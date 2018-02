09:15

Der SMI steht nach Börsenstart um 0,07 Prozent bei 9033 Punkten im Plus. Bereits am Vortag hatte der Index deutlich zugelegt und die Marke von 9'000 Punkten wieder übertroffen, die er beim Absturz von Anfang Monat unterschritten hatte. Gestützt werden die Kurse von den erneut guten Vorgaben von der Wall Street. Bereits am Freitag hatte der Rückgang der Anleihenrendites in den USA für Erleichterung gesorgt, nun gingen diese zu Wochenbeginn weiter zurück. Noch zu Monatsbeginn hatte die Furcht vor einem überraschend schnellen Renditeanstieg für einen Ausverkauf am Aktienmarkt gesorgt.

Deutlich fester als der Gesamtmarkt tendieren nach Zahlen Swiss Life (+1,78 Prozent). Der Versicherer hat im Geschäftsjahr 2017 deutlich mehr verdient und auch die Volumen gesteigert. Swiss Life sieht sich dabei mit den bis Ende 2018 gesetzten Zielen gut auf Kurs, auch was die geplanten Einsparungen angeht. Neue Ziele für die weiteren Jahre wird das Management in den kommenden Monaten formulieren.

Andere Versicherungstitel wie Zurich (+0,10 Prozent), Bâloise (+0,20 Prozent) oder Swiss Re (-0,04 Prozent) fallen nicht sonderlich auf. Selbiges gilt auch für Finanzwerte wie UBS (+0,22 Prozent), Credit Suisse (+0,17 Prozent) oder Julius Bär (+0,16 Prozent).

Die Index-Schwergewichte Novartis (-0,07 Prozent), Roche (+0,29 Prozent) und Nestlé (-0,26 Prozent) entwickeln sich unterschiedlich. Am Vortag hatten vor allem Novartis und Nestlé den SMI mit deutlichen Gewinnen gut gestützt. Für Schindler (+0,27 Prozent) erhöht Goldman Sachs das Kursziel auf 229 von 223 CHF. Die Einstufung wird auf "Neutral" belassen.

Auch im breiten Markt liegt der Fokus auf der Berichtssaison. So hat der der Bauzulieferer Arbonia (-1,76 Prozent) im Geschäftsjahr 2017 den Betriebs- und den Konzerngewinn deutlich gesteigert. Basilea Pharmaceutica (+1,53 Prozent) notieren ebenfalls fester. Das Unternehmen hat ein ereignisreiches Geschäftsjahr 2017 hinter sich, in dem das Unternehmen der Profitabilität entscheidend näher gekommen ist. Daneben haben aber diverse weitere Unternehmen wie etwa Allreal, Bellevue, Bobst, Genfer Kantonalbank oder PSP Zahlen vorgelegt, wobei es für diese Titel keine vorbörslichen Kurse gibt.

Erneut für Gesprächsstoff sorgen auch Temenos (+2,37 Prozent), die am Vortag zu einem ersten Erholungsversuch angesetzt hatten. Deutsche Bank stuft nun das Rating für die Papiere auf "Buy" von "Hold" hoch und erhöht das Kursziel auf 132 von 126 CHF. Die Akquisition der britischen Fidessa sorge seiner Ansicht nach für viel Optimismus, so der zuständige Analyst.

Von Konjunkturseite her folgen am Vormittag Angaben zum Wirtschaftsvertrauen in der EU. Nach Börsenschluss in Europa steht dann der erste Auftritt des neuen Vorsitzenden der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, vor Vertretern des Kongresses auf der Agenda. Die Märkte erhoffen sich dabei Aufschluss über den künftigen geldpolitischen Kurs der US-Notenbank.

08:10

Der SMI legt um 0,31 Prozent auf 9054 Punkte zu. Alle 20 Titel stehen gemäss dem Tableau von Julius Bär im Plus. Besonders gut liegen Zykliker wie ABB (+0,39 Prozent) und Adecco (+0,38 Prozent) sowie die Banken UBS (+0,39 Prozent) und Credit Suisse (+0,36 Prozent) im Rennen (zu den vorbörslichen Kursen).

Mit einem Plus von 1,68 Prozent aber schwingt Swiss Life obenaus. Der Lebensversicherer hat 2017 den Gewinn um 9 Prozent gesteigert und erhöht die Dividende. Das Zahlenset wird insgesamt als soldie beurteilt.

08:00

Börsenschluss in Asien: Kursgewinne an der Wall Street haben auch die Anleger in Japan bei Laune gehalten. Sie deckten sich am Dienstag mit Aktien ein und bescherten dem 225 Werte umfassenden Nikkei-Index ein Plus von 1,1 Prozent auf 22.389 Punkte. Der breiter gefasste Topix schloss 0,9 Prozent höher bei 1790 Zählern.

In China nahmen Anleger dagegen lieber Gewinne mit, der CSI300 und der Leitindex der Börse in Shanghai fielen je um gut ein Prozent. Auch die Anleger in Asien warteten mit Spannung auf den ersten öffentlichen Auftritt des neuen Chefs der US-Notenbank Fed, Jerome Powell.

06:40

In Japan greifen die Anleger zu Aktien: Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index steigt im Vormittagshandel um 1,03 Prozent auf 22'383 Punkte. Zeitweise lag das Barometer auf dem höchsten Stand seit mehr als drei Wochen.

Im fernöstlichen Devisenhandel notierte der Euro kaum verändert bei 1,2338 Dollar. Der Dollar legte zum Yen leicht zu auf 106,94 Yen.

