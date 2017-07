09:10

Der Swiss Market Index (SMI) startet mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 8930 Punkten. Die Vorgaben aus den USA und aus Asien sind eher durchzogen.

Unter den SMI-Titeln ziehen Julius Bär (+0,8 Prozent) mitunter am stärksten an. Die Titel knüpfen damit an die starke Performance des Vortages (+4,5 Prozent) im Anschluss an die guten Halbjahreszahlen an. Die Grossbanken CS (+0,3 Prozent) und UBS (+0,4 Prozent) notieren ebenfalls im positiven Bereich. Überdies gewinnen Adecco und LafargeHolcim mehr als 1 Prozent dazu.

Die drei Schwergewichte Nestlé (+0,2 Prozent), Novartis (+0,6 Prozent) und Roche (+0,6 Prozent) starten höher. Das Pharmaunternehmen Roche hat in der Schweiz die Zulassung für Gazyvaro zur Behandlung von follikulärem Lymphom erhalten.

Mit einem Plus von 2,4 Prozent übertreffen aber Logitech viele Aktien. Das Unternehmen hat im ersten Quartal sowohl mit dem Umsatz als auch mit den relevanten Gewinnziffern die Erwartungen der Analysten klar übertroffen und auch die Prognosen für das Gesamtjahr angehoben.

Auf die andere Seite geht es für Lindt&Sprüngli (-5,6 Prozent) bergab. Der Schokoladehersteller hat mit den Semesterzahlen die Erwartungen der Analysten mehrheitlich verpasst, wobei vor allem das organische Wachstum enttäuschend ausgefallen war. Gleichzeitig wurde auch der Ausblick auf das Gesamtjahr zurückgenommen.Im breiten Markt stehen nach Zahlen verschiedene Unternehmen wie AMS (+1,8 Prozent), Autoneum (-3,8 Prozent), Mikron, Cembra Money Bank (-1 Prozent), HBM (+0,1 Prozent), CFT (-1 Prozent) im Fokus.

08:35

Der Euro hat sich am Dienstag von seinen moderaten Verlusten am Vortag erholt. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1665 US-Dollar, nachdem sie am Montag bis auf 1,1626 Dollar gefallen war. Damit bleibt der Euro in Reichweite seines fast zweijährigen Höchststandes. Zum Franken zeigt sich der Euro bei 1,1033 CHF ebenfalls wieder etwas höher als zum Wochenstart. Der US-Dollar bewegt sich hingegen kaum zum Franken und steht bei 0,9459 CHF in etwa auf seinem Vorabendniveau.

08:16

In Asien haben die Börsen am Dienstagmorgen kein einheitliches Bild abgegeben. Gleichzeitig notieren einige Handelsplätze nahe ihrer Höchststände. Viele Investoren würden deshalb lieber erst einmal eine Pause einlegen, sagte Linus Yip, Marktstratege von First Shanghai Securities am Morgen. Allerdings komme weiterhin Unterstützung vom schwachen Dollar, auch wenn eine Konsolidierung in naher Zukunft nicht ausgeschlossen sei.

In Japan wurde der Leitindex Nikkei durch einen kräftigeren Yen ausgebremst. Zum Handelsschluss lag der Nikkei 0,1 Prozent im Minus bei 19 955,20 Punkten. Aber auch in China musste der CSI 300 , in dem die wichtigsten Werte des chinesischen Festlands gelistet sind, Verluste hinnehmen und stand zuletzt 0,33 Prozent im Minus.

Asian shares fluctuate near 10-year high before Fed meeting https://t.co/c5Mxz4jCqq pic.twitter.com/aAHp0e9oAk — Bloomberg Markets (@markets) July 25, 2017

08:05

Der Swiss Market Index (SMI) wird laut vorbörslichen Indikatoren der Bank Julius Bär 0,2 Prozent höher bei 8915 Punkten in den Handel gehen. Am Montag schloss der Leitindex 0,5 Prozent schwächer.

Unter den Einzeltiteln fallen Julius Bär (+1,7 Prozent) und Adecco (+0,3 Prozent) auf. Die restlichen SMI-Titel steigen im Bereich von 0,2 Prozent. Am breiten Markt fallen Lindt&Sprüngli (-2,4 Prozent) nach Geschäftszahlen deutlich. Logitech (+4,2 Prozent) profitieren hingegen von guten Resultaten.

Im Tagesverlauf am Dienstag stehen unter anderem in den USA die Zahlen von McDonalds und GM auf dem Terminkalender. Auf der Konjunkturseite steht am Vormittag unter anderem der Ifo-Geschäftsklima-Index für Deutschland an. Am Nachmittag wird in den USA der Index zum Verbrauchervertrauen im Juli veröffentlicht. Zudem beginnt der Offenmarktausschuss der US-Notenbank (FOMC) seine zweitägige Sitzung. Zinsenänderungen werden nicht erwartet, das Ergebnis wird am Mittwochabend (MESZ) mitgeteilt.

In New York hatten sich die grossen Indizes nach Handelsschluss in Europa am Montag kaum mehr bewegt. Der Dow-Jones- und der S&P500-Index waren mit Abschlägen von 0,3 und 0,1 Prozent aus dem Handel gegangen. Der Index der Technologiebörse Nasdaq hatte dagegen 0,4 Prozent zugelegt. In Fernost tendierten die Börsen am Dienstag ebenfalls uneinheitlich. Der Nikkei-Index war kaum verändert, während in Shanghai die Indizes leicht im Minus notierten.

07:10

Die Ölpreise haben am Dienstag weiter vom Willen Saudi-Arabiens profitiert, seine Exporte einzuschränken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 48,86 US-Dollar. Das waren 26 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 27 Cent auf 46,61 Dollar.

Bereits am Montag hatten die Ölpreise zugelegt, nachdem Saudi-Arabiens Energieminister Khalid Al-Falih erklärt hatte, das mächtige Opec-Land werde seine Rohölausfuhren im August auf 6,6 Millionen Barrel je Tag begrenzen. Vor einem Jahr hatte die Menge eine Million Fass höher gelegen.

Zugleich unterstrich Al-Falih jedoch, dass Saudi-Arabien den Ölmarkt nicht alleine ins Gleichgewicht bringen werden, andere Länder müssten mithelfen. Damit bezog sich der Energieminister auf die Vereinbarung zwischen dem Ölkartell Opec und anderen Förderländern, die Rohölförderung zwecks Preisstützung zu begrenzen.

06:45

Vor der Zinsentscheidung am Mittwoch werde es an den Märkten vermutlich wenig Bewegung geben, sagte der Fondsmanager Mitsushige Akino von Ichiyoshi Asset Management. Die US-Notenbank hatte die Zinsen zuletzt schrittweise angehoben.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index tendierte kurz vor Handelsschluss 0,1 Prozent tiefer bei 19.950 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index fiel um 0,25 Prozent auf 1617 Zähler. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans trat auf der Stelle.

(cash/Reuters/AWP)