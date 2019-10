08:10

Der Swiss Market Index (SMI) legt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,2 Prozent zu. Am Mittwoch hatte der Leitindex dank Hoffnungen auf eine Entspannung im Zollkonflikt 0,3 Prozent im Plus bei 9830 Punkten geschlossen. Eine Entschärfung des Streits sei dringend notwendig, sagte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. "Denn das Mass dessen, was die Weltwirtschaft an Handelskrieg verkraften kann, ist voll. Jede neue Eskalation dürfte die Börse hart treffen."

Von den Einzeltiteln am Schweizer Markt fallen vorbörslich Richemont (+1,7 Prozent) und Swatch (+1,5 Prozent) mit deutlichen Gewinnen auf.

Auch LafargeHolcim (+0,9 Prozent) und Givaudan (+0,7 Prozent) legen über dem Markt zu. Während LafargeHolcim sich gemäss Medienberichten aus dem Bieterrennen um das Bauchemiegeschäft von BASF zurückgezogen hat, lieferte Givaudan Zahlen zum dritten Quartal.

Nach einem Bericht der "New York Times" will die US-Regierung das Embargo gegen den chinesischen Netzwerkausrüster Huawei in Teilen aufheben, so dass der Konzern wieder mit bestimmten Bauteilen beliefert werden kann. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet zudem, dass die amerikanische und chinesische Regierung in Fragen der Währungen auf dem Weg zu einer Einigung seien.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index legt im Handelsverlauf 0,3 Prozent zu auf 21.529 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix-Index sank allerdings um einen Prozent auf 1581 Punkte. Die Börse in Shanghai wuchs um 0,3 Prozent auf 2934 Zähler. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verbesserte sich um 0,2 Prozent aud 3852 Punke. Dagegen gab der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans zwei Prozent ab und kam auf 497 Punkte.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 107,51 Yen und gab 0,3 Prozent auf 7,1138 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9944 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,0988 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0929 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,2 Prozent auf 1,2227 Dollar.

An der Wall Street hat der Dow Jones am Vorabend zugelegt. Der US-Leitindex gewann 0,7 Prozent auf 26.346,01 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,0 Prozent auf 7.903,74 Punkte vor und der breit gefasste S&P 500 legte 0,9 Prozent auf 2.919,40 Punkte zu.

