12:00

Der Swiss Market Index (SMI) büsst bis um 12 Uhr 0,40 Prozent auf 8'809 Punkte ein.

Die grössten Abgaben verzeichnen aktuell Vifor Pharma (-2,3%) und Logitech (-1,2%). Aber auch defensive Aktien wie Swisscom (-1,1%) und insbesondere die schwergewichtigen Novartis (-0,5%), Roche (-1%) und Nestlé (-0,7%) belasten den Gesamtmarkt. Novartis und Roche waren in den beiden Vorwochen sehr gut gelaufen und haben nun auch etwas grösseres Potential für Gewinnmitnahmen.

Ebenfalls schwächer tendieren UBS (-0,5%) sowie ganz knapp CS (-0,1%). Marktteilnehmer gehen aber davon aus, dass in den aktuellen Kursen der Grossbanken die bevorstehenden Halbjahres-Berichte noch nicht eingepreist sind. An der Tabellenspitze stehen derzeit Kühne+Nagel (+2,7%), was allerdings kaum auf die in ersten Reaktionen positiv aufgenommenen Semester-Zahlen des Konkurrenten Panalpina zurückzuführen sein dürfte.

Weiter stehen im breiten Markt Bell im Fokus, welche um 10 Prozent absacken. Der Nahrungsmittelverarbeiter hat den Einstieg in den Bereich künstliches Fleisch bekanntgegeben, bzw. den Erwerb eines Anteils an einem niederländischen Start-up-Unternehmen, welches dieses aus tierischen Zellen züchten kann. Gleichzeitig hat das Unternehmen davor gewarnt, dass der operative Gewinn im ersten Semester unter demjenigen des Vorjahres ausfallen werde.

+++

11:37

Ein Kundenwachstum unter Markterwartungen brockt Netflix den grössten Kurssturz seit zwei Jahren ein. Die Aktien verlieren im vorbörslichen US-Geschäft zwölf Prozent.

+++

11:05

Der Kurs des Euro ist am Dienstag gestiegen. Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1731 US-Dollar gehandelt und damit über dem Niveau vom Vorabend. Gegenüber dem Franken zeigt sich der Euro derzeit stabil, wie bereits am Morgen wird er zu 1,1673 Fr. gehandelt, nach 1,1676 am gestrigen Abend. Der US-Dollar hat sich auf 0,9951 von 0,9964 Fr. weiter abgeschwächt.

+++

09:10

Der SMI geht mit einem Minus von 0,4 Prozent bei 8814 Punkten in den Handel. Der Fokus der Investoren richtet sich verstärkt auf die anlaufende Berichtssaison. Dabei steht die Befürchtung im Raum, dass die Unternehmen wegen der internationalen Handelsstreitigkeiten in ihren Ausblicken eine sehr vorsichtige Haltung einnehmen könnten.

Von den SMI-Titeln stehen bloss Swiss Life (+0,1 Prozent), Swiss Re (+0,2 Prozent) und Swatch (+0,4 Prozent) im Plus. Die Schwergewichte Nestlé (-0,4 Prozent), Novartis (-0,6 Prozent) und Roche (-0,5 Prozent) lasten genauso auf dem Gesamtmarkt wie die Grossbanken CS und UBS (je -0,2 Prozent).

Eine Ausnahme ist auch Panalpina mit einem markanten Plus von 1,2 Prozent. Das Logistikunternehmen hat mit dem Ergebnis im zweiten Quartal auf sämtlichen Ebenen zugelegt und die Erwartungen vor allem mit dem Umsatz und dem operativen Gewinn übertroffen.

Im breiten Markt stehen Bell (-8,6 Prozent) im Fokus. Der Nahrungsmittelverarbeiter hat den Einstieg in den Bereich künstliches Fleisch bekanntgegeben, bzw. den Erwerb eines Anteils an einem niederländischen Start-up-Unternehmen, welches dieses aus tierischen Zellen züchten kann. Bell nennt es "kultiviertes Fleisch". Gleichzeitig hat das Unternehmen davor gewarnt, dass der operative Gewinn im ersten Semester wegen des "dynamischen Marktumfelds" unter demjenigen des Vorjahres ausfallen werde.

Weiter haben das Industrieunternehmen Schlatter (+7,5 Prozent), die Basellandschaftliche und die Zuger Kantonalbank (-0,3 Prozent) oder The Native erste Angaben zum Geschäftsgang im ersten Semester veröffentlicht.

