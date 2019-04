11:30

Der Swiss Market Index (SMI) gibt um 10.50 Uhr 0,05 Prozent auf 9'577,35 Punkte nach und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,03 Prozent auf 11'426,63 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steht dagegen wegen der nur begrenzten Wirkung der Novartis-Schwäche 0,05 Prozent höher bei 1'475,96 Punkten. Von den 30 wichtigsten Titel legen 20 zu und 8 geben nach, zwei (Clariant und Zurich) stehen unverändert.

Die grössten Verluste verzeichnen aktuell Julius Bär (-2,5%), nachdem der Titel im SMI Alcon Platz machen musste.

Für Alcon selber geht es aktuell um 2,1 Prozent nach unten. Nach dem gestrigen Börsenstart bei überraschend starken 55 Franken und einem Schlusskurs bei über 58 Franken kommt es damit zu einer ersten Korrektur.

Nach dem gelungenen Börsendebut von Alcon büssen Novartis am Tag danach mit 1,4 Prozent ebenfalls klar an Terrain ein und belasten damit den SMI entscheidend. Nach der Abspaltung der Augensparte haben zahlreiche Analysten ihre Kursziele für Novartis angepasst. Unter dem Strich bewerten sie den Schritt zwar positiv, halten aber fest, dass sich Novartis nun in seiner konzentrierten Struktur beweisen müsse. Ins Gewicht fällt für den Novartis-Kurs vor allem die Abstufung durch Morgan Stanley auf "Underweight"

Die Mehrheit der Titel legt aber zu, allen voran Lonza (+2,1%) und mit etwas Abstand Vifor Pharma (+1,2%) oder LafargeHolcim (+1,0%).

In Sachen Geldpolitik rückt am Nachmittag die EZB mit ihrer Zinssitzung in den Mittelpunkt des Geschehens. Die Marktteilnehmer erwarten allerdings wenig Neues. Weder dürfte die Notenbank ihre Geldpolitik wesentlich ändern, noch werden wichtige Details zu den jüngsten Beschlüssen erwartet. Hinsichtlich des am Berichtstag startenden EU-Gipfels zum Brexit gibt es kaum noch Zweifel, dass der Termin für den britischen EU-Austritt noch einmal um etliche Monate verschoben wird. Mit der damit verbundenen Unsicherheit konnten die Aktienmärkte bislang aber recht gut leben.

+++

11:20

Eine Anklage des US-Justizministeriums wegen angeblich illegaler Vertriebspraktiken bei der britischen Pharmafirma Indivior versetzt Anleger in Panik. Die Aktien des Unternehmens stürzten am Mittwoch um knapp 70 Prozent ab - so stark wie noch nie. Mit 32 Pence markierten sie zudem ein Rekordtief. Dabei wechselten innerhalb der ersten 90 Handelsminuten bereits mehr als vier Mal so viele Indivior-Papiere den Besitzer wie an einem gesamten Durchschnittstag. In ihrem Sog gaben die Titel der ehemaligen Mutter Reckitt Benckiser 5,5 Prozent nach und waren Schlusslicht im Londoner Auswahlindex FTSE.

Den US-Behörden zufolge erschlich sich Indivior Milliarden an Umsätzen, indem es Ärzte und Krankenkassen glauben gemacht habe, seine Arznei Suboxone sei als Filmtablette sicherer und führe seltener zu Abhängigkeit als Konkurrenzprodukte. Suboxone dient zur Behandlung von Opioidabhängigkeit. Das Justizministerium strebt eine Strafzahlung von mindestens drei Milliarden Dollar an. Dies entspricht dem Zehnfachen des aktuellen Börsenwerts von Indivior.

+++

10:05

Bei den Novartis-Aktien setzt sich die Anpassung nach der Alcon-Abspaltung am Mittwoch weiter fort.

Nach dem ersten Handelstag der Augen-Sparte haben zahlreiche Analysten nun auch ihre Kursziele für Novartis angepasst. Unter dem Strich bewerten sie den Schritt zwar positiv, halten aber fest, dass sich Novartis nun in seiner konzentrierten Struktur beweisen müsse.

Gegen 10.05 Uhr steht bei den Novartis-Titeln ein Minus von 1,7 Prozent auf 83,39 Franken. Am Vortag hatten die Papiere im Zuge der Abspaltung bereits eine deutliche Neubewertung erfahren. Der Leitindex SMI fällt zeitgleich um 0,17 Prozent zurück.

Schweizer Aktien - Gleich vier Verkaufsempfehlungen an einem Morgen https://t.co/lfjqsCkANn — cash (@cashch) 10. April 2019

+++

09:16

Die Schweizer Börse startet etwas tiefer in den heutigen Handel. Die Novartis-Aktien geben deutlich nach. Der Swiss Market Index (SMI) gibt 0,3 Prozent auf 9558 Punkte nach. Gestern schloss der Leitindex 0,4 Prozent im Plus.

