12:35

Der Leitindex SMI erholt sich damit von seinem am Vortag markierten Jahretief und überschreitet die Marke von 8500 Punkten deutlich. Am Markt wurde die Entspannung vor allem mit der Vermeidung von Neuwahlen in Italien begründet.

Der SMI steht gegen Mittag 1,4 Prozent höher bei 8571 Punkten. Der 30 Aktien umfassende SLI zieht um 1,4 Prozent auf 1425 und der breite SPI um 1,3 Prozent auf 10'291 Punkte an. Von den 30 wichtigsten Titeln stehen allesamt im Plus.

An der Spitze des SLI/SMI-Tableaus stehen nach wie vor Vifor Pharma (+2,8% auf 157,25 Franken), nachdem am Morgen die Credit Suisse das Kursziel für die Titel auf 155 von 130 Franken erhöht hatte, dies bei einem unveränderten Rating "Neutral".

Die Aktien von Credit Suisse (+2,3%), UBS (+1,9%) und Julius Bär (+1,5%) gehören zum Wochenschluss ebenfalls zu den Gewinnern unter den Bluechips. Die Stärke der Finanztitel ist allerdings eine Gegenbewegung zu den Verlusten der Gesamtwoche, in der die Titel allesamt deutlich hatten Federn lassen müssen.

Die Schwergewichte Novartis und Roche notieren bei einem Plus von 1,3 und 1,4 Prozent, Nestlé bei +0,7 Prozent. Sie hatten - wie auch die Finanztitel - zumindest am Vortag deutlich verloren.

Im breiten Markt sorgen Sulzer (+3,3%) für Gesprächsstoff. Am Morgen hatte sich der CEO in einem Interview mit AWP mit zuversichtlichen Aussagen zum künftigen Geschäftsverlauf geäussert. Die US-Sanktionen hätten zudem keinen signifikanten Schaden hinterlassen.

Von der guten Stimmung profitieren auch Idorsia, Forbo und EFG, die zwischen 3,9 und 7,4 Prozent zulegen. (Lesen Sie den ausführlichen Börsenbericht zum Mittag.)

+++

10:45

Die Schweizer Börse hat am Freitagmorgen zu einer kräftigen Erholung angesetzt. Der SMI steigt um 1,3 Prozent auf 8563 Punkte. Am Vortag war der Leitindex um 1,4 Prozent auf ein Jahrestief gefallen und hatte der Börsenweisheit "Sell in May and go away" damit alle Ehre gemacht. Händler sprechen von einer technischen Reaktion auf die starken Verluste der vergangenen Wochen. Wie stark die Erholung ausfällt, werde sich aber erst weisen müssen.

Sämtliche SMI-Werte legen zu. An der Spitze stehen die zuletzt arg gebeutelten Finanzwerte. Die Aktien der Credit Suisse rücken um 2,4 Prozent vor. UBS legen 2,1 Prozent zu und die Versicherer Swiss Life und Swiss Re gewinnen fast 2 Prozent. Zurich steigen um 1,6 Prozent.

Weit oben auf den Einkaufszetteln stehen auch Aktien zyklischer Firmen: ABB, Lafarge-Holcim und Adecco werden mehr als 1,5 Prozent höher bewertet.

Die Titel von Swatch steigen um 1,3 Prozent auf 484,40 Franken. ZKB-Analyst Patrik Schwendimann revidiert nach den unerwartet guten Uhrenexportzahlen die Gewinnschätzungen für den Uhrenkonzern nach oben und empfiehlt den Titel weiter zum Kauf. Auf Jahressicht sei ein Kurs von 550 Franken durchaus möglich. Der Anteil von Rivalin Richemont gewinnen 0,7 Prozent.

Bis zu 1,2 Prozent höher fallen die Gewinne bei den als krisenresistent geltenden Schwergewichten Nestlé, Novartis und Roche aus. Der Pharmakonzern Roche will auf einem Kongress in den USA "vielversprechende" neue Daten zu Tecentriq in Kombination mit Avastin zur Behandlung von Nieren- und Leberkrebs vorstellen.

+++

09:15

Der Swiss Market Index (SMI) legt unmittelbar nach Börseneröffnung 1,0 Prozent auf 8539 Punkte zu. Der Leitindex SMI setzt damit erneut zu Gegenbewegung der Verluste der Vortage an. Am Vortag markierte der SMI ein neues Jahrestief bei unter 8'500. Der Handelsstreit zwischen den USA und Europa hatte die Märkte belastet.

Deutlich erholt zeigen sich die Finanztitel Credit Suisse (+2,2 Prozent), UBS (+1,4 Prozent) oder Julius Bär (+1,3 Prozent). Auch die Swiss Life (+1,6 Prozent) und ABB (+1,4 Prozent) sind stark im Plus.

