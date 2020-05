12:10

Wieder stärker aufgekommene Konjuntursorgen haben am Donnerstag die europäischen Börsen belastet. Der Leitindex EuroStoxx 50 gab gegen Mittag um 1,8 Prozent auf 2760,62 Punkte nach. Der Pariser Cac 40 verlor 1,9 Prozent auf 4262,10 Punkte. Der Londoner FTSE 100 sank um 2,3 Prozent.

Konjunktursorgen wegen der Corona-Krise haben den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag schwer belastet. Der Leitindex Dax knüpfte an seine Vortagesverluste an und fiel bis zum Mittag um 1,6 Prozent auf 10'375,41 Punkte. Zwischenzeitlich war das Börsenbarometer auf das Niveau von Ende April abgesackt.

11:45

Der SMI verliert gegen 11.10 Uhr 1,2 Prozent auf 9521,02 Punkte. Der SLI, in dem die wichtigsten 30 Aktien enthalten sind, fällt um 1,5 Prozent auf 1376,81 und der umfassende SPI um 1,2 Prozent auf 11'869,97 Zähler. Von den 30 SLI-Titeln gewinnen nur Roche nach positiven Studiendaten hinzu.

So hatte erst der medizinische Berater des Weissen Hauses, Anthony Fauci, vor einer zu schnelle Lockerung des der Beschränkungen gewarnt. Er befürchte, dass dies zu einer zweiten Ausbruchswelle der Pandemie führen könnte. Nun sind es aktuell aber auch die Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell, die den Markt in Moll-Stimmung versetzen. Denn laut Powell dürften noch weitere Hilfsprogramme nötig sein, um wenigstens eine U-förmige Erholung der Weltwirtschaft zu erreichen.

Dass die Nervosität derzeit wieder höher ist, zeigt auch der Volatilitätsindex VSMI. Mit einem Plus von gut 15 Prozent zieht dieser aktuell deutlich an. Gleichzeitig sind Anleihen als sichere Häfen ebenso gesucht wie der Franken.

Auch auf der Kurstafel spiegelt sich die Suche nach weniger konjunkturanfälligen Anlagen wider. So halten sich Roche (+0,3 Prozent) leicht im Plus. Swisscom, Givaudan und Nestlé folgen mit unterdurchschnittlichen Abgaben zwischen 0,3 und 0,7 Prozent. Beim Pharmakonzern Roche sorgen aktuelle Studiendaten für Schub.

Die Aktien vom Versicherer Zurich (-0,5 Prozent) haben nur im frühen Handel mit leichten Gewinnen auf die vorgelegte Quartalsbilanz reagiert. Allerdings halte sich das Papier auch auf dem aktuellen Niveau besser als der Gesamtmarkt. Die Zahlen zum ersten Quartal stossen bei Investoren und Analysten derweil auf geteiltes Echo. Vor allem um die künftige Dividende sind einige Analysten besorgt.

Zu den grössten Verlieren zählen dagegen erneut die Aktien des Sensorenherstellers AMS mit -6,6 Prozent. Sie waren schon am Mittwoch unter die Räder gekommen und mit einem Verlust von annähernd 9 Prozent aus dem Handel gegangen. Der Konzern kündigte im Zuge der milliardenschweren Übernahme von Osram an, das bedingte Kapital um rund 10 Prozent erhöhen zu wollen. Dadurch soll die Schuldenlast gemindert werden.

Auch Finanzwerte setzen ihre aktuelle Schwäche fort. Dabei verlieren CS, Julius Bär und auch Swiss Life allesamt annähernd 4 Prozent. UBS folgen mit -3,0 Prozent.