Der Berichtstag hält international gesehen einige wichtige Termine bereit. Nebst dem neuesten Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank am frühen Nachmittag wird am Abend das Protokoll der letzten Sitzung der amerikanischen Notenbank veröffentlicht, welches jeweils mit Interesse studiert wird. Politisch gesehen dürften die Schlagzeilen einmal mehr Grossbritannien zugewendet sein. Kurz vor dem Beginn des EU-Sondergipfels zum Brexit scheint es wenig Zweifel zu geben, dass der Termin für den britischen EU-Austritt noch einmal deutlich verschoben wird. Für dieses Szenario gibt es Zeichen nach einem Vorbereitungstreffen der EU-Botschafter.

Der SMI-Neuling und Börsenstar des Vortages Alcon büsst moderate 0,1 Prozent ein. Angesichts des unerwartet starken Börsenstarts mit einem Eröffnungskurs von 55 Franken, welchen der Titel im Tagesverlauf um über 5 Prozent auf gut 58 Franken ausbaute, ist ein kleiner Rückschlag gut verkraftbar. Bereits haben sich verschiedene Banken mit ihrer Einschätzung von Alcon geäussert. So stuft Morgan Stanley die Aktie mit "Overweight" ein, Berenberg mit "Hold" oder die UBS mit "Neutral".

Novartis fallen dagegen mit einem Minus von 1,3 Prozent markant zurück, belastet von einer Abstufung durch Morgan Stanley auf "Underweight".

Nestlé (+0,1 Prozent), welche von einer Neueinschätzung von Barclays mit dem Rating "Overweight" profitieren, kann den Gesamtmarkt etwas stützen.

Im breiten Markt verlieren Valora (-2,2 Prozent) deutlich. Der Broker Baader Helvea hatte zuvor das Rating von zuvor "Buy" direkt auf "Sell" zurückgenommen.

Cosmo (+2,5 Prozent) legen hingegen zu. Hier hilft der Abschluss eines Vertriebsvertrags für ein neues Endoskopie-Gerät mit Medtronic.

+++

09:15

Die Aussicht auf eine weitere Amtszeit für Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gibt der israelischen Börse Auftrieb. Die steigende Nachfrage nach der Währung des Landes drückt den Kurs des Dollar auf ein Sechs-Monats-Tief von 3,5696 Schekel. Der Leitindex der Börse Tel Aviv gewinnt 0,6 Prozent.

+++

08:40

Die wichtigsten Börsen Asiens haben sich am Mittwoch uneinheitlich gezeigt. In Japan wurden Verluste verzeichnet und dabei auf Sorgen über einen Weltwirtschaftsabschwung verwiesen. In China indes legten die Festlandbörsen insbesondere in der letzten Handelsstunde zu. Nachdem der über 20 Jahre lang stets gewachsene Automarkt laut Daten des Branchenverbands China Passenger Car Association (PCA) den nunmehr zehnten Monat in Folge zurückgegangen war, setzen Anleger nun auf Stimuli durch den Staat.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,53 Prozent tiefer bei 21 687,57 Punkten. Vor allem Aktien von Elektronikherstellern und Banken schwächelten.

Der Hang Seng in Hongkong verlor 0,14 Prozent auf 30 114,57 Punkte. Der CSI 300 indes, der im Handelsverlauf zwischen leichten Gewinnen und Verlusten geschwankt war, stieg in der letzten Börsenstunde deutlich. Der Index mit den 300 wichtigsten Werten an den chinesischen Festlandbörsen gewann zuletzt 0,91 Prozent auf 4112,50 Punkte. Im Blick standen dort insbesondere Aktien heimischer Autobauer wie Great Wall Motor mit plus 6 Prozent, Tianjin FAW Xiali mit plus 10 Prozent oder auch Huayu Automotive mit plus 5,6 Prozent.

Global stocks slips on growth angst and as new trade front opens. Trump threatens tariffs on EU over long-simmering aircraft row. IMF cut global econ outlook, weighs on sentiment. 10y US yields drop <2.5%. 10y Bund yields turn negative. Euro slightly lower ahead of ECB meeting. pic.twitter.com/v6R1eRjNXU — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 10. April 2019

+++

08:06

Der Swiss Market Index (SMI) gibt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse 0,2 Prozent nach.

Aus dem Leitindex entkommt mit plus 0,2 Prozent einzig Nestlé dem negativen Gesamttrend.

Die grössten Abschläge gibt es bei Novartis (-1,2 Prozent), von der sich gestern Alcon (-0,2 Prozent) loslöste und separat an die Börse ging. Morgan Stanley stuft Novartis auf "Underweight" herunter.

+++

06:35

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,7 Prozent tiefer bei 21.656 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,8 Prozent und lag bei 1606 Punkten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,4 Prozent.

+++

06:30

Ein Euro wurde mit 1,1259 Dollar bewertet nach 1,1261 Dollar im späten New Yorker Handel. Der Dollar wurde mit 111,15 Yen gehandelt, faktisch unverändert zum Stand in den USA.

(AWP/Reuters/cash)