Die drei Schwergewichte Nestlé (+0,3 Prozent), Novartis (+0,7 Prozent) und Roche (+0,5 Prozent) legen weniger deutlich zu. Auch sie hatten am Vortag deutliche Abgaben hinnehmen müssen. Roche hat am Freitagmorgen ausserdem angekündigt, schon bald weitere Daten zum Immun-Therapeutikum Tecentriq vorstellen zu wollen.

Der #SMI steht so tief wie noch nie in diesem Jahr. Gleich zwei Experten senken nun den Daumen für das alteingesessene Börsenbarometer. https://t.co/eBMoMrzMJF pic.twitter.com/ZHuj4SGXxZ — cash (@cashch) 1. Juni 2018

+++

08:25

Die asiatischen Börsen haben angesichts eines drohenden Handelskrieges am Freitag uneinheitlich geschlossen. In Tokio ging der Nikkei-Index nach anfänglichem Plus um 0,1 Prozent tiefer mit 22.171,35 Punkten aus dem Handel. Der breiter gefasste Topix-Index schloss 0,1 Prozent höher bei 1.749,17 Zählern. In China legten die Anleger den Rückwärtsgang ein.

#Tokyo: Nikkei index closes lower as trade war fears grow https://t.co/S1kVOWhIOZ pic.twitter.com/lTuOfBP4y3 — The Business Times (@BusinessTimes) 1. Juni 2018

Die USA hätten mit dem Handelsstreit mit der Europäischen Union eine neue Eskalationsstufe gezündet, betonte Ökonom Soichiro Monji vom Bankhaus Daiwa SB. Es sei nicht zu erwarten, dass US-Präsident Donald Trump im Vorfeld der US-Zwischenwahlen nachgiebiger werde. Die Entscheidung, Zölle auf Stahl und Aluminiumimporte aus der EU zu verhängen, sei allerdings auch erwartet worden, betonten Börsianer. Anleger griffen angesichts eines schwächerer Yen vermehrt zu Exportaktien.

+++

08:08

Der Swiss Market Index (SMI) legt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,3 Prozent zu. Der Leitindex verlor im gestrigen Handel 1,4 Prozent auf 8457 Punkte, den tiefsten Stand seit seit 15 Monaten.

Vorbörslich sind sämtliche SMI-Werte im Plus, am stärksten legen UBS (+0,6 Prozent), Credit Suisse (+0,5 Prozent) und ABB (+0,4 Prozent) zu.

Börsianer schauen zum Wochenausklang vor allem auf die offiziellen US-Arbeitsmarktdaten. Für Mai erwarten von Reuters befragte Experten einen Zuwachs von 188.000 Stellen nach plus 164.000 im Vormonat. Die Zahlen werden um 14.30 Uhr (MEZ) publiziert.

+++

07:40

Der Euro hat am Freitag im frühen Handel zum Greenback leicht nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1670 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Der amerikanische Dollar legte dagegen zu vielen Währungen moderat zu. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Euro-Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1699 Dollar festgesetzt.

Zum Franken hat die Gemeinschaftswährung etwas verlorenes Terrain zurückgewonnen und konnte somit die Marke von 1,15 halten. Aktuell kostet ein Euro 1,1530 Franken. Der Dollar geht mit 0,9876 Franken um.

Gestützt wurde der Euro zuletzt durch die Aussicht auf eine Regierung in Italien. Für Beruhigung unter Anlegern sorgt dabei vor allem die Vermeidung von Neuwahlen, von denen laut Umfragen vor allem die rechtsnationale Lega profitiert hätte. Am heutigen Freitag soll die Vereidigung der neuen Koalition vonstatten gehen.

Populist government to be sworn in as Italy's political deadlock ends https://t.co/IAizc1rHQO — Filippo Cannioto (@filippocannioto) 1. Juni 2018

+++

06:35

Die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, Zölle auf Stahl und Aluminiumimporte aus der EU zu verhängen, sei erwartet worden, sagte Hikaru Sato von Daiwa Securities. "Also reagieren die Märkte in Japan nicht." Stattdessen griffen Investoren bei Exportaktien zu, nachdem der Yen etwas an Wert verlor.

In Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index bis am Nachmittag um 0,31 Prozent auf 22.224 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index legte 0,5 Prozent zu auf 1755 Zähler. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans kletterte um 0,2 Prozent nach oben.

Der Euro notierte wenig verändert bei 1,1692 Dollar. Der Dollar wurde mit 109,20 Yen gehandelt.

(cash/AWP/Reuters)