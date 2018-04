08:10

Der Swiss Market Index (SMI) legt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse mit plus 0,06 Prozent nur minim zu. Bereits im gestrigen Handel schloss der Leitindex praktisch unverändert bei 8833 Punkten.

Von den SMI-Firmen liegen heute Vormittag keine kursrelevanten Informationen vor, deshalb fällt auch kein Titel auf oder ab. Sämtliche Werte haben vorbörsliche Zuwächse in der Spanne zwischen 0,03 bis 0,09 Prozent.

Mit einem Dividendenabschlag gehandelt werden die Papiere von Georg Fischer, Cembra und Vontobel.

SWISS PREMARKET: $SMI +0,06%. No movers so far in the SMI-space. $CMBN -4%, $FIN -1,8% and $VONN -3,3% (all ex dividend). $CLN -0,1%. $IFCN +0,1% (earnings). Most other shares slightly higher.

— cashInsider (@cashInsider) 20. April 2018