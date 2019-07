08:08

Der Swiss Market Index (SMI) legt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,15 Prozent zu. Am Mittwoch hatte der Leitindex dank Spekulationen auf eine anhaltend lockere EZB-Geldpolitik 0,5 Prozent im Plus bei 10'067 Punkten geschlossen. Von der Wall Street kommen am Donnerstag keine Impulse, weil die US-Börsen wegen des Unabhängigkeitstages geschlossen bleiben.

Sämtliche SMI-Werte notieren in einem newsarmen Vormittag vorbörslich leicht im Plus, in der Spanne 0,1 bis 0,2 Prozent. So auch Sika (+0,18 Prozent), bei denen Jefferies das Kursziel von 166 auf 192 Franken erhöht.

Am breiteren Markt stechen AMS mit plus 0,6 Prozent heraus.

07:55

Bitcoin setzt seinen Erholungskurs am Donnerstag fort. Die Cyber-Devise verteuert sich um sechs Prozent auf 12.062 Punkte. Wenn sie sich oberhalb der 12.000er Marke etablieren könne, sei ein erneuter Anstieg auf 14.000 Dollar möglich, sagt Analyst Timo Emden von Emden Research. "Die Euphorie über "Libra" ist und bleibt grösste Triebfeder."

06:35

Die japanische Börse ist den Vorgaben der Wall Street gefolgt und hat am Donnerstag Gewinne verbucht. Der Nikkei-Index stieg um 0,3 Prozent auf 21.705 Punkte. Der breiter gefasste Topix legte um 0,5 Prozent auf 1587 Punkte zu. In New York waren alle drei Indizes nach einer verkürzten Sitzung mit Rekordständen aus dem Handel gegangen. Grund waren Hoffnungen auf eine baldige Zinssenkung der Notenbank (Fed).

06:30

Der Euro notierte im Devisenhandel in Fernost bei 1,1288 Dollar und damit in der Nähe des niedrigsten Stands seit zwei Wochen, auf den er mit 1,1268 Dollar am Mittwoch gefallen war. Zur japanischen Währung wurde der Dollar mit 107,72 Yen gehandelt.

Der Euro-Franken-Kurs lag bei 1.1133.

(cash/AWP/Reuters)