnung 0,35 Prozent höher bei 12'182 Punkten. Von den 20 SMI-Werten werden bis auf Swisscom (-0,1%) alle höher gehandelt.

Die Credit Suisse (Aktie +1,6%) muss sich ab heute Montag vor dem Bundesstrafgericht für ihre Beziehungen zu einem kriminellen bulgarischen Netzwerk verantworten. Ausserdem erhebt die japanische Investmentgruppe Softbank im Streit um Greensill-Schulden gemäss einem Bloomberg-Bericht massive Vorwürfe gegen die Bank.

Die Versicherer Swiss Re und Zurich legen je um die 1 Prozent zu.

Im breiteren Markt fallen Clariant mit einem Plus von 3,1 Prozent auf. Hier könnte eine Aufstufung auf "Buy" durch Jefferies etwas stützen. Swatch (-0,1%) scheinen von einer Kurszielerhöhung durch die Royal Bank of Canada Auftrieb vorerst nich profitieren zu können.

Und für SIG Combibloc (+2,5%) hat Stifel die Empfehlung auf "Buy" von zuvor "Hold" geändert.

Unter Druck stehen Flughafen Zürich (-2,3%), nach dem Morgan Stanley das Rating auf "Underweight" gesenkt hat.

+++

08:30

In Erwartung von Bewegung bei den Gesprächen um das iranische Atomprogramm erlahmt das Anleger-Interesse an Rohöl. Die Sorte Brent aus der Nordsee verbilligt sich um 0,2 Prozent auf 93,09 Dollar je Barrel, nachdem sie im asiatischen Handel zunächst auf ein Siebeneinhalb-Jahres-Hoch von 94 Dollar gestiegen war. Am Markt gebe es Spekulationen denen zufolge die Sanktionen gegen Iran gelockert würden, wodurch iranisches Öl auf den Weltmarkt komme, sagt John Kilduff, Partner beim Vermögensberater Again Capital.

+++

08:10

Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten der Bank Julius Bär 0,3 Prozent höher. Der Schweizer Aktienmarkt hatte am Freitag klar schwächer geschlossen. Der SMI verlor 0,77 Prozent auf 12'140,25 Punkte.

Sämtliche SMI-Titel ziehen vorbörslich an. Am stärksten legen Logitech (+1,4%) und Swiss Re (+1,3%) zu.

Am breiten Markt fallen Clariant (+1,4 %, Kurszielerhöhung), SIG (+1,8%, Broker Call), Swatch (+1,35%) auf.

+++

07:50

Crypto-Update: Bitcoin/Dollar 42'779,90 +5,3 Prozent, Ethereum/Dollar 3'094,11 +4,7 Prozent.

+++

07:45

Der Euro hat sich zu Wochenbeginn über der Marke von 1,14 US-Dollar gehalten. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1435 Dollar und damit etwas weniger als vor dem Wochenende.

Auch zum Franken hat sich der Euro zuletzt wieder etwas abgeschwächt. Das EUR/CHF-Währungspaar notierte am frühen Morgen bei 1,0577 und damit tiefer als am Freitagabend mit knapp 1,06. Kurzfristig war das Paar am Freitagabend sogar leicht über die Marke von 1,06 gestiegen, im Hoch waren es 1,0616. Das sind rund 2 Rappen mehr als noch vor einer Woche und entspricht dem höchsten Kurs seit Ende Oktober. Das USD/CHF-Paar wurde derweil am Morgen praktisch unverändert zum Freitagabend bei 0,9250 gehandelt.

+++

07:30

Zum Auftakt der neuen Börsenwoche wird der deutsche Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag höher starten. Am Freitag hatte ein starker US-Arbeitsmarktbericht die Inflations- und Zinssorgen der Anleger angeheizt und den deutschen Leitindex rund 1,8 Prozent ins Minus auf 15'099,56 Punkte gedrückt. Die Aussicht auf eine straffere Geldpolitik der Notenbanken dürfte die Anleger auch weiter umtreiben.

Zudem legen erneut viele Firmen Geschäftszahlen vor, in Deutschland die Kupferhütte Aurubis und die MediaMarkt/Saturn-Mutter Ceconomy. Aus dem Ausland stehen unter anderem die Zahlen des "Monopoly"-Anbieters Hasbro und der Biotechfirma Amgen auf dem Terminplan. Relevante Konjunkturdaten gibt es nicht viele, aus Deutschland werden Zahlen zur Industrieproduktion veröffentlicht. Experten erwarten für Dezember einen Anstieg um 0,4 Prozent nach einem Minus von 0,2 Prozent im Vormonat.

Auch an den anderen europäischen Börsen zeichnet sich eine freundliche Eröffnung ab.

+++

07:20

+++

06:35

Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten der IG Bank 0,4 Prozent höher. Der Schweizer Aktienmarkt hatte am Freitag klar schwächer geschlossen. Der SMI verlor 0,77 Prozent auf 12'140,25 Punkte.

+++

Die Börsen in Asien können sich am Montag nach starken US-Jobdaten und schwachem Wachstum der chinesischen Dienstleister auf keine gemeinsame Richtung einigen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,9 Prozent tiefer bei 27'194 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,2 Prozent und lag bei 1926 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 1,9 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,6 Prozent.

+++

05:50

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 115,29 Yen und legte 0,4 Prozent auf 6,3576 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9249 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1439 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0582 Franken nach. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3530 Dollar.

(cash/AWP/BloombergReuters)