10:30

Die Obligationen von Implenia zählen für die Zürcher Kantonalbank (ZKB) seit neuestem zu den spekulativen Anlagen. Die Bank hat das Rating für die Bonität des grössten Schweizer Baukonzerns auf "BB+/stabil" von bisher "BBB-/negativ" gesenkt. Mit der geplanten Abspaltung von Ina Invest werde Implenia aus Gläubigersicht Substanz entzogen, ohne dass sich kurzfristig positive Effekte für Implenia und seine Gläubiger in Form stabilerer und höherer Erträge ergäben, schreibt die ZKB am Donnerstag in der "Daily Market Opinion".

10:00

Der Aktienkurs von Straumann fällt um bis zu 9 Prozent, nachdem das Dentalunternehmen für das laufende Jahr eine Reduktion des Personalbestands um 9 Prozent angekündigt hat. Grund ist, dass knapp 60 Prozent der Betriebskosten auf das Personal entfallen. Am Hauptsitz in Basel, wo das Unternehmen zurzeit 595 Personen beschäftigt, könnten etwa 60 Stellen betroffen sein. Straumann strebt dieses Jahr Einsparungen in einem hohen zweistelligen Millionenbetrag an. Der Effekt des Stellenabbaus ist darin enthalten.

09:05

Der Leitindex SMI verliert 0,6 Prozent auf 9570 Punkte. Der breite SPI steht 0,5 Prozent tiefer bei 11'954 Punkten. Von den 20 SMI-Titeln hält sich nur Zurich (+1,3 Prozent) im Plus.

Beim Versicherer konzentrieren sich Investoren zunächst auf die Zahlen zum ersten Quartal. So ist der Konzern in den ersten drei Monaten in der Schadenversicherung gewachsen. Allerdings dürfte die Gruppe mit Blick auf die Corona-Krise einen beträchtlichen Schaden davontragen.

Mit einem nahezu unveränderten Kurs (-0,1 Prozent) halten sich auch die Genussscheine von Roche besser als der Gesamtmarkt. Analysten zeigen sich teilweise positiv überrascht von den Daten zum Produktkandidaten Tiragolumab in Kombination mit dem Immuntherapeutikum Tecentriq. Die Daten wurden mit Spannung erwartet, da sie einen neuen Weg im Bereich der Immunonkolgie ebnen könnten.

Deutlich tiefer werden unterdessen erneut Zykliker wie ABB und Adecco gestellt (-1,3 Prozent und -0,9 Prozent) und auch die Aktien der beiden Grossbanken UBS (-2,4 Prozent) und CS (-1,8 Prozent) hinken dem Markt hinterher.

Auch Clariant (-1,2 Prozent) kommen schlecht weg. Der Verwaltungsrat des Spezialchemiekonzerns schlägt der Generalversammlung vor, auf die Zahlung der regulären Dividende zu verzichten. Bestätigen sollen sie dagegen die ausserordentliche Barausschüttung von 3 Franken pro Aktie.

Im breiten Markt machen noch Sunrise (+0,4 Prozent) mit Zahlen zum ersten Quartal von sich reden. Laut ersten Analystenkommentaren hat das Telekomunternehmen besser als erwartet abgeschnitten und auch der Ausblick wird als ermutigend eingestuft.

Noch positiver reagieren Investoren allerdings auf die Nachrichten vom Backwarenkonzern Aryzta (+6,6 Prozent). Dieser prüft alle strategischen und finanziellen Optionen.

08:05

Der Swiss Market Index steht vorbörslich 0,38 Prozent im Minus. ABB, Adecco und UBS sind die deutlichsten Verlierer (alle rund 0,9 Prozent im Minus). Zwei Aktien stehen im Plus: Zurich (0,3 Prozent) nach Bekanntgabe der Schadensumme durch Corona und Roche (0,04 Prozent). Am breiten Markt steigen Aryzta fast 6 Prozent und Sunrise 0,8 Prozent. Der Backwarenkonzern Aryzta prüft sämtliche strategischen und finanziellen Optionen. Dazu wurde als Berater Rothschild & Co engagiert, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte.