+++

08:50

Die Aktienmärkte Asiens haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Während der japanische Leitindex Nikkei 225 nach dem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende im Sog eines weiterhin schwachen Yen um 0,44 Prozent auf 22 697,36 Punkte stieg, ging es in China weiter nach unten. In der Exportnation dominiert weiterhin der Handelskonflikt mit den USA das Geschehen. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten vom chinesischen Festland fiel um zuletzt 1,05 Prozent auf 3435,42 Punkte. In Hongkong gab der Hang Seng um 1,17 Prozent auf 28 204,83 Zähler nach.

+++

08:09

Der Swiss Market Index (SMI) wird von der Bank Julius Bär mit 8853 Punkten (+0,1 Prozent) berechnet. Grösste Veränderungen ergeben sich bei den Titeln von Swatch. Die restlichen SMI-Titel dürften im Rahmen des Gesamtmarktes starten. Am breiten Aktienmarkt ist ebenfalls wenig Bewegung auszumachen. Mit Ausnahme von Panalpina (+2,8 Prozent): Der Logistiker reagiert vorbörslich positiv auf die Halbjahreszahlen.

Bei seinem halbjährlichen Auftritt vor dem Parlament werde sich der Fed-Chef voraussichtlich erneut optimistisch zu den Konjunkturaussichten äussern und weiter eine graduelle Anhebung der Zinsen signalisieren, sagte Jim O'Sullivan, Chef-Volkswirt des Analysehauses High Frequency Economics.

Zudem richten Anleger ihre Aufmerksamkeit wieder verstärkt auf die angelaufene Bilanzsaison. Im Tagesverlauf wollen unter anderem die US-Grossbank Goldman Sachs Geschäftszahlen vorlegen. Darüber hinaus stehen die Zahlen zur US-Industrieproduktion auf dem Terminplan.

+++

07:54

Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag über 1,17 US-Dollar gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1716 Dollar gehandelt und damit geringfügig über dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1720 (Freitag: 1,1643) Dollar festgesetzt.

Der Franken hat sich offenbar von seiner Zwischenschwäche von Ende der vergangenen Woche wieder verabschiedet. Der US-Dollar wird am Morgen zu 0,9964 Fr. gehandelt und bleibt damit unter der Parität. Zum Stand vom Montagabend ergibt sich kaum eine Veränderung. Auch der Euro kostet mit 1,1673 praktisch gleichviel wie am Vorabend und die Marke von 1,17 verschwindet etwas aus dem Blickfeld.

+++

07:04

Die Ölpreise erholen sich etwas von ihrem Absturz. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet 72,18 Dollar (+0,4 Prozent). Die US-Sorte WTI notiert bei 68,07 Dollar (+0,1 Prozent). Rohöl war am Montag unter Druck geraten, wegen der Ausweitung des Rohölangebots. So will Saudi-Arabien zusätzliche Lieferungen an asiatische Kunden bereitstellen. Zudem denkt US-Präsident Donald Trump laut Medienberichten darüber nach, die nationale Sicherheitsreserve anzutasten, um die steigenden Ölpreise zu dämpfen.

+++

06:45

Für Druck auf die Kurse sorgte Marktbeobachtern zufolge der gesunkene Ölpreis. Der MSCI-Index für asiatische Börsen ohne Japan sank 0,4 Prozent. In Shanghai lag der Börsenindex 0,9 Prozent tiefer. An der Tokioter Börse legte der Nikkei dagegen 0,6 Prozent zu. Angetrieben wurde er von Exportwerten, die von einem schwächeren Yen profitierten. Am Montag war der japanische Aktienmarkt feiertagsbedingt geschlossen geblieben.

Asian stocks sag, weighed by a sharp decline in #crude #oil prices as Libyan ports reopen, dollar steady before Fed speech https://t.co/v41c9YKVRq pic.twitter.com/o5cFhmkmHW — Reuters Top News (@Reuters) July 17, 2018

Powell dürfte sich optimistisch zu Wirtschaftswachstum und Inflationsentwicklung äussern, prognostizierte Volkswirt Jim O'Sullivan von der Beratungsfirma High Frequency Economics. Dies würde seinen Worten zufolge die Erwartung weiterer schrittweiser Zinserhöhungen durch die US-Notenbank (Fed) untermauern. Zugleich werde Powell allerdings wohl auf Risiken durch die Handelsstreitigkeiten der US-Regierung hinweisen.

+++

06:36

Am Devisenmarkt in Fernost tendierte der Euro mit 1,1706 Dollar wenig verändert. Zur japanischen Währung stieg der Dollar um 0,1 Prozent auf 112,42 Yen. Der Schweizer Franken stand bei 0,9970 im Vergleich zum Dollar und bei 1,1670 im Vergleich zum Euro.

(cash/Reuters/AWP)