Die Spekulationen um eine mögliche zweite Coronavirus-Infektionswelle bestimmen weiterhin die Gespräche auf dem Börsenparkett. Daher verfolgen Anleger die Fallzahlen in denjenigen Ländern, die ihre Pandemie-Restriktionen lockern, besonders aufmerksam. Gleiches gilt für die Auftritte von US-Notenbankern. Wegen der Diskussion um negative US-Leitzinsen legen Börsianer deren Worte auf die Goldwaage. Investoren rechnen damit, dass die Fed Anfang 2021 den Schlüsselsatz unter null Prozent drücken wird.

07:15

Die Ölpreise haben sich im asiatischen Handel am Donnerstag kaum bewegt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent betrug zuletzt 29,24 US-Dollar. Das waren 5 Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 16 Cent auf 25,45 Dollar.

Weder die am Vortag präsentierten überraschend gesunkenen US-Rohölbestände, noch die von Saudi-Arabien reduzierten Fördermengen für einige asiatische Kunden konnten die Preise am Ölmarkt nachhaltig antreiben. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, hält sich Saudi-Arabien offenbar wie erwartet an die zwischen führenden Ölnationen vereinbarten Einschnitte bei der Produktion und senkte Liefermengen an Kunden in Asien. Die Agentur beruft sich dabei auf Aussagen von Händlern des Ölkonzerns Saudi Aramco. Vor einigen Tagen hatte das Land zugesagt, zusätzlich zu den bereits vereinbarten Kürzungen im Juni 1 Millionen Barrel am Tag weniger fördern zu wollen.

Die Ölnachfrage wird durch die Beschränkungen in der Corona-Krise massiv belastet. So ist die Nachfrage nach Treibstoff aus dem Luft- und dem Strassenverkehr weltweit eingebrochen. Wichtige Abnehmer wie die USA, Europa und Indien sind besonders betroffen. Gleichzeitig bewegt sich das Angebot auf einem hohen Niveau.

06:15

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 0,6 Prozent tiefer bei 20'138 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sinkt um 0,8 Prozent.

Die Börse in Shanghai liegt 0,5 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verliert 0,6 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans steigt um 0,2 Prozent.

Fed-Chef Powell gab am Mittwoch seine nüchterne Bilanz der US-Wirtschaft bekannt, die von hohen Arbeitsplatzverlusten geprägt ist. Auch die Aussagen des führenden US-Experten für Infektionskrankheiten, Anthony Fauci, lösten bei den Anlegern Bedenken darüber aus, wie die Wirtschaft aus wochenlangen Beschränkungen hervorgehen würde. Der Leiter der des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten (NIAID) hatte bei seiner Anhörung vor dem Gesundheitsausschuss des Senats ausgesagt, dass sich der Staat bis zum Vorliegen eines Impfstoffes auf die bewährten Maßnahmen und Beschränkungen konzentrieren solle, um eine Verbreitung des Virus einzudämmen. Eine zu frühe Lockerung der Beschränkungen des öffentlichen Lebens könne nicht nur Menschen, sondern auch die Erholung der Wirtschaft gefährden.

05:45

Im asiatischen Devisenhandel verliert der Dollar 0,1 Prozent auf 106,89 Yen und legt 0,1 Prozent auf 7,0964 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notiert er 0,1 Prozent höher bei 0,9728 Franken. Parallel dazu fällt der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0810 Dollar und notiert kaum verändert bei 1,0516 Franken.

05:00

Der Dow Jones Industrial fiel im am Mittwoch auf den tiefsten Stand seit drei Wochen und schloss mit einem Minus von 2,2 Prozent bei 23'247,97 Punkten. Bereits am Vortag hatte der Leitindex fast 2 Prozent eingebüsst. Der marktbreite S&P 500 verlor am Mittwoch 1,8 Prozent auf 2820,00 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 konnte sich mit Ach und Krach über der Marke von 9000 Punkten halten und fiel letztlich um 1,2 Prozent auf 9000,08 Punkte.

